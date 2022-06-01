В "Дії" появится кнопка "усыновление"

В приложении "Дія" появится кнопка "усыновление". Нажав ее, можно будет записаться на первоначальную консультацию по этому вопросу. Впоследствии обещают добавить и другой функционал.

Об этом сообщила советник – уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

По ее словам, начиная с сегодняшнего дня можно будет подать заявку на первоначальную консультацию. Через несколько месяцев в приложении будет появляться новый функционал. Тогда можно будет подать документы.

"Далее можно будет подать пакет документов на кандидата у усыновителей, опекунов, родителей-воспитателей приемной семьи или детского дома семейного типа, а также ознакомиться с анкетами детей и так далее", - отметила Герасимчук.

Читайте: Правительство урегулировало процедуру усыновления детей из Украины во время военного положения

Она подчеркнула, что все это можно будет сделать в "Дії". Функции станут доступны к концу августа.