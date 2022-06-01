Британія відправить Україні американські РСЗВ, але треба дозвіл США, - Politico

Велика Британія попросила США підписати план відправки передових ракетних систем середньої дальності в Україну. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сьогодні вранці поговорив з Байденом про передачу американських реактивних систем залпового вогню M270.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Завтра після зустрічі відбудеться обговорення між міністром закордонних справ Британії Ліз Трасс та держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомило джерело.

Велика Британія стане першою країною, яка відправить РСЗВ американського виробництва. США повинні офіційно схвалити цей крок через експортні правила.

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