Правительство урегулировало процедуру усыновления детей из Украины во время военного положения

Кабинет Министров на заседании принял решение, которым урегулировал процедуру передачи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в семью усыновителей при условии вступления в силу соответствующего решения суда об усыновлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Урегулирована процедура передачи ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки, временно перемещенного (эвакуированного) за пределы Украины во время введения чрезвычайного или военного положения, в семью усыновителей, при условии вступления в силу соответствующего решения суда об его усыновлении. Предусмотрено, что передача ребенка будет осуществляться в присутствии должностного лица консульского учреждения Украины. Также определен четкий механизм действий и перечень необходимых документов", - говорится в сообщении.

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