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Новини За кордоном
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З "кухаря Путіна" Пригожина суд ЄС відмовився зняти санкції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пригожин

Суд загальної юрисдикції ЄС відмовився скасувати санкції, накладені Радою Європейського Союзу на російського бізнесмена Євгена Пригожина, відомого як "кухар Путіна", у зв’язку з фінансуванням ним "вагнерівців" у Лівії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

У жовтні 2020 року Рада ЄС ввела санкції проти Пригожина через його тісні зв'язки, в тому числі фінансові, з приватною військовою компанією "Вагнера". У ЄС пояснили, що таким чином Пригожин підтримував діяльність "вагнерівців", які загрожують миру, стабільності і безпеці Лівії.

Пригожин просив Суд загальної юрисдикції ЄС анулювати рішення Ради ЄС про введення санкцій, ухвалене у 2020 році, та про їх продовження у 2021 році.

Він заявляв, зокрема, про порушення зобов'язання мотивування причини цих рішень, неприпустимість наведених доказів, помилкову оцінку фактів, зловживання владою та порушення його основних прав.

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Однак своїм рішенням у середу Суд загальної юрисдикції ЄС відхилив позов Пригожина, відкинувши всі його аргументи.

Санкції проти Пригожина включають заборону на поїздки до ЄС і заморожування його активів.

Крім того, фізичним і юридичним особам з ЄС заборонено надавати йому кошти.

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Євгеній Пригожин, багатий російський бізнесмен, відомий як "кухар Путіна". Він також є фінансистом агентства інтернет-досліджень (IRA) - російської ферми тролів, яка потрапила під санкції США в 2018 році.

Автор: Ольга Лузан
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eto vam kacapy ne moskovsky karmanny sud - obtekaite
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01.06.2022 16:03 Відповісти
Повар это святое
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01.06.2022 16:03 Відповісти
Кухар. Тобі треба було траванути пуйла мухоморами, може би і зняли санкції.
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01.06.2022 16:11 Відповісти
Поганки с мухоморами-в рот...
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01.06.2022 16:14 Відповісти
убийца, террорист и повар в одном лице заявляет, что в настоящее время каждый имеет свое право
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01.06.2022 16:26 Відповісти
мудак про свої права згадав,
а права цивільних людей яких вбивають москалі
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01.06.2022 17:26 Відповісти
Добре, про >|<идів мій пост вилучили. Напишу політкоректно: євреї з оточення ***** допомагають йому освобождать нас від євреїв. Так кажуть мої краснодарскіє "родаки" - "вас євреї захопили". А, як вам
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01.06.2022 19:12 Відповісти
Если *********** не признают решения европейских международных судов то зачем у этих ********* принимать их иски к рассмотрению?
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01.06.2022 20:23 Відповісти
 
 