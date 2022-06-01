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На восстановление Украины понадобятся сотни миллиардов долларов или евро, - Маасикас

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

війна,руйнування

На восстановление Украины, скорее всего, понадобятся сотни миллиардов евро или долларов, считает глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Об этом он сказал на брифинге в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я знаю, что украинское правительство усердно работает над планом восстановления, с национальным советом по восстановлению. Потребности, скорее всего, будут исчисляться сотнями миллиардов евро или долларов. Дискуссии со стороны ваших международных партнеров только начались: как собрать эти средства, как управлять ими в сотрудничество с Украиной. Конечно, должно быть сильное участие со стороны Украины. Никто не хочет и не может решать лучше вас, на что именно будут необходимы эти деньги", - сказал Маасикас.

Он подчеркнул, что технические и финансовые дискуссии на этот счет еще продолжаются.

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"Еще одна политическая идея, которую тепло приветствуют - это идея президента Зеленского о партнерстве, что правительство или муниципалитет или даже крупная компания со стороны международных партнеров сможет внести вклад в украинский фонд с конкретной целью реконструкции конкретного муниципалитета или города. Это принесло бы гораздо больше причастности и помогло бы донорам понять, почувствовать это гораздо более непосредственно", - отметил Маасикас.

Он добавил, что формы такого побратимского партнерства еще должны быть выработаны.
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Конечно понадобятся Матти, однако наиболее важно уже сегодня готовить команду реальных реформаторов, которые и займутся восстановлением страны с отчётом о потраченных деньгах естественно. Украинских "политиков" в этом списке не должно быть в принципе
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01.06.2022 14:55 Ответить
Звісно,але хто,де,коли? Й шляхи виводу у владу
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01.06.2022 15:19 Ответить
Спочатку зброя,потім відновлення. Трупам дороги непотрібні
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01.06.2022 15:00 Ответить
У Бени КАЛомойского и у ЗЕбанутой ко МАНДЫ слюна покатилась, уже до земли достает. Это-же не только внукам, это пра-правнукам и их выводкам хватит жить на широкую ногу припеваючи от того бабла которое эти шакалы украдут.
Если Запад будет финансировать обустройство Украины, то нужно следить за каждой копейкой, чтобы эти пархатые не разворовали.
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01.06.2022 15:09 Ответить
Зеленим покидькам війна на користь, чим більше орки, тим більше прийдеться відновлювати і звісно відкати-відкати-відкати...
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01.06.2022 15:43 Ответить
Було б непогано,якби заснували міжнародний орган(українських можновладців там не повинно бути і близько) який би контролював витрати коштів,надійшовших від зарубіжних партнерів на відновлення України.Щоб не допустити "Великого крадівництва-2".
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01.06.2022 15:14 Ответить
Не менее трильйона !
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01.06.2022 15:27 Ответить
Не надо деньги дарить,их разворуют.
Взяли к примеру Бучу и отстроили ее
под ключ,не допуская ни одного украинца к этому.
Сразу будет видно результат Качество-Цена.
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01.06.2022 15:33 Ответить
"Я знаю, що український уряд старанно працює над планом відновлення ..."

Эх, уважаемая Матті Маасікас ... Вот в этом, плять, и проблема! Вместо того, чтобы переводить экономику на военные рельсы и воплощать в жизнь принцип "Всё для фронта! Всё для победы!", эти сказочные долбоебы проектируют воздушные замки!
У кого-то война уже закончилась?
Или есть хоть какие-то признаки того, что Мордор выдыхается и проигрывает?
Или мы не успеваем разгружать эшелоны западных вооружений и боеприпасов?
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01.06.2022 15:43 Ответить
А СКОЛЬКО ГРЕЦИЯ НЕ ОТДАЛА ЕС ДЕНЕГ !!!??? 400 МИЛЛИАРДОВ !!!
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01.06.2022 17:51 Ответить
кто их там считал
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01.06.2022 20:34 Ответить
 
 