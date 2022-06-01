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В "Дії" з’явиться кнопка "усиновлення"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Спорт

дия,дія

В застосунку "Дія" з’явиться кнопка "усиновлення". Натиснувши її, можна буде записатися на первинну консультацію з цього питання. Згодом обіцяють додати й інший функціонал.

Про це повідомила радниця - уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ТСН".

За її словами, починаючи відсьогодні можна буде подати заявку на первинну консультацію. Згодом, через декілька місяців, у застосунку з'являтиметься новий функціонал. Тоді вже можна буде подати документи.

"Далі можна буде подати пакет документів на кандидата в усиновлювачів, опікунів, батьків-вихователів прийомної родини або дитячого будинку сімейного типу, а також ознайомитись з анкетами дітей і так далі", - зазначила Герасимчук.

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Вона підкреслила, що все це можна буде зробити в "Дії". Функції стануть доступними до кінця серпня.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
Одно неосторожное движение,и вы отец(с).
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01.06.2022 12:58
+2
Так-то норм схема, а что? Кто воевать не собирается, его хер призовешь, а если призовешь то он хер забьет. А так и свалит от сюдова нахер так и еще ребенка сироту будет обеспечивать. Тут как в притче про овец и волка...
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01.06.2022 13:20
+2
база данных для портновых-татаро-дермаков растёт не по дням, а по часам..
удобная Дия в Украине эпохи бениного Зеленского - это ловушка для лошков..(
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01.06.2022 13:24
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Одно неосторожное движение,и вы отец(с).
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01.06.2022 12:58 Відповісти
Теперь зеля должен усыновить у цыганки своего однофамильца!!! Депьйоша Зеленского!!!
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01.06.2022 13:18 Відповісти
Какой же он однофамилец, если у одного фамилия - Дьопйош, а у второго - Зеленський?
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01.06.2022 13:41 Відповісти
Дебильное приложение от недо-программеров! Распознавание лиц опробуйте на себе сначала, прежде чем анонсировать функции. Фазу тестирования в вашей помойке отменили?
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01.06.2022 13:02 Відповісти
зараз почнеться - у кого 2є і 3-тю дитину потрібно "усиновити", щоб виїхати за кордон
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01.06.2022 13:12 Відповісти
Так-то норм схема, а что? Кто воевать не собирается, его хер призовешь, а если призовешь то он хер забьет. А так и свалит от сюдова нахер так и еще ребенка сироту будет обеспечивать. Тут как в притче про овец и волка...
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01.06.2022 13:20 Відповісти
Анімація для вас:

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23.06.2022 12:20 Відповісти
база данных для портновых-татаро-дермаков растёт не по дням, а по часам..
удобная Дия в Украине эпохи бениного Зеленского - это ловушка для лошков..(
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01.06.2022 13:24 Відповісти
А шо там с опросом в говно ,,Дии" за оружие населению? Опросили и успокоились? Имитация бурной деятельности
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01.06.2022 13:53 Відповісти
треба усиновити зел**енского -купити солдатского ремня з пряжкою і кіздити як сидорову козу і
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01.06.2022 14:03 Відповісти
А кнопки дітонародження там випадково не має? Не всиновлюти треба, а народжувати. У нас крім циган ніхто народжувати не хоче.
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01.06.2022 14:27 Відповісти
ну кнопки,щоб тебе недорозвинутого напоумити там теж не буде,бо це неможливо)))яке народжувати у країні війна,бовдуре
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01.06.2022 14:57 Відповісти
 
 