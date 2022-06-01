На відновлення України знадобляться сотні мільярдів доларів або євро, - Маасікас

На відновлення України, найімовірніше, знадобляться сотні мільярдів євро або доларів, вважає голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Про це він сказав на брифінгу в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я знаю, що український уряд старанно працює над планом відновлення, з національною радою з відновлення. Потреби, швидше за все, обчислюватимуться сотнями мільярдів євро або доларів. Дискусії з боку ваших міжнародних партнерів тільки почалися: як зібрати ці кошти, як керувати ними в співробітництво з Україною. Звичайно, має бути сильна участь з боку України. Ніхто не хоче і не може вирішувати краще за вас, на що саме будуть необхідні ці гроші", - сказав Маасікас.

Він наголосив, що технічні та фінансові дискусії з цього приводу ще тривають.

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"Ще одна політична ідея, яку тепло вітають, - це ідея президента Зеленського про партнерство, що уряд чи муніципалітет чи навіть велика компанія з боку міжнародних партнерів зможе зробити внесок в український фонд із конкретною метою реконструкції конкретного муніципалітету чи міста. Це принесло б набагато більше причетності і допомогло б донорам зрозуміти, відчути це набагато безпосередніше", - зазначив Маасікас.

Він додав, що форми такого побратимського партнерства ще мають бути вироблені.