С "повара Путина" Пригожина суд ЕС отказался снять санкции
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Суд общей юрисдикции ЕС отказался отменить санкции, наложенные Советом Европейского Союза на российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как "повар Путина", в связи с финансированием "вагнеровцев" в Ливии.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
В октябре 2020 года Совет ЕС ввел санкции против Пригожина из-за его тесных связей, в том числе финансовых, с частной военной компанией Вагнера. В ЕС объяснили, что таким образом Пригожин поддерживал деятельность "вагнеровцев", угрожающих миру, стабильности и безопасности Ливии.
Пригожин просил Суд общей юрисдикции ЕС аннулировать решение Совета ЕС о введении санкций, принятое в 2020 году, и об их продлении в 2021 году.
Он заявлял, в частности, о нарушении обязательства по мотивированию причин этих решений, недопустимости приведенных доказательств, ошибочной оценке фактов, злоупотреблении властью и нарушении его основных прав.
Однако своим решением в среду Суд общей юрисдикции ЕС отклонил иск Пригожина, отвергнув все его аргументы.
Санкции против Пригожина включают запрет на поездки в ЕС и замораживание его активов.
Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено давать ему средства.
Евгений Пригожин, богатый российский бизнесмен, известен как "повар Путина". Он также является финансистом агентства интернет-исследований (IRA) – российской фермы троллей, попавшей под санкции США в 2018 году.
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