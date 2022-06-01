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Правительства Украины и Польши подписали восемь соглашений о сотрудничестве, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

україна,польща

Правительства Украины и Польши после консультаций в Киеве подписали восемь соглашений о сотрудничестве в разных областях.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе совместного с главой правительства Польши Матеушем Моравецким брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня правительство Украины и правительство Республики Польша впервые в Украине, в Киеве, провели межправительственные консультации. Количество соглашений и меморандумов, подписанных только что, свидетельствует, что новый уровень отношений, которые Украина и Польша построили за последние три месяца, действительно деловой и направленный на развитие", - заявил Шмыгаль.

По его словам, речь идет о восьми документах о сотрудничестве в сферах энергетики, военно-оборонного комплекса, трансграничного и таможенного сотрудничества, экологической политики, восстановления Украины, а также о сотрудничестве в вопросе национальной памяти.

"По результатам межправительственных консультаций было принято совместное заявление наших правительств. Среди важных пунктов - Польша поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, а также будет прикладывать усилия, чтобы Украина получила статус кандидата в члены в ЕС уже в этом июне", - сказал Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша будет экономическим хабом для Украины, будем пытаться помочь уже сегодня, - Моравецкий

Кроме того, как отметил премьер-министр, стороны договорились усиливать оборонное сотрудничество, развивать польско-украинско-британский союз и работать над усилением санкций против РФ, усиливать пограничное сотрудничество.
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Страшний кошмар кацапів - "Міжморя" вже на підході. Пора гнати кацапське падло з Кенігсберга (Калінінграда) адже за договором вони мали звідти підти в 1995 році. Щось сильно затримались...
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01.06.2022 17:51 Ответить
маємо створювати з поляками спільні підприємства ВПК та переносити в Польщу потужності наших військових виробництв (включно із Мотор-Січ та Івченко Прогрес, КБ Луч та ін.)
Тоді будемо мати власні Вільху 2М з дальністю на 120 км, Стугну, ЗРК ПВО від Коростильова, беспілотники типу Байрактара та багато іншого

а інакше - ніяк, не буде нам життя від кацапських ракет
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01.06.2022 17:53 Ответить
Чудова ідея! По територїї члена НАТО каци Калібрами не вдарять, бо очко жимжим.
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01.06.2022 18:50 Ответить
 
 