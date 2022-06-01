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Великобритания (4255) разрешение (93) США (23182) РСЗО (145)

Британия отправит Украине американские РСЗО, но нужно разрешение США, - Politico

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рсзв,м270

Великобритания попросила США подписать план отправки передовых ракетных систем средней дальности в Украину. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня утром поговорил с Байденом о передаче американских реактивных систем залпового огня M270.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Завтра после встречи состоится обсуждение между министром иностранных дел Британии Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил источник.

Великобритания станет первой страной, которая отправит РСЗО американского производства. США должны официально одобрить этот шаг через экспортные правила.

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Топ комментарии
+24
Джонсону-Героя України треба однозначно
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01.06.2022 22:10
+15
Борис, дружище, не подведи! Больше РСЗО, дальнобойных и мощных!
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01.06.2022 22:25
+12
Та висилайте відразу, аби час не гаяти, Байден підтримує
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01.06.2022 22:07
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Та висилайте відразу, аби час не гаяти, Байден підтримує
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01.06.2022 22:07 Ответить
куди он денется. подпишет на поставку всех 35 M270 шо есть в Британии
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01.06.2022 22:10 Ответить
Скорее всего они все договорились дать по 4 шт. Штаты, немцы и британцы.

Боеприпасы совместимые у всех.
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01.06.2022 22:20 Ответить
ну ось ти смієшься, але не тобі вирішувати проблему з Ядерною зброєю. це в тебе всек так просто, нам українцям то пофіг від чого вмирати, у нас війна. а ніхто більше війни не хоче, і до останнього будут відтягувати. і ти також би так все робив, на їх місці. це дуже легко не будучи в їх позиції роздумувати і коментувати. що та ссикнуи та дайте. а їм ще треба розглянути питання зрадників в України, представ собі, вони передають передову зброю, а Єлдак смердючий бере і віддає їх русні, НОВІ технології, русня бере. і робить на основі цього своє. ЯК ТОБІ ТАКЕ?
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01.06.2022 22:11 Ответить
Они совершенно не из за этого сомневаются и оттягивают. Там абсолютно другие причины. Просто Х****ло отлично 1) держит свою империю. 2) самое главное - сокращает население по 1 млн в год. Если Россия распадется на отдельные субьекты, то население в этих субьектах будет размножаться, а не сокращатся. Если выиграет Украина, то население Украины тоже будет размножаться, а не сокращаться.
Вот истинные причины, а не какая то там мнимая боязнь мнимого ЯО
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01.06.2022 22:18 Ответить
Новые технологии копируются не так)) чертежи и планы покупаются на заводах производителях путем подкупа менеддера среднего звена. Все чертежи абсолютно всего оружия есть в РФ еще до релиза. Просто в РФ нет такой промышленности, чтобы это оружие произвести, вот и производит г. напичканное иностранными микросхемами. Так чтл не бойся попадания MLRS в руки противника, это ничего не даст им
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01.06.2022 22:26 Ответить
То чому при Рейгані розміщували Першінги і Грифони? Що тоді хотіли війну? Совок то сильніший був,ніж ******* москальщина.
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02.06.2022 01:30 Ответить
Неблагодарность и хамство в данной ситуации опаснее российских ракет. Только дурак оскорбляет благодетеля, от которого завуисит.
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01.06.2022 22:16 Ответить
Вопрос в количестве этих систем. А то вона штатовцы аж 4 шт собрались передать. Дороже стоят гонорары журналистов, которые о помощи HIMERS Украине писали, чем сами РСЗО...
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01.06.2022 22:09 Ответить
Не можу знайти першоджерело, де сказано саме про 4. Може хтось знає?
Багато їх точно не дадуть. Подивіться на їх загальну кількість - 471 HIMARS та 830 M270. В інших країн їх усього по кілька десятків.
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01.06.2022 22:18 Ответить
Golovne-pochatok. Dali bude)
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01.06.2022 22:20 Ответить
Менше довіряйте нашим ЗМІ. В оригінальному повідомлені від Пентагону, щодо військової допомоги на $700 000 000 не має жодного слова про кількість HIMARS.
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01.06.2022 22:22 Ответить
Поцікавився, погуглив, знайшов орігінальний текст від Пентагону.

Так, дійсно - про кількість HIMARS там не йдеться!

Хоча і про те, які ракети надаються, теж.

Але буває ще неофіційна інформація, яка все ж часто виявляється вірною.
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01.06.2022 23:00 Ответить
А таки чотири!

https://twitter.com/CaitlinDoornbos/status/1532049765575405572
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02.06.2022 01:58 Ответить
⚡️4 системы HIMARS будет поставлено для обучения. Для боевых действий будет гораздо больше.

Для обучения на HIMARS украинским военным понадобится ориентировочно три недели, для этого изначально будут предоставлены четыре системы. Об этом сообщил Пентагон, - Reuter
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02.06.2022 00:24 Ответить
Джонсону-Героя України треба однозначно
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01.06.2022 22:10 Ответить
Просто в нього нема поводиря-дермака, та теплої ванни. І як він бідний сам справляється?
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01.06.2022 22:41 Ответить
Борись Борис! Не зря он тезка покойного Немцова.
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01.06.2022 22:15 Ответить
Ага. А ще Єльцина Мандели...
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01.06.2022 22:20 Ответить
И он - Американец, рожден в Манхеттен, Нью-Йорк.
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01.06.2022 23:17 Ответить
Дякуемо, Борисе!
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01.06.2022 22:23 Ответить
Ярмоленко забил гол Щотландии...Україна победит...
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01.06.2022 22:24 Ответить
шотландия поддается)
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01.06.2022 22:48 Ответить
Борис, дружище, не подведи! Больше РСЗО, дальнобойных и мощных!
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01.06.2022 22:25 Ответить
Еще Австралия, Польша и Канада запросят разрешения у США на поставки американских реактивных систем залпового огня M270 и HIMARS и русозверм лопнут сначала от радости, а потом от огневого поражения.
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01.06.2022 22:44 Ответить
Не дозволять, бо ***** образиться. Не дарма ж вони нам заради сміху аж 4 штуки дали.
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02.06.2022 00:25 Ответить
как обычно: дадут, но не сразу, или дадут, но не все или все, но не то..., или вообще не дадут, потому что хотели, но обстоятельства оказались сильнее...
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01.06.2022 22:58 Ответить
Якби ми свого часу максимально вклалися у виробництво "Вільхи-М", "Нептунів", у доведення до необхідної кондиції і виробництва хоч би двох-трьох дивізіонів свого "Сапсану" - зараз може б і не доводилось "клянчити" аналогічну зброю по усьому світу... А на основі напрацювань із розробок того самого "Непуна" та "Вільхи" можна було усього за 40 млн. $ мати свою власну систему ППО середньої дальності!!! А тепер тей **** асфальт і ті бл&ть об'єкти "великогокрадівництва" у половині регіонів лежать в руїнах та у вирвах, а ми з простягнутою рукою ходимо по світу і вмовляємо тих європідарасів(яких де-факто своїми життями захищають наші воїни) - шоб вони нам підкинули трохи зброї... Добре ще шо є такі країни як UK, Польща, Балтійські країни та й у керівництві США не всі ще впали у старечий маразм - бо тоді нам би дійсно прийшлось аж занадто кепсько🙄😠 Сподіваюсь хоч ця кривава навала підарусні чомусь таки та навчить нас🤔 Хотілось би в те вірити...😒
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01.06.2022 23:24 Ответить
Эти поставки должна обсуждать русня разлетясь на куски.
Наше дело - молча их мочить.
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01.06.2022 23:31 Ответить
Я десь у новинах почув що США нам дадуть аж 4 HIMARS. Якщо це дійсно так то це просто насмішка. Нам їх в музей відправити чи на Крещатику виставити для селфі? 20 - це дуже мало, 50 - більш-менш. Треба хоча б 80-100 таких систем і нормальну кількість БК до них. А так це ні про що - підігравання *****, який кожен день десятки залпових систем заводить на кожній окремій ділянці фронту.
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02.06.2022 00:23 Ответить
БОРИС ТЫ ПРАВ, СУПЕР! СЛАВА УКРАМНЕ! СЛАВА АНГЛИИ!
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02.06.2022 08:08 Ответить
 
 