Росіяни анонсували удари по об'єктах цивільної інфраструктури Шостки на Сумщині
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російське міноборони заявило, що Київ збирається обстрілювати американськими ракетами територію РФ, тому заздалегіь говорять про удари по українських містах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міжвідомчийо координаційний штаб Російської Федерації з гуманітарного реагування
У повідомленні зазначається: "За даними Міноборони РФ, найближчим часом у місто Шостка Сумської області очікується постачання із США ракетних систем великої дальності, за допомогою яких бойовики збройних формувань України за наказом СБУ планують завдавати ударів по прикордонній території РФ безпосередньо із житлових районів міста.
Цими діями українські військові розраховують спровокувати ЗС Росії на вогонь у відповідь, після чого звинуватити їх у невиборчих ударах по об'єктах цивільної інфраструктури та знищення українського мирного населення".
Будь ласка, зачекайте...
Парашникам больше не наливать !!!
по мацкве и по бунькеру ху@ла
В нас іде повноцінна війна!
Рашисти вже все підрахували:
Скільки ракет буде випущено, куди попадуть, які руйнування і навіть, скільки буде жертв!
то падло которое каждый день обстреливает всем что только осталось и стреляет???? ах да! у нас жеж в каждом роддоме штаб Правого сектора и в каждом детском садике иностранный легион...нет два...
шо за правила такие для боевых действий стала выдумывать рашка-безпредельщица???
ей так все можно...а вот Украине ничего...
даже лавруха как-то перднул - мы не требуем от Украины сдаться, мы требуем перестать сопротивляться !!!!....все! красивее не скажешь!!! **********!