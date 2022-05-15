УКР
На тимчасово окупованій частині Донбасу працюють політтехнологи Пригожина, - правозахисник Лисянський

Протягом квітня та травня на території тимчасово окупованої частини Луганської та Донецької областей помічено роботу групи Максима Шугалея, який є одним із головних політтехнологів "кухаря Путіна" Євгена Пригожина. Завдання нового політтехнолога – підготовка до можливого "референдуму".

Про це повідомив директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.

Максим Шугалей працював як політтехнолог на Мадагаскарі, в країнах Африки, а також активно виконує завдання зі збору та аналізу інформації у країнах Близького Сходу. У 2019 році Шугалей був заарештований у Лівії та звинувачений у шпигунській діяльності, його помістили до в'язниці "Мітігга" у Тріполі, де він пробув більше року і надалі був звільнений.

Читайте: Депутат Держдуми РФ Мілонов та "кухар Путіна" Пригожин перебували у Первомайську на Луганщині, - керівник InformNapalm Бурко

Шугалей протягом 8 років військового конфлікту РФ і України ніколи не займався питаннями України і концентрувався на питаннях країн Ближнього Сходу.

"На тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей Шугалей та його група проводить збір та аналіз інформації щодо ставлення місцевих жителів до РФ, щоб потім підготувати обґрунтування та соціологічні дані, які обґрунтують для Кремля необхідність проведення "референдуму" з анексії територій України", – каже Лисянський.

Також читайте: Окупанти готуються до проведення "референдуму" щодо приєднання Маріуполя до РФ, - Денісова

За його словами, Шугалей виконує доручення Пригожина на виконання наказу російського президента Володимира Путіна про збір інформації про соціально-економічну й політичну ситуацію в ОРДЛО, бо президент РФ хоче перестрахуватися. У березні та квітні подібну діяльність у вигляді соціологічного опитування проводили люди Кирієнка, але влада РФ вирішила ще раз все перевірити.

"На цей момент Пригожин також перебуває на Донбасі, але окрім військових питань, пов'язаних із відправкою до південно-східних регіонів України, вирішив ще й замкнути на себе політичні питання на окупованих територіях", – каже Лисянський.

Там половина Сибири горит,а они зубами вцепились в клочок убитой ими же территории. Шизики и долбо@бы.🤦
Поймать недоноска и посадить на кол !
Там на дальньому востоку теж хтось закурив. Нєожиданно.
