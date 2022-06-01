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Parimatch продолжает работать в Беларуси, обновляя логотип своего кубка
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Букмекерская компания Parimatch продолжает работать в Белоруссии. Компания даже представила в конце мая новый логотип своего футбольного кубка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Логотип был показан на светодиодных табло и LED-панелях аккурат после финальной игры предыдущего кубкового сезона.
"Линии логотипа повторяют контур нового трофея "Parimatch-Кубка Беларуси", который изготовлен по мотивам награды, на протяжении 27 лет вручавшейся победителям Кубка БССР с 1976 по 1991 годы, а затем победителям Кубка Беларуси с 1992 по 2003 годы", - отмечают в пресс-службе Белорусской федерации футбола.
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Заказ конкурентов?
Человек работает на производстве у московитов, но он Украинец(присылает бабло семье в Украину), но налоги от него идут на пули нашим пацанам в голову. Он маладец?
Современный мир слишком сложный чтоб делить все только на черное и белое.