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В "Дії" появится кнопка "усыновление"

Новости Цензор.НЕТ Общество Спорт

дия,дія

В приложении "Дія" появится кнопка "усыновление". Нажав ее, можно будет записаться на первоначальную консультацию по этому вопросу. Впоследствии обещают добавить и другой функционал.

Об этом сообщила советник – уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

По ее словам, начиная с сегодняшнего дня можно будет подать заявку на первоначальную консультацию. Через несколько месяцев в приложении будет появляться новый функционал. Тогда можно будет подать документы.

"Далее можно будет подать пакет документов на кандидата у усыновителей, опекунов, родителей-воспитателей приемной семьи или детского дома семейного типа, а также ознакомиться с анкетами детей и так далее", - отметила Герасимчук.

Читайте: Правительство урегулировало процедуру усыновления детей из Украины во время военного положения

Она подчеркнула, что все это можно будет сделать в "Дії". Функции станут доступны к концу августа.
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Топ комментарии
+5
Одно неосторожное движение,и вы отец(с).
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01.06.2022 12:58
+2
Так-то норм схема, а что? Кто воевать не собирается, его хер призовешь, а если призовешь то он хер забьет. А так и свалит от сюдова нахер так и еще ребенка сироту будет обеспечивать. Тут как в притче про овец и волка...
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01.06.2022 13:20
+2
база данных для портновых-татаро-дермаков растёт не по дням, а по часам..
удобная Дия в Украине эпохи бениного Зеленского - это ловушка для лошков..(
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01.06.2022 13:24
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Одно неосторожное движение,и вы отец(с).
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01.06.2022 12:58 Ответить
Теперь зеля должен усыновить у цыганки своего однофамильца!!! Депьйоша Зеленского!!!
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01.06.2022 13:18 Ответить
Какой же он однофамилец, если у одного фамилия - Дьопйош, а у второго - Зеленський?
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01.06.2022 13:41 Ответить
Дебильное приложение от недо-программеров! Распознавание лиц опробуйте на себе сначала, прежде чем анонсировать функции. Фазу тестирования в вашей помойке отменили?
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01.06.2022 13:02 Ответить
зараз почнеться - у кого 2є і 3-тю дитину потрібно "усиновити", щоб виїхати за кордон
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01.06.2022 13:12 Ответить
Так-то норм схема, а что? Кто воевать не собирается, его хер призовешь, а если призовешь то он хер забьет. А так и свалит от сюдова нахер так и еще ребенка сироту будет обеспечивать. Тут как в притче про овец и волка...
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01.06.2022 13:20 Ответить
Анімація для вас:

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23.06.2022 12:20 Ответить
база данных для портновых-татаро-дермаков растёт не по дням, а по часам..
удобная Дия в Украине эпохи бениного Зеленского - это ловушка для лошков..(
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01.06.2022 13:24 Ответить
А шо там с опросом в говно ,,Дии" за оружие населению? Опросили и успокоились? Имитация бурной деятельности
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01.06.2022 13:53 Ответить
треба усиновити зел**енского -купити солдатского ремня з пряжкою і кіздити як сидорову козу і
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01.06.2022 14:03 Ответить
А кнопки дітонародження там випадково не має? Не всиновлюти треба, а народжувати. У нас крім циган ніхто народжувати не хоче.
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01.06.2022 14:27 Ответить
ну кнопки,щоб тебе недорозвинутого напоумити там теж не буде,бо це неможливо)))яке народжувати у країні війна,бовдуре
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01.06.2022 14:57 Ответить
 
 