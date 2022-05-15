РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6785 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
4 428 16

На временно оккупированной части Донбасса работают политтехнологи Пригожина, - правозащитник Лисянский

максим,шугалей

В течение апреля и мая на территории временно оккупированной части Луганской и Донецкой областей отмечена работа группы Максима Шугалея, который является одним из главных политтехнологов "повара Путина" Евгения Пригожина. Задача нового политтехнолога – подготовка к возможному "референдуму".

Об этом сообщил директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.

Максим Шугалей работал в качестве политтехнолога на Мадагаскаре, в странах Африки, а также активно выполняет задачи по сбору и анализу информации в странах Ближнего Востока. В 2019 году Шугалей был арестован в Ливии и обвинен в шпионской деятельности, его поместили в тюрьму "Митигга" в Триполи, где он пробыл больше года и в дальнейшем был освобожден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты пытаются возобновить изготовление военной продукции на Мелитопольском заводе автотракторных запчастей, - ОВА

Шугалей в течение 8 лет военного конфликта РФ и Украины никогда не занимался вопросами Украины и сконцентрировался на вопросах стран ближнего востока.

"На временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей Шугалей и его группа проводит сбор и анализ информации об отношении местных жителей к РФ, чтобы затем подготовить обоснование и социологические данные, которые обоснуют для Кремля необходимость проведения "референдума" по аннексии территорий Украины", – говорит Лисянский.

Смотрите: Первый суд над российским военнослужащим начался в Киеве. ВИДЕО

По его словам, Шугалей выполняет поручение Пригожина по исполнению приказа российского президента Владимира Путина о сборе информации о социально-экономической и политической ситуации в ОРДЛО, потому что президент РФ хочет перестраховаться. В марте и апреле подобную деятельность посредством социологического опроса проводили люди Кириенко, но власти РФ решили еще раз все проверить.

"На данный момент Пригожин также находится на Донбассе, но кроме военных вопросов, связанных с отправкой в ​​юго-восточные регионы Украины, решил еще замкнуть на себе и политические вопросы на оккупированных территориях", - говорит Лисянский.

оккупация (10309) референдум (1506) Донбасс (26966) Лисянский Павел (96) Пригожин Евгений (399)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Там половина Сибири горит,а они зубами вцепились в клочок убитой ими же территории. Шизики и долбо@бы.🤦
показать весь комментарий
15.05.2022 13:41 Ответить
+5
Поймать недоноска и посадить на кол !
показать весь комментарий
15.05.2022 13:39 Ответить
+5
Там на дальньому востоку теж хтось закурив. Нєожиданно.
показать весь комментарий
15.05.2022 13:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поймать недоноска и посадить на кол !
показать весь комментарий
15.05.2022 13:39 Ответить
Там половина Сибири горит,а они зубами вцепились в клочок убитой ими же территории. Шизики и долбо@бы.🤦
показать весь комментарий
15.05.2022 13:41 Ответить
Там на дальньому востоку теж хтось закурив. Нєожиданно.
показать весь комментарий
15.05.2022 13:48 Ответить
ти правий, але.
ти коли небудь чув чи бачив щоб парашне керівництво думало за свою парашу, за
свії рабобидляцький зброд?
там або за царя, або за парті. або за лідера як що він навіть лідер-підер.
там мізки працюють тільки щоб вкрасти, бухнути обісцятися знов бухнути. все...
показать весь комментарий
15.05.2022 13:52 Ответить
За його словами, Шугалей виконує доручення Пригожина на виконання наказу російського президента Володимира Путіна про збір інформації про соціально-економічну й політичну ситуацію в ОРДЛО, бо президент РФ хоче перестрахуватися. -як можна перестрахуватися від смерті через повішання, шнурком, котрого витягнули з лівійської тюрми- х/зн???
показать весь комментарий
15.05.2022 13:46 Ответить
А на решті території України - боти Подоляка і медіашльондри Ткаченка. Така війна.
показать весь комментарий
15.05.2022 13:50 Ответить
Так это одна и та же контора. Просто народишко несговорчивый попался. Даже война отчего-то не помогает.
показать весь комментарий
15.05.2022 14:10 Ответить
Українці зруйнували плани не лише кремлівських вошей,але і українських гнид від кремлівських вошей!!!)))
показать весь комментарий
15.05.2022 14:29 Ответить
Сколько ещё мразей на расии
показать весь комментарий
15.05.2022 14:07 Ответить
Більша загроза для України несчисленна кількість креилівськх гнид навсіх шаблях державної влади!!!)))
показать весь комментарий
15.05.2022 14:15 Ответить
Домбас вже референдив. Цього мало?
показать весь комментарий
15.05.2022 14:08 Ответить
Тю,та в Київі,на Банковій та Грушевського кубла кремлівських гнид !!!)))
показать весь комментарий
15.05.2022 14:09 Ответить
Вони самі туди припхались, чи їх занесли на руках у владні кабінети корисні ідіоти?
показать весь комментарий
15.05.2022 14:15 Ответить
Кого обрав мудрий нарід,а декого обрані до свого кубла запросили !!!)))
показать весь комментарий
15.05.2022 14:19 Ответить
е там нема ребят,чтобы посадить этого умника в лифт.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:06 Ответить
Чмошники якби самі вважали себе українцями - на них бы ніяка пропаганда не поділяла. А так то біомасса рабів. Їм пофіг кому служити
показать весь комментарий
15.05.2022 18:08 Ответить
 
 