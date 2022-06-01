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17% бизнеса в Украине приостановило свою деятельность из-за войны, - Минфин

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

марченко

С начала российского вторжения порядка 17% бизнеса в Украине приостановило свою деятельность, до 30% – частично утратили активность по сравнению с довоенным состоянием.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если ориентироваться на внутренний опрос бизнеса, на данные которого опирается и Нацбанк, то сейчас 17% бизнеса по Украине приостановило свою деятельность. И до 30% частично утратили активность по сравнению с довоенным состоянием", – сообщил Марченко.

По словам министра, в марте ситуация была гораздо хуже.

"В апреле и мае мы видим, что деловая активность в стране оживляется и бизнес постепенно возобновляет деятельность. Пока малый и средний бизнес (I–III группы) может не платить налоги. Например, III группа вместо 5% платит 2%. К тому же эта группа максимально расширена – и такой налог с оборота может платить чуть ли не весь бизнес", - отметил Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увеличение налогов в Украине не предусматривается, - министр финансов Марченко

"Сейчас наш месседж для бизнеса прост: возобновляйте свою деятельность, продолжайте работать, платите налоги. И это очень важно, потому что налоги идут, в первую очередь, на поддержку украинской армии. Если мы хотим выиграть в войне с РФ, бизнес должен быть солидарен с государством и выполнять эту функцию", - подчеркнул глава Минфина.
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Топ комментарии
+10
Гетманцев скоро доб'є повністю бізнес.
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01.06.2022 22:41
+7
Відтік інвесторів почався іще до ковіду, інвестняні х**ві!
Зараз Гетьманцев іще більше почне "обскубувати гусей" то нікого не залишиться
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01.06.2022 22:43
+7
та шо ві панімаєте про бізнєс...

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01.06.2022 23:09
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Гетманцев скоро доб'є повністю бізнес.
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01.06.2022 22:41 Ответить
Відтік інвесторів почався іще до ковіду, інвестняні х**ві!
Зараз Гетьманцев іще більше почне "обскубувати гусей" то нікого не залишиться
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01.06.2022 22:43 Ответить
Та ви що?!
Значить терміново тре піднімати податки!!!
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01.06.2022 22:51 Ответить
Народ краще розкажіть коли офіційний курс зрівняється з реальним. Набридло отримувати долари по 29.15, а купувати по 36.
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01.06.2022 23:06 Ответить
де тобі набридло отримувати долари?
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01.06.2022 23:10 Ответить
Отримуєш долари ще й купуєш?Олігарх.
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02.06.2022 02:13 Ответить
та шо ві панімаєте про бізнєс...

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01.06.2022 23:09 Ответить
Не могу уже больше 3х месяцев поехать в командировку в наш американский офис. Даже в айти, есть hardware часть, которую нужно делать onsite. Пришлось перейти на 50% ставки из-за этого. Если вы тут заперли внутри страны 20 млн человек не удивляйтесь почему уменьшился экспорт и приток валюты, и почему не развивается международная торговля.
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01.06.2022 23:14 Ответить
Потому Вы на Цензоре зарегистрировались ? 🤣
Oleksii 2ba955ce

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Я читаю: 0

Реєстрація: 01.06.2022
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02.06.2022 00:03 Ответить
Да, только что, чтобы оставить этот комент, не мог пройти мимо.
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02.06.2022 00:15 Ответить
Нужно же когда-то начинать)
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02.06.2022 00:17 Ответить
Не звертайте увагу хто коли зареєстрований, у мене особисто вже п'ятий нікмейк, блокують.
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02.06.2022 07:03 Ответить
Шашликів наївся в має.Так іди в Військомат і підписуй контракт. І все буде класно
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02.06.2022 12:52 Ответить
Как можно вести бизнес,если могут мобилизовать в любой момент?Естественно,нужно сворачиваться.Бизнес сейчас только для 60+
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02.06.2022 10:00 Ответить
Голосували за дилетантів, тому маємо те що маємо. Влада вміє тільки красти, а таке слово як планування їм не знайоме. В умовах такої війни важко всім і тому підтримка бізнесу має бути на першому місті...
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02.06.2022 11:02 Ответить
17 % від вторгнення і 13% від діяльності Зелі та Гетьманцева. Усього 30%. Наслідки війни ми подолаємо, а наслідки керування их еконмістів ні.
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02.06.2022 11:05 Ответить
При Порохе путен сцяв повномаштабно вторгатись в Україну, і всі бізнеси повноцінн працювали
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02.06.2022 12:49 Ответить
 
 