Поставка обещанных Шольцем систем ПВО Iris-T в Украину займет месяцы, - Бербок

Федеральное правительство Германии ослабило ожидания того, что система противовоздушной обороны Iris-T, анонсированная канцлером Олафом Шольцем, будет быстро доставлена в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет издание Die Welt.

"Да, это займет фактически месяцы", – сказала федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в среду в Бундестаге.

Система ПВО производства компании Diehl Armaments производилась для другой страны, однако по запросу федерального правительства ее поставки будут перенаправлены в Украину, и этот процесс займет некоторое время.

Шольц объявил о поставках систем ПВО Iris-T в Украину в среду в ходе совместных дебатов по бюджету на 2022 год в Бундестаге. Он отметил, что это самая современная система ПВО, которую имеет Германия. "Когда мы действуем таким образом, мы даем Украине возможность оградить целый город от налетов российской авиации", – сказал канцлер.

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В коалиции сообщили, что речь идет именно о наземной зенитной ракетной системе "Iris-Т-SLM", которая уже поставлялась в Египет. У бундесвера нет этой системы, но используются управляемые ракеты Iris-T, которые запускаются с самолетов Tornado или Eurofighter и сами ищут цель с помощью инфракрасного и радиолокационного излучения.

Украина попросила послать "современные" военные системы, сказала Бербок. "Это то, чем мы сейчас занимаемся", - сказала она.

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