Венгрия, освобожденная от нефтяного эмбарго относительно российской нефти, требует снять санкции с Кирилла
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Венгрия потребовала, чтобы глава московской церкви патриарх Кирилл, поддержавший "военную спецоперацию" Путина в Украине, был исключен из списка 6 пакета санкций ЕС против России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Будапешт потребовал, чтобы патриарх Кирилл был исключен из предложенного списка лиц, подпадающих под санкции", - пишет издание.
По данным журналистов, Венгрия также подняла незначительные технические вопросы, связанные с запретом на нефть.
"По словам официальных лиц, сроки утверждения пакета послами пока неясны", - добавляют в агентстве.
Топ комментарии
+80 Mykola Trofimenko
показать весь комментарий01.06.2022 19:19
+66 Sergey Yegorov
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+45 Семен Шкаралупа
показать весь комментарий01.06.2022 19:29
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ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ ТОГО ЧТО ПОСЛЕ ПОБЕДЫ ВСЕ ВСКРОЕТСЯ. СЛАВА ВСУ!
И действуют исключительно в своих интересах.
Им по-барабану на этого патриарха. Они тупо выбивают себе вкусняшки.
Це не країна, це акваторія якоїсь Лєни чи Волги
Обгородити колючою дротою і не випускати в люди
А лично Орбан - те же , что и Кабаева.
Придётся Орбану, как и Кабаевой, рожать от Путина
А в это же время зеленые: Украина договорилась с Венгрией о поставках дизтоплива
Контракт был подписан в конце прошлой недели. Оно пойдет реверсом по продуктопроводу "Самара-Западное направление" (т.н. "труба Медведчука").Это самый быстрый и дешевый импорт топлива на украинский рынок, считает Омельченко. Дешевый, потому что компания МОL производит большинство нефтепродуктов из российской нефти, которую получает со скидкой в 30%.
Сегодня, 13:07
Или у ***** есть нечто на Орбана.
В любом случае его будущее незавидно