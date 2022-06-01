Parimatch продолжает работать в Беларуси, обновляя логотип своего кубка

Букмекерская компания Parimatch продолжает работать в Белоруссии. Компания даже представила в конце мая новый логотип своего футбольного кубка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Логотип был показан на светодиодных табло и LED-панелях аккурат после финальной игры предыдущего кубкового сезона.

"Линии логотипа повторяют контур нового трофея "Parimatch-Кубка Беларуси", который изготовлен по мотивам награды, на протяжении 27 лет вручавшейся победителям Кубка БССР с 1976 по 1991 годы, а затем победителям Кубка Беларуси с 1992 по 2003 годы", - отмечают в пресс-службе Белорусской федерации футбола.

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