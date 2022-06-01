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депортація (632) діти (4402) Росія (47179)

В Росію та ОРДЛО примусово вивезли понад 234 тис. дітей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,діти

Від початку повномасштабної війни понад 234 тисячі українських дітей були примусово вивезені у Російську Федерацію, на тимчасово окуповані нею території або до Білорусі.

Про це повідомила на брифінгу радниця - уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За даними з відкритих джерел, станом на сьогодні кордон у бік росії та ОРДЛО перетнуло понад 234 тисячі дітей. Це примусово депортовані, примусово переміщені діти або на тимчасово окупованій території, або до РФ, або до республіки Білорусь", - наголосила Герасимчук.

Вона підкреслила, що такі дії є незаконними, забороненими Женевською конвенцією, міжнародним правом, і Україна буде боротися за кожну дитину.

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За словами Герасимчук, дії, які Російська Федерація вчиняє щодо українських дітей, мають усі ознаки геноциду.

"Абсолютна більшість дітей в Україні, а це понад 7,5 млн дітей, потерпають від війни, і мова не лише про тілесні ушкодження. Це і порушення психологічного, психоемоційного стану, і абсолютне порушення всіх прав дитини. Ті дії, які вчиняє Російська Федерація по відношенню до українських дітей, мають всі ознаки геноциду українського народу", - підкреслила уповноважена Президента з прав дитини.

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"Ми не знаємо, що відбувається на окупованих територіях, але розуміємо: щойно ми туди зайдемо, ці цифри будуть збільшені, можливо в рази", - заявила Герасимчук, додавши, що "240 дітей були вбиті ще від початку війни, з 2014 року".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+2
Потери кацапов в войне окупились сторицей. Теперь осталось дело за малым. Поставить войну на паузу, обработать пропагандой детей и через 10-15 лет новое, более качественное мясо(не пропитанного боярой в третьем поколении) уже готово для очередного похода на Украинские земли.
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01.06.2022 14:45
+1
Пока что в этом плане, только пресс конференции происходят, ну и как обычно, будет, будем, сделаем и т.д.
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01.06.2022 14:40
+1
Після перемоги над парашею, треба буде йти в білорусію. Звільнити своїх дітей.
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01.06.2022 14:40
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всем понятно кем станут эти дети...это так мысли вслух (своевременная эвакуация)...на этом фоне их потери...взяли солдат в кредит...
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01.06.2022 14:36 Відповісти
Ким стануть діти? ми що не збираемся Донбасс деокупувати? ордло це Донбасс це Україна який звільниться від орків
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01.06.2022 14:42 Відповісти
234 тыс. детей... Что-то цифра какая-то заоблачная... Откуда столько детей вывезли? Из Мариуполя, Бердянска, Херсона, Мелитополя? А там столько детей вообще было? И полностью всех наших деток в мухосранск? Цифра странная!
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01.06.2022 14:37 Відповісти
власть не позаботилась об эвакуации
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01.06.2022 14:39 Відповісти
и не только, я своих еле выгнал...а ещё ведро родственников с детьми сидят - ждуны (но пока всё тихо)...
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01.06.2022 14:45 Відповісти
Пока что в этом плане, только пресс конференции происходят, ну и как обычно, будет, будем, сделаем и т.д.
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01.06.2022 14:40 Відповісти
Після перемоги над парашею, треба буде йти в білорусію. Звільнити своїх дітей.
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01.06.2022 14:40 Відповісти
Потери кацапов в войне окупились сторицей. Теперь осталось дело за малым. Поставить войну на паузу, обработать пропагандой детей и через 10-15 лет новое, более качественное мясо(не пропитанного боярой в третьем поколении) уже готово для очередного похода на Украинские земли.
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01.06.2022 14:45 Відповісти
15 сторіччя:
Тактика нападів була, головним чином, розрахована на захоплення людей... Відділ з кількох тисяч кіннотників вривався якнайшвидше та якнайглибше в українську територію, утворював у певному місці кіш, з якого на всі боки розсилали менші відділи - по-українському «загони». Назва від повідала буквальному призначенню відділів - заганяти людей. Загін розтягався в лінію довжиною близько 10 миль (70-80 км), по дорозі схоплював усіх придатних для рабства; дрібних дітей і старих вбивали. Загін діяв 4-8 днів, повертався до коша і разом з ясиром зникав у степу. Була опрацьована система сигналізації. Села підпалювали не просто з бажання нищити -за допомогою диму та вогню повідомляли іншим загонам, що ясир у даному напрямі вже вибрали. Демографічні наслідки такої тактики зрозумілі.
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01.06.2022 14:50 Відповісти
...напади призводили до глибоких змін у середовищі населення України. Цілі території перетворювалися на незаселені, спустошені землі, що лише формально входили до складу Польсько-Литовської держави і навіть виходили за її межі. До кінця XV ст. було перетворено на рабів або вигнано українське населення Дністрово-Бузького межиріччя, яке раніше, в період литовського панування, поступово освоювало шляхом народної колонізації річкові долини та морське побережжя.
Збільшувалася територія незаселених степів - державний кордон фактично відкотився на північ.
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01.06.2022 14:51 Відповісти
Будущее пушечное мясо в войнах *****
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01.06.2022 14:52 Відповісти
турбуюся про дітей нашого народного президента Володимира Олександровича - вони у безпеці?

А діти його помічників? - Єрмака, Шефіра, Данилова, Арахамії - сподіваюся з ними все добре
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01.06.2022 15:32 Відповісти
Что за бред? Какие 7,5 миллионов детей??? Какие 250 тысяч? Где вы столько набрали? Во всей Украине наверно и то 250 000 нету, если детьми считать до 12 лет например. А 7,5 это вообще бредота. Или вон пленный кацап 2003 года рождения, то тоже за ребеночка в статистику пойдет?
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01.06.2022 15:41 Відповісти
Говноед путлер открыл охоту на детвору....Шариковское быдло вымирает...
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01.06.2022 15:53 Відповісти
НУЖЕН АНГЛОГОВОРЯЩИЙ ОМБУДСМЕН, чтобы вопил на всех политических площадках мира без переводчика ‼️‼️‼️

Хватит во власть брать нездар без свободного знания английского и тратит бюджет на переводчиков
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01.06.2022 15:56 Відповісти
Якісь трохи нереальні цифри просто.
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01.06.2022 19:16 Відповісти
 
 