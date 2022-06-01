Ощадбанк скасував "кредитні канікули" і повернув послугу "розстрочка"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Державний "Ощадбанк" з 1 червня відновив нарахування відсотків за кредитами своїм клієнтам.
Про це йдеться у офіційній заяві установи, інформує Цензор.НЕТ.
"Для фінансової підтримки клієнтів Ощадбанк з початку війни не змінював розміри раніше встановлених кредитних лімітів та зупинив нарахування відсотків за ними до 1 червня 2022 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з 1 червня клієнтам Ощаду стає доступним придбання товарів у розстрочку під 0,001% річних за кредитними картками "Моя кредитка" та MORE у партнерських мережах.
"Попит на кредити сприяє відновленню кредитування загалом по ринку. Клієнтів, що готові кредитуватись та повертати кредити, доволі багато. У травні ми відновили роботу з партнерами і розпочали поетапне відновлення кредитування – як споживчого, так і карткового", – зазначив Володимир Москаленко, директор департаменту електронної комерції та платіжних засобів Ощадбанку.
У банку інформують, що максимальна сума кредиту – 100 тис. грн, але не більше встановленого ліміту по картці, а строк кредитування становить від 3 до 24 місяців.
Будь ласка, зачекайте...
Ну і за зарплату не переживай, їм на хліб з ікрої вистачає, так що...
Твої проблеми - то твої проблеми. То за газ йому шкода заплатити, то відсотки по кредиту. Зовсім з глузду з'їхав?
Вчора мені телефонували з облгазу. Теща торік померла, в селі в хаті ніхто, не живе, газу максимум 2 м3 на місяць, а 242 грн в місяць, курва, за доставку заплати. І морди у виродків не потріскають... Якась така херня твориться - одні воюють, гинуть, волонтерять, багато хто ледве кінці з кінцями зводять, а в деяких вже в морди не влазить. А владі то похєр, вона відосіки знімає.
І також з 01.06.2022 ...
А інші банки - ще без % ???