Янукович подозревается в подстрекательстве военнослужащих УГО к дезертирству. ГБР проведет расследование

Суд разрешил следователям Государственного бюро расследований провести специальное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, подозреваемого в подстрекательстве военнослужащих УГО к дезертирству.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"В феврале 2022 года следователи Государственного бюро расследования по согласованию с прокурором Офиса Генерального прокурора сообщили бывшему президенту Украины Виктору Януковичу новое подозрение в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст.408 УК Украины). 24 февраля 2014 бывший президент Украины убегая от уголовной ответственности за преступления в отношении участников акций протеста, склонил заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – начальника Службы безопасности Президента Украины к дезертирству.

"Эвакуации" экспрезидента из окрестности с. Урзуф Мангушского района Донецкой области помогали сотрудники силовых ведомств РФ. Как следствие, начальник его охраны не вернулся к месту службы по служебной командировке с территории Автономной Республики Крым. В то же время, с подозреваемым выехал за пределы Украины в Россию", - говорится в сообщении.

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Известно, что на сегодняшний день в уголовном производстве подозреваются 4 человека. Кроме Януковича, непосредственно руководившего незаконной переправкой лиц через государственную границу, также подозрения сообщены сотрудникам Управления государственной охраны Украины и гражданскому лицу.