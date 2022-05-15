На временно оккупированной части Донбасса работают политтехнологи Пригожина, - правозащитник Лисянский
В течение апреля и мая на территории временно оккупированной части Луганской и Донецкой областей отмечена работа группы Максима Шугалея, который является одним из главных политтехнологов "повара Путина" Евгения Пригожина. Задача нового политтехнолога – подготовка к возможному "референдуму".
Об этом сообщил директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.
Максим Шугалей работал в качестве политтехнолога на Мадагаскаре, в странах Африки, а также активно выполняет задачи по сбору и анализу информации в странах Ближнего Востока. В 2019 году Шугалей был арестован в Ливии и обвинен в шпионской деятельности, его поместили в тюрьму "Митигга" в Триполи, где он пробыл больше года и в дальнейшем был освобожден.
Шугалей в течение 8 лет военного конфликта РФ и Украины никогда не занимался вопросами Украины и сконцентрировался на вопросах стран ближнего востока.
"На временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей Шугалей и его группа проводит сбор и анализ информации об отношении местных жителей к РФ, чтобы затем подготовить обоснование и социологические данные, которые обоснуют для Кремля необходимость проведения "референдума" по аннексии территорий Украины", – говорит Лисянский.
По его словам, Шугалей выполняет поручение Пригожина по исполнению приказа российского президента Владимира Путина о сборе информации о социально-экономической и политической ситуации в ОРДЛО, потому что президент РФ хочет перестраховаться. В марте и апреле подобную деятельность посредством социологического опроса проводили люди Кириенко, но власти РФ решили еще раз все проверить.
"На данный момент Пригожин также находится на Донбассе, но кроме военных вопросов, связанных с отправкой в юго-восточные регионы Украины, решил еще замкнуть на себе и политические вопросы на оккупированных территориях", - говорит Лисянский.
ти коли небудь чув чи бачив щоб парашне керівництво думало за свою парашу, за
свії рабобидляцький зброд?
там або за царя, або за парті. або за лідера як що він навіть лідер-підер.
там мізки працюють тільки щоб вкрасти, бухнути обісцятися знов бухнути. все...