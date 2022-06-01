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Новости Война в Украине
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Ощадбанк отменил "кредитные каникулы" и вернул услугу "рассрочка"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ощадбанк

Государственный Ощадбанк с 1 июня возобновил начисление процентов по кредитам своим клиентам.

Об этом говорится в официальном заявлении учреждения, передает Цензор.НЕТ.

"Для финансовой поддержки клиентов Ощадбанк с начала войны не изменял размеры ранее установленных кредитных лимитов и остановил начисление процентов по ним до 1 июня 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 июня клиентам Ощадбанка становится доступным приобретение товаров в рассрочку под 0,001% годовых по кредитным картам "Моя кредитка" и MORE в партнерских сетях.

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"Спрос на кредиты способствует возобновлению кредитования в целом по рынку. Клиентов, которые готовы кредитоваться и возвращать кредиты, достаточно много. В мае мы возобновили работу с партнерами и начали поэтапное возобновление кредитования – как потребительского, так и карточного", – отметил Владимир Москаленко, директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка.

В банке информируют, что максимальная сумма кредита – 100 тыс. грн, но не больше установленного лимита по карте, а срок кредитования составляет от 3 до 24 месяцев.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Не провокатор, а задав просте запитання - а що, в людей гроші з`явились? Ні? ну то яким хером вони мають ті кредити виплачувати. Форс мажор, чув? І, найголовніше, а що влада зробила і робить, щоб ту ситуацію виправити? А ніхрена,! Ну, хіба, відосіки...
Ну і за зарплату не переживай, їм на хліб з ікрої вистачає, так що...
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01.06.2022 16:47
+8
То ви мабуть і прицюєте в ощаді. І якраз відсутність грошей то і є причина не повертати кредит, бо кредит повертається грошима. Якщо людина втратила дім, роботу, може щей має дітей, то я не думаю що повернення кредиту це то що найбільше таку людину турбує.
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01.06.2022 18:08
+6
А що, війна вже закінчилась, все навколо запрацювало, в людей гроші з`явились... Правда їх навіть вже не харчі не вистачає, ну то таке, кому до того діло.
Вчора мені телефонували з облгазу. Теща торік померла, в селі в хаті ніхто, не живе, газу максимум 2 м3 на місяць, а 242 грн в місяць, курва, за доставку заплати. І морди у виродків не потріскають... Якась така херня твориться - одні воюють, гинуть, волонтерять, багато хто ледве кінці з кінцями зводять, а в деяких вже в морди не влазить. А владі то похєр, вона відосіки знімає.
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01.06.2022 16:39
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А що а людей гроші з'явилися?
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01.06.2022 16:26 Ответить
О, провокатор. А що банки - то благодійні організації? - Ні. А ще їм потрібно платити зарплати своїм працівникам.
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01.06.2022 16:37 Ответить
Не провокатор, а задав просте запитання - а що, в людей гроші з`явились? Ні? ну то яким хером вони мають ті кредити виплачувати. Форс мажор, чув? І, найголовніше, а що влада зробила і робить, щоб ту ситуацію виправити? А ніхрена,! Ну, хіба, відосіки...
Ну і за зарплату не переживай, їм на хліб з ікрої вистачає, так що...
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01.06.2022 16:47 Ответить
тим більше ярд зелених передбачено допомоги ЕС та США на стабілізацію економіки. Де ті гроші?
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01.06.2022 16:50 Ответить
Війна і відсутність грошей - то не причина не повертати кредити. Це по-перше. А по-друге, гроші в людей, очевидно, що є. Не потрібно прибіднятися, як це завжди у нас буває. І про який хліб з і крою ти несеш, якщо я мав на вазі простих працівників відділень. А в Ощаді це тисячі людей.

Твої проблеми - то твої проблеми. То за газ йому шкода заплатити, то відсотки по кредиту. Зовсім з глузду з'їхав?
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01.06.2022 17:08 Ответить
То ви мабуть і прицюєте в ощаді. І якраз відсутність грошей то і є причина не повертати кредит, бо кредит повертається грошима. Якщо людина втратила дім, роботу, може щей має дітей, то я не думаю що повернення кредиту це то що найбільше таку людину турбує.
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01.06.2022 18:08 Ответить
Война - это форс-мажор. В Нормальных странах во время войны кредиты списываются или каникулы продолжаются до окончания войны и восстановления экономики.. Справедливо будет, что бы за все заплатили 73%, они привели войну, пусть платят.
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01.06.2022 18:48 Ответить
вони пляді до сіх пір вважають, що якби був порошенко, то Київ здав би за три дні. Чув особисто від дрібного торговця взуттям на базарі. Десь добре засирають мізки тим людям.
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01.06.2022 20:02 Ответить
Я все правильно написав. Країна у війні, кожен день втрачає економіку, я вже не кажу ща убитих. То в людей, може гроші з'явилися?
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01.06.2022 18:38 Ответить
Кредитов под 40-60% даже в Аду нет. Эти ублюдки Коломойского готовы наживаться на всем, а потом кричать, что их не любят во всем мире.
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01.06.2022 18:50 Ответить
то ти й є провокатор. пишеш єресь не сумісну з реальністю та здоровим глуздом! гівно ти, а не людина
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01.06.2022 20:33 Ответить
А що, війна вже закінчилась, все навколо запрацювало, в людей гроші з`явились... Правда їх навіть вже не харчі не вистачає, ну то таке, кому до того діло.
Вчора мені телефонували з облгазу. Теща торік померла, в селі в хаті ніхто, не живе, газу максимум 2 м3 на місяць, а 242 грн в місяць, курва, за доставку заплати. І морди у виродків не потріскають... Якась така херня твориться - одні воюють, гинуть, волонтерять, багато хто ледве кінці з кінцями зводять, а в деяких вже в морди не влазить. А владі то похєр, вона відосіки знімає.
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01.06.2022 16:39 Ответить
Коли людина розуміє, що держави - наразі - це механізм експлуатації людини, а не те що має піклуватися про них, тоді все стає зрозуміло. І не виникає хибних очікувань і дурних питань
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01.06.2022 17:10 Ответить
А причем тут война? Причем тут кто у кого умер? Это рынок газа, ещё есть рынок воды, не пользовался водой все равно плати. А ещё есть рынок отопления, в не отапливаемый сезон тоже плати. Вот такие у нас европейские рынки услуг. Кто же это все придумал?
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01.06.2022 17:10 Ответить
І що поганого в цьому? Телефон день не користувався, а за місяць заплати абонплату, не те саме, хіба? Це абонплата. І вона також є і в постачальників газу і в постачальників тепла. Що вас дивує, я не розумію. То ми хочемо в Європу - то не хочемо абонплату сплачувати....Якийсь дисонас виходить
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01.06.2022 17:26 Ответить
тут питання про розмір абонплати. Бо відносно газу, як я зрозумів, там закладені не тільки всі мислимі витрати. там і премії і прибуток закладений. з миру по нитці - голому сорочка.
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01.06.2022 20:06 Ответить
Який, нахер, ринок, якщо тупо грабують! Ви в магазині платите за штуки чи масу товару, чи при вході у вас вимагають абонплату? В таксі чи в транспорті за кілометри, які вас везуть, чи абонплату? Вам зарплату оплачують за виконану роботу чи робочі години, чи абонплату? То яка, нахер, абонплата, яка розраховуються за те, за що, по-перше, вже було оплачено і чого ви не отримуєте, пілять?! Було введено абонплата не за затрати чи роботу, а за торішній газ, який, блін, вже був оплачений! Тобто, абонплата для того, щоб утримувати систему, яка в принципі, ніякої роботи вже взагалі не виконує! А хоче масно жерти і мати багатосоттисячні зарплати і премії. А то з якого дива? Взяв 2 куби газу, а оплачую транспортування 200. То як називається? Шахрайство і грабунок, от як то називається.
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01.06.2022 20:30 Ответить
не может быть рынка газа при монополисте "Нафтогазе" и установленной регулятором ценой.
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02.06.2022 00:31 Ответить
Приватбанк - теж ...
І також з 01.06.2022 ...
А інші банки - ще без % ???
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01.06.2022 17:42 Ответить
Коломойский свою копейку не упустит! Бог ему судья и его слугам!
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01.06.2022 18:44 Ответить
 
 