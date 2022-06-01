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Новости Война в Украине Санкции против России
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Венгрия (1540) Кирилл (1074) санкции (10615)

Венгрия, освобожденная от нефтяного эмбарго относительно российской нефти, требует снять санкции с Кирилла

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рпц,кирило,путін,патріарх

Венгрия потребовала, чтобы глава московской церкви патриарх Кирилл, поддержавший "военную спецоперацию" Путина в Украине, был исключен из списка 6 пакета санкций ЕС против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Будапешт потребовал, чтобы патриарх Кирилл был исключен из предложенного списка лиц, подпадающих под санкции", - пишет издание.

По данным журналистов, Венгрия также подняла незначительные технические вопросы, связанные с запретом на нефть.

"По словам официальных лиц, сроки утверждения пакета послами пока неясны", - добавляют в агентстве.

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Топ комментарии
+80
Йдіть *****.
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01.06.2022 19:19
+66
Орбан на крючке. Это вызов всему Евросоюзу.
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01.06.2022 19:20
+45
Нащо такі складнощі? Можна позабирати в того Орбана все й залишити тільки кацапську нафту та Кіріла...
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01.06.2022 19:29
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Оці підараси-орбани такі ж нахабні, як і іхні друзі москалі.
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01.06.2022 21:13 Ответить
ЭТО ЧИСТОЙ ВОДЫ КУПЛЕННЫЕ ЧИНОВНИКИ. НЕТ СЛОВ. ДБ,ДБ,ДБ, СЛАВА УКРАИНЕ!
ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ ТОГО ЧТО ПОСЛЕ ПОБЕДЫ ВСЕ ВСКРОЕТСЯ. СЛАВА ВСУ!
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01.06.2022 21:14 Ответить
Пусти свиню під стіл ,то вона полізе на стіл !!!
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01.06.2022 21:19 Ответить
Венгры, конечно - это нечто !!!
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01.06.2022 21:25 Ответить
І що такого особливого ти побачило у цьому народішку?
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01.06.2022 21:32 Ответить
Особенное в них то, что по-максимуму используют право голоса.
И действуют исключительно в своих интересах.
Им по-барабану на этого патриарха. Они тупо выбивают себе вкусняшки.
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02.06.2022 09:01 Ответить
Не Нечто а НІХТО
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01.06.2022 21:41 Ответить
шваль одним словом
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01.06.2022 23:29 Ответить
Я юєю

Це не країна, це акваторія якоїсь Лєни чи Волги

Обгородити колючою дротою і не випускати в люди
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01.06.2022 21:40 Ответить
Угорщина далеко піде, поки її не зупиняють.
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01.06.2022 21:44 Ответить
Угорщина-країна агресор-березень 1939 року розпочала війну проти ЗУНР. Тому так.
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01.06.2022 22:23 Ответить
учится у кацапов...
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01.06.2022 23:30 Ответить
Прикольно, когда Венгрия всосёт все те же санкции, что и кремль.
А лично Орбан - те же , что и Кабаева.
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01.06.2022 22:32 Ответить
Ну, что ж...
Придётся Орбану, как и Кабаевой, рожать от Путина
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02.06.2022 07:42 Ответить
Дайте води попити, а то так Їсти захтілось, що переночувати неба де !
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01.06.2022 22:34 Ответить
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01.06.2022 22:35 Ответить
сосіть веннгри .добре хоч не негри
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01.06.2022 22:39 Ответить
Я перепрошую, але дуже хочеться, щоб знайшовся в Угорщині "партізан", який просто завалить це гівно.
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01.06.2022 22:58 Ответить
новости по венгрии уже выходят за рамки здравого смысла. Где хваленая европейская судебная и антикор. система????
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01.06.2022 23:38 Ответить
Орбан, говорите говнюк?
А в это же время зеленые: Украина договорилась с Венгрией о поставках дизтоплива

Контракт был подписан в конце прошлой недели. Оно пойдет реверсом по продуктопроводу "Самара-Западное направление" (т.н. "труба Медведчука").Это самый быстрый и дешевый импорт топлива на украинский рынок, считает Омельченко. Дешевый, потому что компания МОL производит большинство нефтепродуктов из российской нефти, которую получает со скидкой в 30%.

Сегодня, 13:07
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02.06.2022 00:43 Ответить
Могу ошибаться,но поведение венгров, похоже на проэкт немцев и французов! Типа,я невиновата-это все из-за мадьяр!
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02.06.2022 01:44 Ответить
Давай-давай Орбан! Не зупиняйся! Пі***єц він завжди підкрадається непомітно. І раптово.
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02.06.2022 01:49 Ответить
Венгрию надо вывести из ЕС и пристроить 90-м субектом рашистской *********.
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02.06.2022 02:09 Ответить
Хер ему в сраку! Кирилка- говнюк.
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02.06.2022 02:12 Ответить
Орбан поставил на *****.
Или у ***** есть нечто на Орбана.
В любом случае его будущее незавидно
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02.06.2022 07:41 Ответить
тюрки нутро не меняют,только шкурку
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02.06.2022 09:06 Ответить
Там тільки зачистка допоможе...
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03.06.2022 23:45 Ответить
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