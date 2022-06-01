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На відновлення України знадобляться сотні мільярдів доларів або євро, - Маасікас

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

війна,руйнування

На відновлення України, найімовірніше, знадобляться сотні мільярдів євро або доларів, вважає голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Про це він сказав на брифінгу в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я знаю, що український уряд старанно працює над планом відновлення, з національною радою з відновлення. Потреби, швидше за все, обчислюватимуться сотнями мільярдів євро або доларів. Дискусії з боку ваших міжнародних партнерів тільки почалися: як зібрати ці кошти, як керувати ними в співробітництво з Україною. Звичайно, має бути сильна участь з боку України. Ніхто не хоче і не може вирішувати краще за вас, на що саме будуть необхідні ці гроші", - сказав Маасікас.

Він наголосив, що технічні та фінансові дискусії з цього приводу ще тривають.

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"Ще одна політична ідея, яку тепло вітають, - це ідея президента Зеленського про партнерство, що уряд чи муніципалітет чи навіть велика компанія з боку міжнародних партнерів зможе зробити внесок в український фонд із конкретною метою реконструкції конкретного муніципалітету чи міста. Це принесло б набагато більше причетності і допомогло б донорам зрозуміти, відчути це набагато безпосередніше", - зазначив Маасікас.

Він додав, що форми такого побратимського партнерства ще мають бути вироблені.

Автор: Ольга Лузан
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Конечно понадобятся Матти, однако наиболее важно уже сегодня готовить команду реальных реформаторов, которые и займутся восстановлением страны с отчётом о потраченных деньгах естественно. Украинских "политиков" в этом списке не должно быть в принципе
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01.06.2022 14:55 Відповісти
Звісно,але хто,де,коли? Й шляхи виводу у владу
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01.06.2022 15:19 Відповісти
Спочатку зброя,потім відновлення. Трупам дороги непотрібні
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01.06.2022 15:00 Відповісти
У Бени КАЛомойского и у ЗЕбанутой ко МАНДЫ слюна покатилась, уже до земли достает. Это-же не только внукам, это пра-правнукам и их выводкам хватит жить на широкую ногу припеваючи от того бабла которое эти шакалы украдут.
Если Запад будет финансировать обустройство Украины, то нужно следить за каждой копейкой, чтобы эти пархатые не разворовали.
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01.06.2022 15:09 Відповісти
Зеленим покидькам війна на користь, чим більше орки, тим більше прийдеться відновлювати і звісно відкати-відкати-відкати...
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01.06.2022 15:43 Відповісти
Було б непогано,якби заснували міжнародний орган(українських можновладців там не повинно бути і близько) який би контролював витрати коштів,надійшовших від зарубіжних партнерів на відновлення України.Щоб не допустити "Великого крадівництва-2".
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01.06.2022 15:14 Відповісти
Не менее трильйона !
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01.06.2022 15:27 Відповісти
Не надо деньги дарить,их разворуют.
Взяли к примеру Бучу и отстроили ее
под ключ,не допуская ни одного украинца к этому.
Сразу будет видно результат Качество-Цена.
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01.06.2022 15:33 Відповісти
"Я знаю, що український уряд старанно працює над планом відновлення ..."

Эх, уважаемая Матті Маасікас ... Вот в этом, плять, и проблема! Вместо того, чтобы переводить экономику на военные рельсы и воплощать в жизнь принцип "Всё для фронта! Всё для победы!", эти сказочные долбоебы проектируют воздушные замки!
У кого-то война уже закончилась?
Или есть хоть какие-то признаки того, что Мордор выдыхается и проигрывает?
Или мы не успеваем разгружать эшелоны западных вооружений и боеприпасов?
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01.06.2022 15:43 Відповісти
А СКОЛЬКО ГРЕЦИЯ НЕ ОТДАЛА ЕС ДЕНЕГ !!!??? 400 МИЛЛИАРДОВ !!!
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01.06.2022 17:51 Відповісти
кто их там считал
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01.06.2022 20:34 Відповісти
 
 