Януковича підозрюють у підбуренні військовослужбовців УДО до дезертирства. ДБР проведе розслідування
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Суд дозволив слідчим Державного бюро розслідувань провести спеціальне розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича, який підозрюється у підбуренні військовослужбовців УДО до дезертирства.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
"У лютому 2022 року слідчі Державного бюро розслідування за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора вже повідомили колишньому президенту України Віктору Януковичу нову підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст.408 КК України). 24 лютого 2014 року колишній президент України тікаючи від кримінальної відповідальності за злочини відносно учасників акцій протесту, схилив заступника начальника Управління державної охорони України – начальника Служби безпеки Президента України до дезертирства.
"Евакуації" експрезидента з околиці с. Урзуф Мангушського району Донецької області допомагали співробітники силових відомств РФ. Як наслідок, начальник його охорони не повернувся до місця служби зі службового відрядження з території Автономної Республіки Крим. Натомість разом з підозрюваним виїхав за межі України до Росіїї", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що на сьогодні у кримінальному проваджені підозрюються 4 особи. Крім Януковича, який безпосередньо керував незаконним переправленням осіб через державний кордон, також підозри повідомлені співробітникам Управління державної охорони України та цивільній особі.
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24 лютого? Совпадение? Не думаю
Хотя, когда были проведены эти супероперации, тогда службой руководил настоящий суперпрофи Бурба, а сейчас ни то ни се. В общем, как все у этого збиговыська клоунов и шутов. Правда, есть одно важнейшее исключение, они хоть в ВСУ на высшие посты назначили настоящих специалистов. Думаю, по указанию одного нашего самого крутого союзника.
- или ещё не все херои из конторы портнова-татарова-дермака (Трус, Балбес и Бывалый) ДБР получили УБД с соответствующими плюшками?..(((
А, не на часі…