Постачання обіцяних Шольцом систем ППО Iris-T в Україну займе місяці, - Бербок

Федеральний уряд Німеччини послабив очікування того, що систему протиповітряної оборони Iris-T, анонсовану канцлером Олафом Шольцом, буде швидко доставлено в Україну,

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише видання Die Welt.

"Так, це займе фактично місяці", - сказала федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у середу в Бундестагу.

Система ППО виробництва компанії Diehl Armaments виготовлялася для іншої країни, проте на запит федерального уряду її постачання буде перенаправлене в Україну, і цей процес займе деякий час.

Шольц оголосив про постачання систем ППО Iris-T в Україну в середу в ході спільних дебатів щодо бюджету на 2022 рік у Бундестагу. Він зазначив, що це найсучасніша система ППО, яку має Німеччина. "Коли ми діємо таким чином, ми даємо Україні можливість захистити ціле місто від нальотів російської авіації", - сказав канцлер.

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У коаліції повідомили виданню, що йдеться саме про наземну зенітну ракетну систему "Іріс-Т-SLM", яка вже постачалася до Єгипту. Бундесвер не має цієї системи, але використовує керовані ракети Iris-T, які запускаються з літаків Tornado або Eurofighter і самі шукають мету за допомогою інфрачервоного та радіолокаційного випромінювання.

Україна попросила надіслати "сучасні" військові системи, сказала Бербок. "Це саме те, чим ми зараз займаємось", - сказала вона.

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