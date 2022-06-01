Британія відправить Україні американські РСЗВ, але треба дозвіл США, - Politico
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Велика Британія попросила США підписати план відправки передових ракетних систем середньої дальності в Україну. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сьогодні вранці поговорив з Байденом про передачу американських реактивних систем залпового вогню M270.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Завтра після зустрічі відбудеться обговорення між міністром закордонних справ Британії Ліз Трасс та держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомило джерело.
Велика Британія стане першою країною, яка відправить РСЗВ американського виробництва. США повинні офіційно схвалити цей крок через експортні правила.
Топ коментарі
+24 Alan Sandera
показати весь коментар01.06.2022 22:10
+15 kelt kant
показати весь коментар01.06.2022 22:25
+12 Mykola Trofimenko
показати весь коментар01.06.2022 22:07
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Будь ласка, зачекайте...
Боеприпасы совместимые у всех.
Вот истинные причины, а не какая то там мнимая боязнь мнимого ЯО
Багато їх точно не дадуть. Подивіться на їх загальну кількість - 471 HIMARS та 830 M270. В інших країн їх усього по кілька десятків.
Так, дійсно - про кількість HIMARS там не йдеться!
Хоча і про те, які ракети надаються, теж.
Але буває ще неофіційна інформація, яка все ж часто виявляється вірною.
https://twitter.com/CaitlinDoornbos/status/1532049765575405572
Для обучения на HIMARS украинским военным понадобится ориентировочно три недели, для этого изначально будут предоставлены четыре системы. Об этом сообщил Пентагон, - Reuter
Наше дело - молча их мочить.