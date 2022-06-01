Постачання обіцяних Шольцом систем ППО Iris-T в Україну займе місяці, - Бербок
Федеральний уряд Німеччини послабив очікування того, що систему протиповітряної оборони Iris-T, анонсовану канцлером Олафом Шольцом, буде швидко доставлено в Україну,
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише видання Die Welt.
"Так, це займе фактично місяці", - сказала федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у середу в Бундестагу.
Система ППО виробництва компанії Diehl Armaments виготовлялася для іншої країни, проте на запит федерального уряду її постачання буде перенаправлене в Україну, і цей процес займе деякий час.
Шольц оголосив про постачання систем ППО Iris-T в Україну в середу в ході спільних дебатів щодо бюджету на 2022 рік у Бундестагу. Він зазначив, що це найсучасніша система ППО, яку має Німеччина. "Коли ми діємо таким чином, ми даємо Україні можливість захистити ціле місто від нальотів російської авіації", - сказав канцлер.
У коаліції повідомили виданню, що йдеться саме про наземну зенітну ракетну систему "Іріс-Т-SLM", яка вже постачалася до Єгипту. Бундесвер не має цієї системи, але використовує керовані ракети Iris-T, які запускаються з літаків Tornado або Eurofighter і самі шукають мету за допомогою інфрачервоного та радіолокаційного випромінювання.
Україна попросила надіслати "сучасні" військові системи, сказала Бербок. "Це саме те, чим ми зараз займаємось", - сказала вона.
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Альфред Кох
https://war.obozrevatel.com/****************-povedenie-sholtsa-est-obyasnenie.htm Расскажу про Германию . Тут я смотрю в Украине все ломают голову: почему Шольц так странно себя ведет? Вроде у него есть полная поддержка бундестага, огромное сочувствие и солидарность с Украиной немецкого народа, пресса настаивает на массированных поставках тяжелого вооружения украинской армии. То есть у него полный карт-бланш. А он тянет резину. Его объяснения уже ничего кроме смеха не вызывают. И вообще (особенно из Украины) ситуация выглядит дико.
Но здесь, в Германии, пресса, в целом уже объяснила, почему он так странно и, я бы даже сказал, самоубийственно себя ведет.
Сейчас попытаюсь кратко изложить в чем суть дела. Два года назад в Германии был большой скандал: обанкротилась финансовая компания Wireсard: оказалось, что она долгое время подделывала свои финансовые отчеты и в конце концов нарисовала у себя в балансе несуществующие в реальности 1,9 млрд. евро.
Это был большой скандал, потому что долгое время считалось, что Wireсard большая и динамичная компания с блестящим менеджментом и хорошими перспективами. Она входила в Топ-30 компаний Германии и была одной из компаний, формирующих фондовый индекс DAX. Меркель лоббировала ее в переговорах с китайцами и продвигала ее на китайском рынке и т.д.
Аудиторы ( Ernst&Young) несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но самое главное - их не замечал финансовый регулятор BaFin. И только после того, как уже Financial Times подняла крик, BaFin зашевелился и нанял независимого аудитора (KPMG), который и обнаружил эту огромную дыру в балансе.
Так вот, BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов в том время был Олаф Шольц. И, разумеется, на слушаниях в бундестаге по поводу этого скандала, его допросили. Он, конечно, ничего внятного в свое оправдание сказать не смог. Блеял что-то типа "мы исправимся", "нам надо обратить серьезное внимание", "я понимаю вашу озабоченность" и т.д.
В прессе ходили упорные слухи, что Шольц был подозрительно снисходителен к Wireсard, но потом скандал утих, началась история в пандемией, потом выборы в бундестаг, так это дело и заглохло.
Но! Тут есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wireсard, некий Ян Марсалек, оказался российским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала сбежал через Белоруссию в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard.
А там, в этом архиве, вся конфидециальная информация по всякого рода "чувствительным" выплатам. Остается лишь догадываться, что кроется в этом ящике Пандоры.
Так вот теперь немецкая пресса выдвигает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется тем, что Марсалек (а значит - Кремль) держит этот архив при себе. И что его бездействие в деле Wireсard, в бытность его министром финансов, было небескорыстным. И что теперь Путин держит его за яйца.
Повторюсь, это пока лишь версия. Но скандал снова набирает обороты. Пресса кипит. И уже некоторые парламентарии требуют опять начать слушания в бундестаге и вызвать на них Олафа Шольца.
У Шольца в этой ситуации нет выхода: либо он начнет массированные поставки оружия в Украину, либо только усугубит подозрения в свой адрес. Оппозиционные христианские демократы радостно потирают руки: похоже, что не сегодня - завтра (если Шольц не одумается) у них есть хорошие шансы развалить коалицию "Светофор" и как минимум заменить ее на "Ямайка" (с Мерцем (ХДС/ХСС) в кресле канцлера), а как максимум добиться досрочных выборов. Тем более у ХДС/ХСС сейчас прекрасные рейтинги.
Это тем более реально, что младшие партнеры социалистов по правящей коалиции (зеленые и свободные демократы) активно поддерживают поставки вооружений в Украину и недоумевают по поводу позиции Шольца.
Все это наслаивается еще на то обстоятельство, что Шольц был правящим бургомистром Гамбурга, а Гамбург - побратим Санкт-Петербурга. И он много раз туда ездил. А еще он был Генсеком СДПГ тогда, когда Шредер (СДПГ) был канцлером Германии. И все это теперь сваливается в одну кучу и из этого варится варево, которое может утопить Шольца...
Мне кажется, что об этом можно утверждать с уверенностью в 99%, исходя из их нарративов и ведения политики в отношении Украины.
Просто у каждого свои скелеты в шкафу, о которых широкой общественности неизвестно.
Представление о том, что нынешнюю войну можно разрешить путем компромисса, является опасной иллюзией.
На четвертом месяце российско-украинской войны все чаще звучат призывы к Украине обменять землю на мир и принять компромиссное решение, которое позволит Владимиру Путину сохранить контроль, по крайней мере, над некоторыми регионами, которые сейчас находятся под российской оккупацией, - пишет Стивен Бланк для https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/appeasing-putin-means-enabling-genocide/?fbclid=IwAR0rBPRJHq9iutSWliIz2uRQAfGiajFVq1VrKv5nzGYfwJghRQTKsAmnTSQ Atlantic Council.
До сих пор самым громким сторонником политики умиротворения был бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, который попал в заголовки мировых газет, когда заявил на недавнем Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Украина должна быть готова уступить землю России, чтобы положить конец войне. Точно так же президент Франции Эммануэль Макрон призвал к компромиссному решению и предостерег от "унижения" Путина, в то время как его коллеги из Германии и Италии выразили поддержку аналогичной позиции.
Аргументы в пользу умиротворения также становятся все более распространенными в международных СМИ. В передовой статье The New York Times от 19 мая говорится о необходимости принятия Киевом "болезненных территориальных решений". Это была одной из многочисленных недавних громких статей, призывающих Киев согласиться на российскую аннексию украинских земель в обмен на мир.
Эта забота о Путине свидетельствует о нежелании мира принять реальность эскалации конфронтации с Кремлем. Она также отражает широко распространенное незнание современной России и неспособность понять истинную природу нынешней войны.
Война, развязанная Путиным 24 февраля, классический пример неспровоцированной международной агрессии. Принципиально важно, что главная цель войны - уничтожить украинское государство и народ. Эта цель неоднократно заявлялась российскими официальными лицами, включая самого Путина. Ее также регулярно повторяют контролируемые Кремлем российские СМИ, где разговоры о геноциде в Украине стали нормой с начала вторжения.
Цели войны - ликвидация территориальной, политической, экономической и культурной основы украинской государственности
Цели войны России включают ликвидацию территориальной, политической, экономической и культурной основы украинской государственности. Сам Путин часто заявлял, что украинцы - это на самом деле русские, "один народ", и подробно доказывал, что Украина не имеет права на существование как независимое и суверенное государство. Другими словами, это геноцидная война в соответствии с положениями Конвенции о геноциде 1948 года. Она ведется с явным намерением "полностью или частично уничтожить группу по национальному, этническому, расовому или религиозному признаку".
Подтверждение целей России по геноциду в Украине выходит далеко за рамки безрассудных публичных заявлений Путина и его пропагандистов. В течение первых трех месяцев войны появились доказательства массовых убийств, широко распространенных пыток и сексуального насилия, направленных на воспрепятствование рождению детей в будущем, насильственных депортаций, особенно детей, уничтожения украинского культурного наследия и систематической политики русификации. В районах, оккупированных Кремлем, потенциальные противники России подвергаются облавам в советском стиле, и во многих случаях их местонахождение остается после этого неизвестным.
От уничтожения в 1708 году Батурина до геноцидного голода в начале 1930-х российские лидеры ведут долгую историю искоренения украинской государственности
Эти военные преступления - не отклонение от нормы, а скорее возрождение традиционной российской имперской политики в отношении Украины. От уничтожения в 1708 году столицы украинских казаков Батурина во время правления русского царя Петра до геноцидного голода, организованного Сталиным в начале 1930-х, российские лидеры ведут долгую историю безжалостного искоренения любых проявлений украинской государственности. Сегодняшняя война органично вписывается в эту долгую и кровавую историю российской имперской агрессии.
Любой, изучающий Вторую мировую войну скажет, что попытки умиротворить тиранов территориальными уступками не только отвратительны с моральной точки зрения, но и бессмысленны со стратегической точки зрения. Единственный ответ, который понимают такие фигуры, подавляющая сила. Единственная значимая цель - их полное поражение.
Сторонники политики умиротворения должны также признать, что агрессивная война, ведущая к геноциду, не может быть приспособлена к существующим рамкам международного порядка. Военные преступления такого масштаба противоречат любому порядку. Неспособность победить виновных в таких преступлениях лишь ускоряет скатывание мировой политики в джунгли и создает ужасный геополитический прецедент на десятилетия вперед.
Как писали многие комментаторы, нет смысла добиваться урегулирования путем переговоров через голову Украины по аналогии с печально известным Мюнхенским соглашением 1938 года. Президент Владимир Зеленский уже решительно заявил об этом. Тем не менее, мы должны постоянно напоминать людям, что, развязав войну, Путин нарушил как минимум семь торжественных международных договоров и соглашений, полноправным участником которых является Россия. На каком основании можно предположить, что он и его правительство будут соблюдать любое новое урегулирование?
Также нет никаких признаков, что Россия сейчас пытается сохранить лицо или готова согласиться на урегулирование путем переговоров. Путин до сих пор отказывался от любого "съезда с автострады" или предложения о переговорах, потому что думает, что сможет усилить давление на то, что считает декадентским Западом. До тех пор, пока Запад не отдаст ему все, чего он хочет.
Подобно боссу банды, Путин использует угрозу насилия, чтобы запугать своих западных оппонентов. Он знает, что они боятся военной конфронтации, и рассматривает каждый последующий призыв к умиротворению как доказательство, что его тактика хулигана работает.
Вместо того, чтобы пытаться вести переговоры за счет Украины, Запад должен сосредоточиться на том, чтобы Украина выиграла
Те, кто требует расчленить Украину, чтобы продолжать вести дела с Москвой, должны объяснить, почему мы должны так бояться России, когда именно России противостоит бесконечно более сильный Альянс. Вместо того, чтобы пытаться вести переговоры за счет Украины, Запад должен сосредоточить усилия на том, чтобы Украина выиграла, а Россия проиграла. Очевидно, это правильный подход как для самой Украины, так и для демократического мира.
Кроме того, в конечном счете, в интересах самой России, если страна наконец-то выйдет из авторитарной тюрьмы и пойдет по пути послевоенной Германии.
Умиротворение России не положит конец войне и не обеспечит мир. Наоборот, придаст Путину смелости, продлит боль Украины, ослабит Запад и дестабилизирует мир. Само представление о том, что нынешнюю войну можно разрешить путем компромисса, является опасной иллюзией. Пока Россия не будет окончательно побеждена, любая пауза в боевых действиях будет временной. Территориальные уступки только разожгут аппетит Путина к дальнейшим завоеваниям, одновременн подвергая миллионы украинцев риску геноцида Кремля.
Перевод https://gazeta.ua/ Gazeta.ua
https://streamable.com/ukexvy
ПВО нам очень нужно - чтобы прикрывать военные заводы и склады, не говоря уже о гражданских объектах.
Но от артиллерии ПВО не защищает, потому без наступательного вооружения это ПВО можно аккуратно сложить и засунуть Шольцу кое-куда.
Мельник прав в своём негодовании, но надо вместо обзывательств надёргать хронологию обещаний немецких властей и действий Шольца и вывалить её в немецкие СМИ рядом с фотографиями убитых и покалеченных рашистами украинцев. И повторять это раз в 3 недели, чтобы и не примелькаться, и не давать забыть. И пусть Шольц объясняет своим согражданам, почему он такое мерзкое дерьмо.
ТАК СКОРО НЕ БУВАЄ!!!!
ПОМНОЖТЕ НА 12!
Но поддержка есть с их стороны, пусть и не так быстро и не в таком объёме, как нам бы хотелось. Спасибо на этом.