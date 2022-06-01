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Новости За рубежом
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С "повара Путина" Пригожина суд ЕС отказался снять санкции

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пригожин

Суд общей юрисдикции ЕС отказался отменить санкции, наложенные Советом Европейского Союза на российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как "повар Путина", в связи с финансированием "вагнеровцев" в Ливии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

В октябре 2020 года Совет ЕС ввел санкции против Пригожина из-за его тесных связей, в том числе финансовых, с частной военной компанией Вагнера. В ЕС объяснили, что таким образом Пригожин поддерживал деятельность "вагнеровцев", угрожающих миру, стабильности и безопасности Ливии.

Пригожин просил Суд общей юрисдикции ЕС аннулировать решение Совета ЕС о введении санкций, принятое в 2020 году, и об их продлении в 2021 году.

Он заявлял, в частности, о нарушении обязательства по мотивированию причин этих решений, недопустимости приведенных доказательств, ошибочной оценке фактов, злоупотреблении властью и нарушении его основных прав.

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Однако своим решением в среду Суд общей юрисдикции ЕС отклонил иск Пригожина, отвергнув все его аргументы.

Санкции против Пригожина включают запрет на поездки в ЕС и замораживание его активов.

Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено давать ему средства.

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Евгений Пригожин, богатый российский бизнесмен, известен как "повар Путина". Он также является финансистом агентства интернет-исследований (IRA) – российской фермы троллей, попавшей под санкции США в 2018 году.
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eto vam kacapy ne moskovsky karmanny sud - obtekaite
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01.06.2022 16:03 Ответить
Повар это святое
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01.06.2022 16:03 Ответить
Кухар. Тобі треба було траванути пуйла мухоморами, може би і зняли санкції.
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01.06.2022 16:11 Ответить
Поганки с мухоморами-в рот...
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01.06.2022 16:14 Ответить
убийца, террорист и повар в одном лице заявляет, что в настоящее время каждый имеет свое право
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01.06.2022 16:26 Ответить
мудак про свої права згадав,
а права цивільних людей яких вбивають москалі
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01.06.2022 17:26 Ответить
Добре, про >|<идів мій пост вилучили. Напишу політкоректно: євреї з оточення ***** допомагають йому освобождать нас від євреїв. Так кажуть мої краснодарскіє "родаки" - "вас євреї захопили". А, як вам
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01.06.2022 19:12 Ответить
Если *********** не признают решения европейских международных судов то зачем у этих ********* принимать их иски к рассмотрению?
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01.06.2022 20:23 Ответить
 
 