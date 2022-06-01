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Уряди України і Польщі підписали вісім угод про співпрацю, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

україна,польща

Уряди України і Польщі після консультацій у Києві підписали вісім угод про співпрацю у різних сферах.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільного з главою уряду Польщі Матеушем Моравецьким брифінгу у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні уряд України та уряд Республіки Польща вперше в Україні, у Києві, провели міжурядові консультації. Кількість угод і меморандумів, підписаних щойно, свідчить, що новий рівень відносин, які Україна і Польща збудували за останні три місяці, дійсно є діловим та спрямованим на розвиток", - заявив Шмигаль.

За його словами, йдеться про вісім документів щодо співпраці у сферах енергетики, військово-оборонного комплексу, транскордонного та митного співробітництва, екологічної політики, відбудови України, а також співробітництва у питанні національної пам'яті.

"За результатами міжурядових консультацій була прийнята спільна заява наших урядів. Серед важливих пунктів - Польща підтримує вступ України до ЄС та НАТО, а також буде докладати зусиль, щоб Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС вже цього червня", - сказав Шмигаль.

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Крім того, зауважив прем'єр-міністр, сторони домовилися посилювати оборонне співробітництво, розвивати польсько-українсько-британський союз та працювати над посиленням санкцій проти РФ, посилювати прикордонне співробітництво.

Автор: Володимир Янченко
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Страшний кошмар кацапів - "Міжморя" вже на підході. Пора гнати кацапське падло з Кенігсберга (Калінінграда) адже за договором вони мали звідти підти в 1995 році. Щось сильно затримались...
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01.06.2022 17:51 Відповісти
маємо створювати з поляками спільні підприємства ВПК та переносити в Польщу потужності наших військових виробництв (включно із Мотор-Січ та Івченко Прогрес, КБ Луч та ін.)
Тоді будемо мати власні Вільху 2М з дальністю на 120 км, Стугну, ЗРК ПВО від Коростильова, беспілотники типу Байрактара та багато іншого

а інакше - ніяк, не буде нам життя від кацапських ракет
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01.06.2022 17:53 Відповісти
Чудова ідея! По територїї члена НАТО каци Калібрами не вдарять, бо очко жимжим.
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01.06.2022 18:50 Відповісти
 
 