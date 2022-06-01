На відновлення України знадобляться сотні мільярдів доларів або євро, - Маасікас
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На відновлення України, найімовірніше, знадобляться сотні мільярдів євро або доларів, вважає голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.
Про це він сказав на брифінгу в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я знаю, що український уряд старанно працює над планом відновлення, з національною радою з відновлення. Потреби, швидше за все, обчислюватимуться сотнями мільярдів євро або доларів. Дискусії з боку ваших міжнародних партнерів тільки почалися: як зібрати ці кошти, як керувати ними в співробітництво з Україною. Звичайно, має бути сильна участь з боку України. Ніхто не хоче і не може вирішувати краще за вас, на що саме будуть необхідні ці гроші", - сказав Маасікас.
Він наголосив, що технічні та фінансові дискусії з цього приводу ще тривають.
"Ще одна політична ідея, яку тепло вітають, - це ідея президента Зеленського про партнерство, що уряд чи муніципалітет чи навіть велика компанія з боку міжнародних партнерів зможе зробити внесок в український фонд із конкретною метою реконструкції конкретного муніципалітету чи міста. Це принесло б набагато більше причетності і допомогло б донорам зрозуміти, відчути це набагато безпосередніше", - зазначив Маасікас.
Він додав, що форми такого побратимського партнерства ще мають бути вироблені.
Будь ласка, зачекайте...
Если Запад будет финансировать обустройство Украины, то нужно следить за каждой копейкой, чтобы эти пархатые не разворовали.
Взяли к примеру Бучу и отстроили ее
под ключ,не допуская ни одного украинца к этому.
Сразу будет видно результат Качество-Цена.
Эх, уважаемая Матті Маасікас ... Вот в этом, плять, и проблема! Вместо того, чтобы переводить экономику на военные рельсы и воплощать в жизнь принцип "Всё для фронта! Всё для победы!", эти сказочные долбоебы проектируют воздушные замки!
У кого-то война уже закончилась?
Или есть хоть какие-то признаки того, что Мордор выдыхается и проигрывает?
Или мы не успеваем разгружать эшелоны западных вооружений и боеприпасов?