З "кухаря Путіна" Пригожина суд ЄС відмовився зняти санкції
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Суд загальної юрисдикції ЄС відмовився скасувати санкції, накладені Радою Європейського Союзу на російського бізнесмена Євгена Пригожина, відомого як "кухар Путіна", у зв’язку з фінансуванням ним "вагнерівців" у Лівії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
У жовтні 2020 року Рада ЄС ввела санкції проти Пригожина через його тісні зв'язки, в тому числі фінансові, з приватною військовою компанією "Вагнера". У ЄС пояснили, що таким чином Пригожин підтримував діяльність "вагнерівців", які загрожують миру, стабільності і безпеці Лівії.
Пригожин просив Суд загальної юрисдикції ЄС анулювати рішення Ради ЄС про введення санкцій, ухвалене у 2020 році, та про їх продовження у 2021 році.
Він заявляв, зокрема, про порушення зобов'язання мотивування причини цих рішень, неприпустимість наведених доказів, помилкову оцінку фактів, зловживання владою та порушення його основних прав.
Однак своїм рішенням у середу Суд загальної юрисдикції ЄС відхилив позов Пригожина, відкинувши всі його аргументи.
Санкції проти Пригожина включають заборону на поїздки до ЄС і заморожування його активів.
Крім того, фізичним і юридичним особам з ЄС заборонено надавати йому кошти.
Євгеній Пригожин, багатий російський бізнесмен, відомий як "кухар Путіна". Він також є фінансистом агентства інтернет-досліджень (IRA) - російської ферми тролів, яка потрапила під санкції США в 2018 році.
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