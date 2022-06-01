В "Дії" з’явиться кнопка "усиновлення"

В застосунку "Дія" з’явиться кнопка "усиновлення". Натиснувши її, можна буде записатися на первинну консультацію з цього питання. Згодом обіцяють додати й інший функціонал.

Про це повідомила радниця - уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ТСН".

За її словами, починаючи відсьогодні можна буде подати заявку на первинну консультацію. Згодом, через декілька місяців, у застосунку з'являтиметься новий функціонал. Тоді вже можна буде подати документи.

"Далі можна буде подати пакет документів на кандидата в усиновлювачів, опікунів, батьків-вихователів прийомної родини або дитячого будинку сімейного типу, а також ознайомитись з анкетами дітей і так далі", - зазначила Герасимчук.

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Вона підкреслила, що все це можна буде зробити в "Дії". Функції стануть доступними до кінця серпня.