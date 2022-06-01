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Росіяни анонсували удари по об'єктах цивільної інфраструктури Шостки на Сумщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фейк

Російське міноборони заявило, що Київ збирається обстрілювати американськими ракетами територію РФ, тому заздалегіь говорять про удари по українських містах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міжвідомчийо координаційний штаб Російської Федерації з гуманітарного реагування

У повідомленні зазначається: "За даними Міноборони РФ, найближчим часом у місто Шостка Сумської області очікується постачання із США ракетних систем великої дальності, за допомогою яких бойовики збройних формувань України за наказом СБУ планують завдавати ударів по прикордонній території РФ безпосередньо із житлових районів міста.

Цими діями українські військові розраховують спровокувати ЗС Росії на вогонь у відповідь, після чого звинуватити їх у невиборчих ударах по об'єктах цивільної інфраструктури та знищення українського мирного населення".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
Ахахахахах 😀. Уже обсираются😀
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01.06.2022 21:56
+12
Врача поциенту
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01.06.2022 21:56
+9
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01.06.2022 22:19
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01.06.2022 21:56 Відповісти
А чего мы все время оправдывается да так точно ещё и с ядерными боеголовками..1-у килотонн ...и пусть поцы в ********** репу чешут...
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01.06.2022 22:00 Відповісти
Ахахахахах 😀. Уже обсираются😀
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01.06.2022 21:56 Відповісти
Нарешті гарні новини, рашисти почнуть своїх денацифікувати)
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01.06.2022 21:57 Відповісти
Ха! Будуть! Але не з Шостки здохните всі з переляку
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01.06.2022 21:57 Відповісти
Обов'язково будемо, мразі
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01.06.2022 21:57 Відповісти
по РФ нет конечно,щас другие приоритеты. будут куячить возле Изюма и Купянска,а кацапня будет собирать осколки и везти на территорию РФ в качестве "доказаттельств" обстрелов но это им не поможет
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01.06.2022 22:22 Відповісти
на жаль, мацкальський фейк. Але чому якщо з рф можна обстрілювати Шостку, то навзаєм не можна?
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01.06.2022 21:57 Відповісти
Тобто ви тільки зрозуміли, що будемо вас їбашити на вашій же території?
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01.06.2022 21:58 Відповісти
Армия Украины выполняет указания СБУ.
Парашникам больше не наливать !!!
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01.06.2022 21:58 Відповісти
"боевики" ж бл ядь! они такие,могут и ху йнуть!
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01.06.2022 22:16 Відповісти
Ну че, давайте оправдываться? Или не?
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01.06.2022 21:58 Відповісти
Шо произошел очередной прорыв очередной партии "кокса" на педирацию и МИД щедро поделился им с МО?
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01.06.2022 21:59 Відповісти
А вони думали, що це виключно їх привілей - безкарно вбивати українців???
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01.06.2022 21:59 Відповісти
Зразу ******** по масквє
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01.06.2022 22:00 Відповісти
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01.06.2022 22:19 Відповісти
Слушайте, реально надо обстрелять по искандеру, а то обидна, когда постоянно незаслуженно обвиняют(
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01.06.2022 22:00 Відповісти
Ну это уже откровенная паника врага. Значит боятся суки этих ракет. Байден - грузи по полной!
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01.06.2022 22:01 Відповісти
мля, дебіли, ракети ще не приїхали а вони у*обки вже обсикаються
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01.06.2022 22:01 Відповісти
Да нет вы всё не так поняли биндеровцы будут обстреливать граждан Шостки, а предъявлять что это хорошие лаптестановцы обстреливают мирное население.Как то так по кремлядь ФСБ.😢
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01.06.2022 22:02 Відповісти
За наказом СБУ
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01.06.2022 22:03 Відповісти
Рассеяне , вы ошибаетесь , мы из Шостки будем е@ башить прямо
по мацкве и по бунькеру ху@ла
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01.06.2022 22:04 Відповісти
По приказу СБУ ? А я думал у нас ВСУ и министерство обороны главные на войне, а не зелин кореш
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01.06.2022 22:05 Відповісти
Це з яких пір СБУ почало керувати артилерією ЗСУ?
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01.06.2022 22:05 Відповісти
Ну так ракети будуть передані бойовикам збройних формувань
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01.06.2022 22:26 Відповісти
с дня этой публикации))
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01.06.2022 22:50 Відповісти
Яка цікава історія!
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01.06.2022 22:05 Відповісти
Ось,чому харківського сбушника зняли!!! З роств команда надійшла
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01.06.2022 22:07 Відповісти
Не смешно. Дикари только шо анонсировали свой ракетный удар по гражданскому населению Шостки.
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01.06.2022 22:09 Відповісти
Але нащо? Вони ж й так Сумську область через кордон обстрілювали. Спеціально щодо американських ракет хочуть набрехати чи що
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01.06.2022 22:18 Відповісти
Шоб убить как можно больше Украинцев. Других целей у дикой русни нет.
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01.06.2022 22:58 Відповісти
Сьогодні вже 6 ракет прилетіло вдень
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01.06.2022 22:37 Відповісти
Отож...
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01.06.2022 23:00 Відповісти
Також не розумію ейфорію в коментарях тут, русня прямо каже шо скоро буде масштабно нищити мирних людей на Сумщіні, в мене реакція прямо протилежна
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02.06.2022 00:33 Відповісти
Ейфорія тих писак хто не з Сумщини.😢
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02.06.2022 01:14 Відповісти
Крим будуть обстрілювати коли будем його відвойовувати. Крим це Україна.
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01.06.2022 22:10 Відповісти
Командування буде в порозумінні з постачальником зброї,інакше постачальник відмовиться співпрацювати.Але смішно: до чого тут "вяканьє" кацапів? Мовчати,мразь!
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01.06.2022 22:11 Відповісти
евакуюй населення чого патякаєш
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01.06.2022 22:11 Відповісти
знатно пєрдаки підгорають на болотах..
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01.06.2022 22:12 Відповісти
Кіби...
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01.06.2022 22:13 Відповісти
Точно. Будут провоцировать на приграничный инцидент.
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01.06.2022 22:13 Відповісти
Якій НАХ "прикордонний конфлікт"?!
В нас іде повноцінна війна!
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01.06.2022 22:16 Відповісти
ХАХА. это ж может и Казус Белли выйти!!! прийдется воевать "по настоящему" как кацапня затирает
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01.06.2022 22:18 Відповісти
Ви не дивуйтесь.
Рашисти вже все підрахували:
Скільки ракет буде випущено, куди попадуть, які руйнування і навіть, скільки буде жертв!
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01.06.2022 22:14 Відповісти
ой... и кто б это там такой гаварил???
то падло которое каждый день обстреливает всем что только осталось и стреляет???? ах да! у нас жеж в каждом роддоме штаб Правого сектора и в каждом детском садике иностранный легион...нет два...
шо за правила такие для боевых действий стала выдумывать рашка-безпредельщица???
ей так все можно...а вот Украине ничего...
даже лавруха как-то перднул - мы не требуем от Украины сдаться, мы требуем перестать сопротивляться !!!!....все! красивее не скажешь!!! **********!
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01.06.2022 22:16 Відповісти
Російське міноборони тупіше за своїх тупих солдат.. у цю маячню повірять хіба що иліта Московії - глибинний, найтупіший народ з самого зажоп"я Мордора..
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01.06.2022 22:17 Відповісти
Не страна Украина, а какое королевство кривых зеркал. Порошенко "напал" на Украину/ не Всу решает открывать огонь по рашке а Бакланов, Колю - котлету награждают именным оружием, а Марфа безмозглая хочет расстреливать украинских солдат. И стоит во главе этого бардака Йагупоп Первый Зеленыйс
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01.06.2022 22:17 Відповісти
ага, уже ЗСУ это не армия, а боевики. Ну-ну...Привет "мудрому нАриду"
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01.06.2022 22:23 Відповісти
Ще навіть не приїхали, а наказ уже є. Таке враження що ці рсзо більше нашкодять Україні ніж принесуть користі, адже росіянам не звикати робити фейкові звинувачиння, а нам доведеться кожного разу виправдовуватись та доказувати що обстрілу не було.
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01.06.2022 22:26 Відповісти
Так точно. И Камчатку тоже.
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01.06.2022 22:37 Відповісти
Значит градами расп..здячат свои ж сёла. А может и Искандерами е..анут.
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01.06.2022 23:20 Відповісти
 
 