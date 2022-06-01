Правительства Украины и Польши подписали восемь соглашений о сотрудничестве, - Шмыгаль

Правительства Украины и Польши после консультаций в Киеве подписали восемь соглашений о сотрудничестве в разных областях.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе совместного с главой правительства Польши Матеушем Моравецким брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня правительство Украины и правительство Республики Польша впервые в Украине, в Киеве, провели межправительственные консультации. Количество соглашений и меморандумов, подписанных только что, свидетельствует, что новый уровень отношений, которые Украина и Польша построили за последние три месяца, действительно деловой и направленный на развитие", - заявил Шмыгаль.

По его словам, речь идет о восьми документах о сотрудничестве в сферах энергетики, военно-оборонного комплекса, трансграничного и таможенного сотрудничества, экологической политики, восстановления Украины, а также о сотрудничестве в вопросе национальной памяти.

"По результатам межправительственных консультаций было принято совместное заявление наших правительств. Среди важных пунктов - Польша поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, а также будет прикладывать усилия, чтобы Украина получила статус кандидата в члены в ЕС уже в этом июне", - сказал Шмыгаль.

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Кроме того, как отметил премьер-министр, стороны договорились усиливать оборонное сотрудничество, развивать польско-украинско-британский союз и работать над усилением санкций против РФ, усиливать пограничное сотрудничество.