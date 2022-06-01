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Новости Война в Украине
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Янукович (30770) дезертирство (292) ГБР (2546) подозрение (243)

Янукович подозревается в подстрекательстве военнослужащих УГО к дезертирству. ГБР проведет расследование

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

янукович

Суд разрешил следователям Государственного бюро расследований провести специальное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, подозреваемого в подстрекательстве военнослужащих УГО к дезертирству.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"В феврале 2022 года следователи Государственного бюро расследования по согласованию с прокурором Офиса Генерального прокурора сообщили бывшему президенту Украины Виктору Януковичу новое подозрение в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст.408 УК Украины). 24 февраля 2014 бывший президент Украины убегая от уголовной ответственности за преступления в отношении участников акций протеста, склонил заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – начальника Службы безопасности Президента Украины к дезертирству.

"Эвакуации" экспрезидента из окрестности с. Урзуф Мангушского района Донецкой области помогали сотрудники силовых ведомств РФ. Как следствие, начальник его охраны не вернулся к месту службы по служебной командировке с территории Автономной Республики Крым. В то же время, с подозреваемым выехал за пределы Украины в Россию", - говорится в сообщении.

Читайте: Против Азарова начато спецрасследование по делу "Харьковских соглашений", - Офис генпрокурора

Известно, что на сегодняшний день в уголовном производстве подозреваются 4 человека. Кроме Януковича, непосредственно руководившего незаконной переправкой лиц через государственную границу, также подозрения сообщены сотрудникам Управления государственной охраны Украины и гражданскому лицу.
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Топ комментарии
+14
Что это за "танцы с бубнами"? Заняться больше нечем?
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01.06.2022 15:32
+9
оце тому дбр нічого робить
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01.06.2022 15:38
+8
Щас зебуины тебе напишут шо ва всьом винават майдан!!! Не скинь тогда федрыча, проведи по закону выборы и выбери Бойка - вайны бы не была, пнел, блет!!!
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01.06.2022 15:35
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Что это за "танцы с бубнами"? Заняться больше нечем?
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01.06.2022 15:32 Ответить
Щас зебуины тебе напишут шо ва всьом винават майдан!!! Не скинь тогда федрыча, проведи по закону выборы и выбери Бойка - вайны бы не была, пнел, блет!!!
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01.06.2022 15:35 Ответить
24 лютого 2014 року колишній президент України тікаючи від кримінальної відповідальності

24 лютого? Совпадение? Не думаю
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01.06.2022 15:33 Ответить
Якуневич запрограммировал тогдашнее полномасштабное нападение. вот же кодер от бога, охринеть
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01.06.2022 15:36 Ответить
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01.06.2022 15:37 Ответить
Скучно?ЖОПЗисты гниды ни один не наказан,Володькины друзья подкацапные.
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01.06.2022 15:38 Ответить
оце тому дбр нічого робить
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01.06.2022 15:38 Ответить
Вам робити ***** чи що?
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01.06.2022 15:38 Ответить
Видать,дебеєру робить вже зовсім нєхер...
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01.06.2022 15:39 Ответить
Браво! Ато "порохоботи"(ті, хто трішечки гидує зеленими), кажуть що ДБР займається хернею, а оно бачите, якими важливими справами займається...
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01.06.2022 15:39 Ответить
Ты прав, мы, порохоботы не просто гыдуемо ЗЕленой блевотиной, мы ее презираем.
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01.06.2022 15:56 Ответить
Заняться нечем.....прямписец.....
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01.06.2022 15:42 Ответить
грохнуть бидлана а не розслідувать трєба
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01.06.2022 15:44 Ответить
Те що підбурив це факт. Тут сумніву нема. Деякі не спокусились, але частина спокусились. Грамотно було б тих, що спокусились перевербувати.
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01.06.2022 15:51 Ответить
Хвати цього 3,14дора згадувати. По перше йому це по барабану, а подруге, для українців це вже мрець. Кацапи його і не збирались ніколи віддати, а зараз і подавна.
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01.06.2022 15:52 Ответить
Это-же сколько следаков надо подключить для такого следствия, тем более во время войны, когда каждая копейка на счету. У нас есть великолепные специалисты. Вспомним, например, куринного фельдмаршала или любителя лифтов моторыло. надо поставить такую задачу, что-бы Бандюковича отправить на концерт к Йосе Кобздону, и все проблемы сразу снимаются.
Хотя, когда были проведены эти супероперации, тогда службой руководил настоящий суперпрофи Бурба, а сейчас ни то ни се. В общем, как все у этого збиговыська клоунов и шутов. Правда, есть одно важнейшее исключение, они хоть в ВСУ на высшие посты назначили настоящих специалистов. Думаю, по указанию одного нашего самого крутого союзника.
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01.06.2022 15:54 Ответить
Думаю, наш самый крутой союзник зелёному шоблу сказал, чтобы нос в ВСУ не сунули. Залужный сам назначил, кого надо.
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01.06.2022 16:25 Ответить
..а смысл этого группового онанизма?..
- или ещё не все херои из конторы портнова-татарова-дермака (Трус, Балбес и Бывалый) ДБР получили УБД с соответствующими плюшками?..(((
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01.06.2022 16:19 Ответить
Какое там "схилив"? Бабла отслюнявил существенно, тот и понял, что больше нигде столько не заработает, а Украину и всё украинское ненавидит. Купил себе домик если не в расее (если не дурак), то в Европе или США.
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01.06.2022 16:22 Ответить
Може б ДБР зайнялось заступником баканова, генералом СБУ, що втік до расєі?
А, не на часі…
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01.06.2022 16:23 Ответить
А когда будут расследовать как зеледент веселил русню по кабакам в мацкве во время Майдана?
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01.06.2022 17:53 Ответить
 
 