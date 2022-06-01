Ощадбанк отменил "кредитные каникулы" и вернул услугу "рассрочка"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Государственный Ощадбанк с 1 июня возобновил начисление процентов по кредитам своим клиентам.
Об этом говорится в официальном заявлении учреждения, передает Цензор.НЕТ.
"Для финансовой поддержки клиентов Ощадбанк с начала войны не изменял размеры ранее установленных кредитных лимитов и остановил начисление процентов по ним до 1 июня 2022 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 1 июня клиентам Ощадбанка становится доступным приобретение товаров в рассрочку под 0,001% годовых по кредитным картам "Моя кредитка" и MORE в партнерских сетях.
"Спрос на кредиты способствует возобновлению кредитования в целом по рынку. Клиентов, которые готовы кредитоваться и возвращать кредиты, достаточно много. В мае мы возобновили работу с партнерами и начали поэтапное возобновление кредитования – как потребительского, так и карточного", – отметил Владимир Москаленко, директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка.
В банке информируют, что максимальная сумма кредита – 100 тыс. грн, но не больше установленного лимита по карте, а срок кредитования составляет от 3 до 24 месяцев.
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Ну і за зарплату не переживай, їм на хліб з ікрої вистачає, так що...
Твої проблеми - то твої проблеми. То за газ йому шкода заплатити, то відсотки по кредиту. Зовсім з глузду з'їхав?
Вчора мені телефонували з облгазу. Теща торік померла, в селі в хаті ніхто, не живе, газу максимум 2 м3 на місяць, а 242 грн в місяць, курва, за доставку заплати. І морди у виродків не потріскають... Якась така херня твориться - одні воюють, гинуть, волонтерять, багато хто ледве кінці з кінцями зводять, а в деяких вже в морди не влазить. А владі то похєр, вона відосіки знімає.
І також з 01.06.2022 ...
А інші банки - ще без % ???