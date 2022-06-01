Британия отправит Украине американские РСЗО, но нужно разрешение США, - Politico
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Великобритания попросила США подписать план отправки передовых ракетных систем средней дальности в Украину. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня утром поговорил с Байденом о передаче американских реактивных систем залпового огня M270.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Завтра после встречи состоится обсуждение между министром иностранных дел Британии Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил источник.
Великобритания станет первой страной, которая отправит РСЗО американского производства. США должны официально одобрить этот шаг через экспортные правила.
Топ комментарии
+24 Alan Sandera
показать весь комментарий01.06.2022 22:10
+15 kelt kant
показать весь комментарий01.06.2022 22:25
+12 Mykola Trofimenko
показать весь комментарий01.06.2022 22:07
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Боеприпасы совместимые у всех.
Вот истинные причины, а не какая то там мнимая боязнь мнимого ЯО
Багато їх точно не дадуть. Подивіться на їх загальну кількість - 471 HIMARS та 830 M270. В інших країн їх усього по кілька десятків.
Так, дійсно - про кількість HIMARS там не йдеться!
Хоча і про те, які ракети надаються, теж.
Але буває ще неофіційна інформація, яка все ж часто виявляється вірною.
https://twitter.com/CaitlinDoornbos/status/1532049765575405572
Для обучения на HIMARS украинским военным понадобится ориентировочно три недели, для этого изначально будут предоставлены четыре системы. Об этом сообщил Пентагон, - Reuter
Наше дело - молча их мочить.