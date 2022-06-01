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Зять Єльцина пішов з посади радника Путіна, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

юмашев

Валентин Юмашев, зять колишнього президента Росії Бориса Єльцина, який допоміг Володимиру Путіну прийти до влади, пішов із посади радника очільника Кремля.

Про це повідомляє агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Крым.Реалии".

Юмашев був радником Путіна на громадських засадах, тобто не отримував за це зарплатню. Його відхід, як пише Reuters, розриває останній зв'язок путінської адміністрації з періодом правління Єльцина, який символізує ліберальність і відкритість Росії до Заходу.

Перша заступниця виконавчого директора "Єльцин-центру" Людмила Телень повідомила Reuters, що відставка була ініціативою Юмашева. Він залишив посаду ще у квітні.

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За Єльцина, який був президентом Росії з 1991 по 1999 рік, Юмашев обіймав посаду радника Кремля, а потім керівника адміністрації президента. Він одружений з донькою Єльцина Тетяною.

Нагадаємо, у березні 2022 року Анатолій Чубайс – ще один високопосадовець єльцинської епохи – пішов з посади спеціального представника президента Росії з питань сталого розвитку та виїхав з країни. У травні 2022 року через дії Росії в Україні у відставку подав співробітник російського постійного представництва при ООН в Женеві Борис Бондарєв.

Автор: Ольга Лузан
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Я не устану повторять, что у "проекта Путин" нет срока давности. Военный преступник Путин не возник из ниоткуда. Коллективный Франкенштейн, создавший монстра больше 20 лет назад, состоит из совершенно конкретных людей. Абрамович, Юмашев, Дьяченко, Волошин, Чубайс. Ровно в такой последовательности.

Леонид Невзлин
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01.06.2022 10:49 Відповісти
Насоветовал...
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01.06.2022 10:59 Відповісти
І уміваєт ручкі, тіпа ніпрічом. Новий проєкт ФСБ
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01.06.2022 11:02 Відповісти
он понял что вместо путина вылезло *****
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01.06.2022 11:08 Відповісти
***** здохло ? Пора тікати?
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01.06.2022 11:43 Відповісти
Абсолютно пох...
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01.06.2022 12:31 Відповісти
Без разницы
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01.06.2022 14:01 Відповісти
 
 