Уряд врегулював процедуру всиновлення дітей з України під час воєнного стану

Кабінет Міністрів на засіданні ухвалив рішення, яким врегулював процедуру передання дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування в сім’ю усиновлювачів за умови набуття чинності відповідного рішення суду про усиновлення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Врегульовано процедуру передання дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, яка тимчасово переміщена (евакуйована) за межі України під час введення надзвичайного або воєнного стану, в сім’ю усиновлювачів за умови набуття чинності відповідного рішення суду про її усиновлення. Передбачено, що передача дитини здійснюватиметься у присутності посадової особи консульської установи України. Також визначено чіткий механізм дій та перелік необхідних документів", - сказано в повідомленні.

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