В Росію та ОРДЛО примусово вивезли понад 234 тис. дітей

Від початку повномасштабної війни понад 234 тисячі українських дітей були примусово вивезені у Російську Федерацію, на тимчасово окуповані нею території або до Білорусі.

Про це повідомила на брифінгу радниця - уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За даними з відкритих джерел, станом на сьогодні кордон у бік росії та ОРДЛО перетнуло понад 234 тисячі дітей. Це примусово депортовані, примусово переміщені діти або на тимчасово окупованій території, або до РФ, або до республіки Білорусь", - наголосила Герасимчук.

Вона підкреслила, що такі дії є незаконними, забороненими Женевською конвенцією, міжнародним правом, і Україна буде боротися за кожну дитину.

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За словами Герасимчук, дії, які Російська Федерація вчиняє щодо українських дітей, мають усі ознаки геноциду.

"Абсолютна більшість дітей в Україні, а це понад 7,5 млн дітей, потерпають від війни, і мова не лише про тілесні ушкодження. Це і порушення психологічного, психоемоційного стану, і абсолютне порушення всіх прав дитини. Ті дії, які вчиняє Російська Федерація по відношенню до українських дітей, мають всі ознаки геноциду українського народу", - підкреслила уповноважена Президента з прав дитини.

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"Ми не знаємо, що відбувається на окупованих територіях, але розуміємо: щойно ми туди зайдемо, ці цифри будуть збільшені, можливо в рази", - заявила Герасимчук, додавши, що "240 дітей були вбиті ще від початку війни, з 2014 року".