Уряд врегулював процедуру всиновлення дітей з України під час воєнного стану
Кабінет Міністрів на засіданні ухвалив рішення, яким врегулював процедуру передання дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування в сім’ю усиновлювачів за умови набуття чинності відповідного рішення суду про усиновлення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Врегульовано процедуру передання дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, яка тимчасово переміщена (евакуйована) за межі України під час введення надзвичайного або воєнного стану, в сім’ю усиновлювачів за умови набуття чинності відповідного рішення суду про її усиновлення. Передбачено, що передача дитини здійснюватиметься у присутності посадової особи консульської установи України. Також визначено чіткий механізм дій та перелік необхідних документів", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але якісь дивні формулювання - чому усиновлення, а не опіка..?
і якось виглядає підозріло
сподіваюсь, воно вразумітєльне, а не таке, як зазвичай продукує зекоманда.
Ліпше дітям сиротам жити в Европі ,чи в Україні з этнічними українцями , ніж жити в Россії з кацапами ,під ярмом.Дякую