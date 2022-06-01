Россияне анонсировали удары по объектам гражданской инфраструктуры Шостки в Сумской области
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российское Министерство обороны заявило, что Киев собирается обстреливать американскими ракетами территорию РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.
В сообщении отмечается: "По данным Минобороны РФ, в ближайшее время в город Шостка Сумской области ожидаются поставки из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории РФ непосредственно из жилых районов города.
Этими действиями украинские военные рассчитывают спровоцировать ВС России на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожению украинского мирного населения".
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Парашникам больше не наливать !!!
по мацкве и по бунькеру ху@ла
В нас іде повноцінна війна!
Рашисти вже все підрахували:
Скільки ракет буде випущено, куди попадуть, які руйнування і навіть, скільки буде жертв!
то падло которое каждый день обстреливает всем что только осталось и стреляет???? ах да! у нас жеж в каждом роддоме штаб Правого сектора и в каждом детском садике иностранный легион...нет два...
шо за правила такие для боевых действий стала выдумывать рашка-безпредельщица???
ей так все можно...а вот Украине ничего...
даже лавруха как-то перднул - мы не требуем от Украины сдаться, мы требуем перестать сопротивляться !!!!....все! красивее не скажешь!!! **********!