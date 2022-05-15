На временно оккупированной части Донбасса работают политтехнологи Пригожина, - правозащитник Лисянский

В течение апреля и мая на территории временно оккупированной части Луганской и Донецкой областей отмечена работа группы Максима Шугалея, который является одним из главных политтехнологов "повара Путина" Евгения Пригожина. Задача нового политтехнолога – подготовка к возможному "референдуму".

Об этом сообщил директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.

Максим Шугалей работал в качестве политтехнолога на Мадагаскаре, в странах Африки, а также активно выполняет задачи по сбору и анализу информации в странах Ближнего Востока. В 2019 году Шугалей был арестован в Ливии и обвинен в шпионской деятельности, его поместили в тюрьму "Митигга" в Триполи, где он пробыл больше года и в дальнейшем был освобожден.

Шугалей в течение 8 лет военного конфликта РФ и Украины никогда не занимался вопросами Украины и сконцентрировался на вопросах стран ближнего востока.

"На временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей Шугалей и его группа проводит сбор и анализ информации об отношении местных жителей к РФ, чтобы затем подготовить обоснование и социологические данные, которые обоснуют для Кремля необходимость проведения "референдума" по аннексии территорий Украины", – говорит Лисянский.

По его словам, Шугалей выполняет поручение Пригожина по исполнению приказа российского президента Владимира Путина о сборе информации о социально-экономической и политической ситуации в ОРДЛО, потому что президент РФ хочет перестраховаться. В марте и апреле подобную деятельность посредством социологического опроса проводили люди Кириенко, но власти РФ решили еще раз все проверить.

"На данный момент Пригожин также находится на Донбассе, но кроме военных вопросов, связанных с отправкой в ​​юго-восточные регионы Украины, решил еще замкнуть на себе и политические вопросы на оккупированных территориях", - говорит Лисянский.