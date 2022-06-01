На восстановление Украины понадобятся сотни миллиардов долларов или евро, - Маасикас
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На восстановление Украины, скорее всего, понадобятся сотни миллиардов евро или долларов, считает глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
Об этом он сказал на брифинге в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я знаю, что украинское правительство усердно работает над планом восстановления, с национальным советом по восстановлению. Потребности, скорее всего, будут исчисляться сотнями миллиардов евро или долларов. Дискуссии со стороны ваших международных партнеров только начались: как собрать эти средства, как управлять ими в сотрудничество с Украиной. Конечно, должно быть сильное участие со стороны Украины. Никто не хочет и не может решать лучше вас, на что именно будут необходимы эти деньги", - сказал Маасикас.
Он подчеркнул, что технические и финансовые дискуссии на этот счет еще продолжаются.
"Еще одна политическая идея, которую тепло приветствуют - это идея президента Зеленского о партнерстве, что правительство или муниципалитет или даже крупная компания со стороны международных партнеров сможет внести вклад в украинский фонд с конкретной целью реконструкции конкретного муниципалитета или города. Это принесло бы гораздо больше причастности и помогло бы донорам понять, почувствовать это гораздо более непосредственно", - отметил Маасикас.
Он добавил, что формы такого побратимского партнерства еще должны быть выработаны.
Пожалуйста, подождите...
Если Запад будет финансировать обустройство Украины, то нужно следить за каждой копейкой, чтобы эти пархатые не разворовали.
Взяли к примеру Бучу и отстроили ее
под ключ,не допуская ни одного украинца к этому.
Сразу будет видно результат Качество-Цена.
Эх, уважаемая Матті Маасікас ... Вот в этом, плять, и проблема! Вместо того, чтобы переводить экономику на военные рельсы и воплощать в жизнь принцип "Всё для фронта! Всё для победы!", эти сказочные долбоебы проектируют воздушные замки!
У кого-то война уже закончилась?
Или есть хоть какие-то признаки того, что Мордор выдыхается и проигрывает?
Или мы не успеваем разгружать эшелоны западных вооружений и боеприпасов?