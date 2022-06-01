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Parimatch продолжает работать в Беларуси, обновляя логотип своего кубка

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Букмекерская компания Parimatch продолжает работать в Белоруссии. Компания даже представила в конце мая новый логотип своего футбольного кубка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Parimatch продолжает работать в Беларуси, обновляя логотип своего кубка 01

Логотип был показан на светодиодных табло и LED-панелях аккурат после финальной игры предыдущего кубкового сезона.

"Линии логотипа повторяют контур нового трофея "Parimatch-Кубка Беларуси", который изготовлен по мотивам награды, на протяжении 27 лет вручавшейся победителям Кубка БССР с 1976 по 1991 годы, а затем победителям Кубка Беларуси с 1992 по 2003 годы", - отмечают в пресс-службе Белорусской федерации футбола.

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кубок белораши ... это турнир где-то уровня пивзавода
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01.06.2022 18:16 Ответить
Согласна, да и Parimatch уже давно отстрелялся, все игры этого букмекера, включая слоты, невыгодные. Процент выплат у них ниже 40%, и выгода остается на их стороне. Кроме того, вы можете здесь выиграть ту же сумму на игровых автоматах но при меньших ставках, а также сохраните шанс на большой выигрыш. Если вы сначала снизите количество выигрышных линий до одной, тогда в игре можно будет увеличить ставку на эту линию до общей максимально допустимой. В некоторых слотах это может быть ставка до 50 долларов. Будьте осторожны, чтобы не потратить больше, чем вы выиграли в предыдущем раунде. В целом, время игры предсказуемо, и вы можете легко его оценить исходя из начальной ставки и вашего бюджета.
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22.11.2022 20:22 Ответить
Пусть работает, хозяин париматча живет в Украине, валютная выручка идет в Украину, че прицепились к париматчу непонятно.
Заказ конкурентов?
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01.06.2022 18:26 Ответить
Ничего не утверждаю, просто вопрос:
Человек работает на производстве у московитов, но он Украинец(присылает бабло семье в Украину), но налоги от него идут на пули нашим пацанам в голову. Он маладец?
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01.06.2022 18:33 Ответить
Ничего не утверждаю, но тогда надо ходить всем пешком, не покупать горючку, по факту москальскую ибо по такой логике даже пацаны с всу сжигая на фронте горючку финансируют коственно кацапов.
Современный мир слишком сложный чтоб делить все только на черное и белое.
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01.06.2022 19:50 Ответить
Самое главное надо знать истину, ушел оригинал париматча оттуда или нет. А похожий логотип ниче не говорит. Свинособаки и бульбаши могут вместо ушедших допустим Макдоналдьсов, открыть более привычный для них ********, в тех же помещениях и с тем же подобием меню, и никто им не запретит так как они плюют на все законы.
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01.06.2022 18:55 Ответить
Ну хоч правильно написали: Беларусь, а не Белоруссия
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01.06.2022 19:08 Ответить
 
 