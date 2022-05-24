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Уряд врегулював процедуру всиновлення дітей з України під час воєнного стану

діти,дитина

Кабінет Міністрів на засіданні ухвалив рішення, яким врегулював процедуру передання дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування в сім’ю усиновлювачів за умови набуття чинності відповідного рішення суду про усиновлення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Врегульовано процедуру передання дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, яка тимчасово переміщена (евакуйована) за межі України під час введення надзвичайного або воєнного стану, в сім’ю усиновлювачів за умови набуття чинності відповідного рішення суду про її усиновлення. Передбачено, що передача дитини здійснюватиметься у присутності посадової особи консульської установи України. Також визначено чіткий механізм дій та перелік необхідних документів", - сказано в повідомленні.

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Автор: 

діти (5053) Кабмін (14077) сироти (82) усиновлення (46) Мельничук Тарас (56)


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воно, звичайно, правильно і на часі
але якісь дивні формулювання - чому усиновлення, а не опіка..?
і якось виглядає підозріло
сподіваюсь, воно вразумітєльне, а не таке, як зазвичай продукує зекоманда.
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24.05.2022 19:35 Відповісти
наследовать во время военного положения нельзя, а усыновлять можно.... оксюморон какой-то...
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24.05.2022 19:59 Відповісти
Дякую . Бог мене почув …Для дітей це буде суттєва допомога.
Ліпше дітям сиротам жити в Европі ,чи в Україні з этнічними українцями , ніж жити в Россії з кацапами ,під ярмом.Дякую
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24.05.2022 21:20 Відповісти
Тобто: СОТНІ тисяч українських дітей, насильно вивезених в росію, можуть бути законно за ВІДПОВІДНИМ - так в тексті - рішенням російського суду забрані в України і стати москалями? Далі, мова не тільки про сиріт, а"про позбавлених батьківського піклування" - ким позбавлених, чому, на як довго? Замість того, щоби держава робила ВСЕ, щоби вернути маленьких громадян? Якесь середньовіччя.
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24.05.2022 22:48 Відповісти
 
 