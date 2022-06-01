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Минобороны РФ (803) фейк (613)

Россияне анонсировали удары по объектам гражданской инфраструктуры Шостки в Сумской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

фейк

Российское Министерство обороны заявило, что Киев собирается обстреливать американскими ракетами территорию РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

В сообщении отмечается: "По данным Минобороны РФ, в ближайшее время в город Шостка Сумской области ожидаются поставки из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории РФ непосредственно из жилых районов города.

Этими действиями украинские военные рассчитывают спровоцировать ВС России на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожению украинского мирного населения".

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Топ комментарии
+17
Ахахахахах 😀. Уже обсираются😀
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01.06.2022 21:56
+12
Врача поциенту
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01.06.2022 21:56
+9
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01.06.2022 22:19
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Врача поциенту
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01.06.2022 21:56 Ответить
А чего мы все время оправдывается да так точно ещё и с ядерными боеголовками..1-у килотонн ...и пусть поцы в ********** репу чешут...
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01.06.2022 22:00 Ответить
Ахахахахах 😀. Уже обсираются😀
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01.06.2022 21:56 Ответить
Нарешті гарні новини, рашисти почнуть своїх денацифікувати)
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01.06.2022 21:57 Ответить
Ха! Будуть! Але не з Шостки здохните всі з переляку
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01.06.2022 21:57 Ответить
Обов'язково будемо, мразі
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01.06.2022 21:57 Ответить
по РФ нет конечно,щас другие приоритеты. будут куячить возле Изюма и Купянска,а кацапня будет собирать осколки и везти на территорию РФ в качестве "доказаттельств" обстрелов но это им не поможет
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01.06.2022 22:22 Ответить
на жаль, мацкальський фейк. Але чому якщо з рф можна обстрілювати Шостку, то навзаєм не можна?
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01.06.2022 21:57 Ответить
Тобто ви тільки зрозуміли, що будемо вас їбашити на вашій же території?
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01.06.2022 21:58 Ответить
Армия Украины выполняет указания СБУ.
Парашникам больше не наливать !!!
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01.06.2022 21:58 Ответить
"боевики" ж бл ядь! они такие,могут и ху йнуть!
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01.06.2022 22:16 Ответить
Ну че, давайте оправдываться? Или не?
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01.06.2022 21:58 Ответить
Шо произошел очередной прорыв очередной партии "кокса" на педирацию и МИД щедро поделился им с МО?
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01.06.2022 21:59 Ответить
А вони думали, що це виключно їх привілей - безкарно вбивати українців???
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01.06.2022 21:59 Ответить
Зразу ******** по масквє
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01.06.2022 22:00 Ответить
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01.06.2022 22:19 Ответить
Слушайте, реально надо обстрелять по искандеру, а то обидна, когда постоянно незаслуженно обвиняют(
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01.06.2022 22:00 Ответить
Ну это уже откровенная паника врага. Значит боятся суки этих ракет. Байден - грузи по полной!
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01.06.2022 22:01 Ответить
мля, дебіли, ракети ще не приїхали а вони у*обки вже обсикаються
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01.06.2022 22:01 Ответить
Да нет вы всё не так поняли биндеровцы будут обстреливать граждан Шостки, а предъявлять что это хорошие лаптестановцы обстреливают мирное население.Как то так по кремлядь ФСБ.😢
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01.06.2022 22:02 Ответить
За наказом СБУ
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01.06.2022 22:03 Ответить
Рассеяне , вы ошибаетесь , мы из Шостки будем е@ башить прямо
по мацкве и по бунькеру ху@ла
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01.06.2022 22:04 Ответить
По приказу СБУ ? А я думал у нас ВСУ и министерство обороны главные на войне, а не зелин кореш
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01.06.2022 22:05 Ответить
Це з яких пір СБУ почало керувати артилерією ЗСУ?
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01.06.2022 22:05 Ответить
Ну так ракети будуть передані бойовикам збройних формувань
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01.06.2022 22:26 Ответить
с дня этой публикации))
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01.06.2022 22:50 Ответить
Яка цікава історія!
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01.06.2022 22:05 Ответить
Ось,чому харківського сбушника зняли!!! З роств команда надійшла
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01.06.2022 22:07 Ответить
Не смешно. Дикари только шо анонсировали свой ракетный удар по гражданскому населению Шостки.
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01.06.2022 22:09 Ответить
Але нащо? Вони ж й так Сумську область через кордон обстрілювали. Спеціально щодо американських ракет хочуть набрехати чи що
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01.06.2022 22:18 Ответить
Шоб убить как можно больше Украинцев. Других целей у дикой русни нет.
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01.06.2022 22:58 Ответить
Сьогодні вже 6 ракет прилетіло вдень
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01.06.2022 22:37 Ответить
Отож...
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01.06.2022 23:00 Ответить
Також не розумію ейфорію в коментарях тут, русня прямо каже шо скоро буде масштабно нищити мирних людей на Сумщіні, в мене реакція прямо протилежна
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02.06.2022 00:33 Ответить
Ейфорія тих писак хто не з Сумщини.😢
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02.06.2022 01:14 Ответить
Крим будуть обстрілювати коли будем його відвойовувати. Крим це Україна.
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01.06.2022 22:10 Ответить
Командування буде в порозумінні з постачальником зброї,інакше постачальник відмовиться співпрацювати.Але смішно: до чого тут "вяканьє" кацапів? Мовчати,мразь!
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01.06.2022 22:11 Ответить
евакуюй населення чого патякаєш
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01.06.2022 22:11 Ответить
знатно пєрдаки підгорають на болотах..
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01.06.2022 22:12 Ответить
Кіби...
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01.06.2022 22:13 Ответить
Точно. Будут провоцировать на приграничный инцидент.
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01.06.2022 22:13 Ответить
Якій НАХ "прикордонний конфлікт"?!
В нас іде повноцінна війна!
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01.06.2022 22:16 Ответить
ХАХА. это ж может и Казус Белли выйти!!! прийдется воевать "по настоящему" как кацапня затирает
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01.06.2022 22:18 Ответить
Ви не дивуйтесь.
Рашисти вже все підрахували:
Скільки ракет буде випущено, куди попадуть, які руйнування і навіть, скільки буде жертв!
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01.06.2022 22:14 Ответить
ой... и кто б это там такой гаварил???
то падло которое каждый день обстреливает всем что только осталось и стреляет???? ах да! у нас жеж в каждом роддоме штаб Правого сектора и в каждом детском садике иностранный легион...нет два...
шо за правила такие для боевых действий стала выдумывать рашка-безпредельщица???
ей так все можно...а вот Украине ничего...
даже лавруха как-то перднул - мы не требуем от Украины сдаться, мы требуем перестать сопротивляться !!!!....все! красивее не скажешь!!! **********!
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01.06.2022 22:16 Ответить
Російське міноборони тупіше за своїх тупих солдат.. у цю маячню повірять хіба що иліта Московії - глибинний, найтупіший народ з самого зажоп"я Мордора..
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01.06.2022 22:17 Ответить
Не страна Украина, а какое королевство кривых зеркал. Порошенко "напал" на Украину/ не Всу решает открывать огонь по рашке а Бакланов, Колю - котлету награждают именным оружием, а Марфа безмозглая хочет расстреливать украинских солдат. И стоит во главе этого бардака Йагупоп Первый Зеленыйс
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01.06.2022 22:17 Ответить
ага, уже ЗСУ это не армия, а боевики. Ну-ну...Привет "мудрому нАриду"
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01.06.2022 22:23 Ответить
Ще навіть не приїхали, а наказ уже є. Таке враження що ці рсзо більше нашкодять Україні ніж принесуть користі, адже росіянам не звикати робити фейкові звинувачиння, а нам доведеться кожного разу виправдовуватись та доказувати що обстрілу не було.
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01.06.2022 22:26 Ответить
Так точно. И Камчатку тоже.
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01.06.2022 22:37 Ответить
Значит градами расп..здячат свои ж сёла. А может и Искандерами е..анут.
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01.06.2022 23:20 Ответить
 
 