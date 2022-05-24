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Правительство урегулировало процедуру усыновления детей из Украины во время военного положения

діти,дитина

Кабинет Министров на заседании принял решение, которым урегулировал процедуру передачи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в семью усыновителей при условии вступления в силу соответствующего решения суда об усыновлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Урегулирована процедура передачи ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки, временно перемещенного (эвакуированного) за пределы Украины во время введения чрезвычайного или военного положения, в семью усыновителей, при условии вступления в силу соответствующего решения суда об его усыновлении. Предусмотрено, что передача ребенка будет осуществляться в присутствии должностного лица консульского учреждения Украины. Также определен четкий механизм действий и перечень необходимых документов", - говорится в сообщении.

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дети (6480) Кабмин (14025) сироты (123) усыновление (74) Мельничук Тарас (44)


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воно, звичайно, правильно і на часі
але якісь дивні формулювання - чому усиновлення, а не опіка..?
і якось виглядає підозріло
сподіваюсь, воно вразумітєльне, а не таке, як зазвичай продукує зекоманда.
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24.05.2022 19:35 Ответить
наследовать во время военного положения нельзя, а усыновлять можно.... оксюморон какой-то...
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24.05.2022 19:59 Ответить
Дякую . Бог мене почув …Для дітей це буде суттєва допомога.
Ліпше дітям сиротам жити в Европі ,чи в Україні з этнічними українцями , ніж жити в Россії з кацапами ,під ярмом.Дякую
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24.05.2022 21:20 Ответить
Тобто: СОТНІ тисяч українських дітей, насильно вивезених в росію, можуть бути законно за ВІДПОВІДНИМ - так в тексті - рішенням російського суду забрані в України і стати москалями? Далі, мова не тільки про сиріт, а"про позбавлених батьківського піклування" - ким позбавлених, чому, на як довго? Замість того, щоби держава робила ВСЕ, щоби вернути маленьких громадян? Якесь середньовіччя.
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24.05.2022 22:48 Ответить
 
 