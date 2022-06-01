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Янукович (10406) дезертирство (255) ДБР (2560) підозра (347)

Януковича підозрюють у підбуренні військовослужбовців УДО до дезертирства. ДБР проведе розслідування

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

янукович

Суд дозволив слідчим Державного бюро розслідувань провести спеціальне розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича, який підозрюється у підбуренні військовослужбовців УДО до дезертирства.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"У лютому 2022 року слідчі Державного бюро розслідування за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора вже повідомили колишньому президенту України Віктору Януковичу нову підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст.408 КК України).  24 лютого 2014 року колишній президент України тікаючи від кримінальної відповідальності за злочини відносно учасників акцій протесту, схилив заступника начальника Управління державної охорони України – начальника Служби безпеки Президента України до дезертирства.

 "Евакуації" експрезидента з околиці с. Урзуф Мангушського району Донецької області допомагали співробітники силових відомств РФ. Як наслідок, начальник його охорони не повернувся до місця служби зі службового відрядження з території Автономної Республіки Крим. Натомість разом з підозрюваним виїхав за межі України до Росіїї", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд надав дозвіл на арешт Януковича у справі щодо Харківських угод, - Офіс генпрокурора

Відомо, що на сьогодні у кримінальному проваджені підозрюються 4 особи. Крім Януковича, який безпосередньо керував незаконним переправленням осіб через державний кордон, також підозри повідомлені співробітникам Управління державної охорони України та цивільній особі.
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Топ коментарі
+14
Что это за "танцы с бубнами"? Заняться больше нечем?
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01.06.2022 15:32
+9
оце тому дбр нічого робить
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01.06.2022 15:38
+8
Щас зебуины тебе напишут шо ва всьом винават майдан!!! Не скинь тогда федрыча, проведи по закону выборы и выбери Бойка - вайны бы не была, пнел, блет!!!
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01.06.2022 15:35
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Что это за "танцы с бубнами"? Заняться больше нечем?
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01.06.2022 15:32 Відповісти
Щас зебуины тебе напишут шо ва всьом винават майдан!!! Не скинь тогда федрыча, проведи по закону выборы и выбери Бойка - вайны бы не была, пнел, блет!!!
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01.06.2022 15:35 Відповісти
24 лютого 2014 року колишній президент України тікаючи від кримінальної відповідальності

24 лютого? Совпадение? Не думаю
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01.06.2022 15:33 Відповісти
Якуневич запрограммировал тогдашнее полномасштабное нападение. вот же кодер от бога, охринеть
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01.06.2022 15:36 Відповісти
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01.06.2022 15:37 Відповісти
Скучно?ЖОПЗисты гниды ни один не наказан,Володькины друзья подкацапные.
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01.06.2022 15:38 Відповісти
оце тому дбр нічого робить
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01.06.2022 15:38 Відповісти
Вам робити ***** чи що?
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01.06.2022 15:38 Відповісти
Видать,дебеєру робить вже зовсім нєхер...
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01.06.2022 15:39 Відповісти
Браво! Ато "порохоботи"(ті, хто трішечки гидує зеленими), кажуть що ДБР займається хернею, а оно бачите, якими важливими справами займається...
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01.06.2022 15:39 Відповісти
Ты прав, мы, порохоботы не просто гыдуемо ЗЕленой блевотиной, мы ее презираем.
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01.06.2022 15:56 Відповісти
Заняться нечем.....прямписец.....
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01.06.2022 15:42 Відповісти
грохнуть бидлана а не розслідувать трєба
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01.06.2022 15:44 Відповісти
Те що підбурив це факт. Тут сумніву нема. Деякі не спокусились, але частина спокусились. Грамотно було б тих, що спокусились перевербувати.
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01.06.2022 15:51 Відповісти
Хвати цього 3,14дора згадувати. По перше йому це по барабану, а подруге, для українців це вже мрець. Кацапи його і не збирались ніколи віддати, а зараз і подавна.
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01.06.2022 15:52 Відповісти
Это-же сколько следаков надо подключить для такого следствия, тем более во время войны, когда каждая копейка на счету. У нас есть великолепные специалисты. Вспомним, например, куринного фельдмаршала или любителя лифтов моторыло. надо поставить такую задачу, что-бы Бандюковича отправить на концерт к Йосе Кобздону, и все проблемы сразу снимаются.
Хотя, когда были проведены эти супероперации, тогда службой руководил настоящий суперпрофи Бурба, а сейчас ни то ни се. В общем, как все у этого збиговыська клоунов и шутов. Правда, есть одно важнейшее исключение, они хоть в ВСУ на высшие посты назначили настоящих специалистов. Думаю, по указанию одного нашего самого крутого союзника.
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01.06.2022 15:54 Відповісти
Думаю, наш самый крутой союзник зелёному шоблу сказал, чтобы нос в ВСУ не сунули. Залужный сам назначил, кого надо.
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01.06.2022 16:25 Відповісти
..а смысл этого группового онанизма?..
- или ещё не все херои из конторы портнова-татарова-дермака (Трус, Балбес и Бывалый) ДБР получили УБД с соответствующими плюшками?..(((
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01.06.2022 16:19 Відповісти
Какое там "схилив"? Бабла отслюнявил существенно, тот и понял, что больше нигде столько не заработает, а Украину и всё украинское ненавидит. Купил себе домик если не в расее (если не дурак), то в Европе или США.
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01.06.2022 16:22 Відповісти
Може б ДБР зайнялось заступником баканова, генералом СБУ, що втік до расєі?
А, не на часі…
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01.06.2022 16:23 Відповісти
А когда будут расследовать как зеледент веселил русню по кабакам в мацкве во время Майдана?
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01.06.2022 17:53 Відповісти
 
 