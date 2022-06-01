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17% бізнесу в Україні призупинило свою діяльність через війну, - Мінфін

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

марченко

Від початку російського вторгнення близько 17% бізнесу по Україні призупинили свою діяльність, до 30% - частково втратили активність порівняно з довоєнним станом.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє  Цензор.НЕТ.

"Якщо орієнтуватися на внутрішнє опитування бізнесу, на дані якого спирається і Нацбанк, то зараз 17% бізнесу по Україні призупинило свою діяльність. І до 30% частково втратили активність порівняно з довоєнним станом", - повідомив Марченко.

За словами міністра, у березні ситуація була значно гіршою.

"У квітні й травні ми бачимо, що ділова активність у країні пожвавлюється і бізнес поступово відновлює діяльність. Наразі малий і середній бізнес (I–III групи) можуть не сплачувати податки. Наприклад, III група замість 5% платить 2%. До того ж цю групу максимально розширено – і такий податок з обороту може платити чи не весь бізнес", - зауважив Марченко.

Також читайте: Збільшення податків в Україні не передбачається, - міністр фінансів Марченко

"Зараз наш меседж для бізнесу простий: відновлюйте свою діяльність, продовжуйте працювати, сплачуйте податки. І це дуже важливо, бо податки йдуть, у першу чергу, на підтримку української армії. Якщо ми хочемо виграти у війні з РФ, бізнес має бути солідарний разом з державою та виконувати цю функцію", - підкреслив очільник Мінфіну.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Гетманцев скоро доб'є повністю бізнес.
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01.06.2022 22:41
+7
Відтік інвесторів почався іще до ковіду, інвестняні х**ві!
Зараз Гетьманцев іще більше почне "обскубувати гусей" то нікого не залишиться
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01.06.2022 22:43
+7
та шо ві панімаєте про бізнєс...

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01.06.2022 23:09
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Гетманцев скоро доб'є повністю бізнес.
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01.06.2022 22:41 Відповісти
Відтік інвесторів почався іще до ковіду, інвестняні х**ві!
Зараз Гетьманцев іще більше почне "обскубувати гусей" то нікого не залишиться
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01.06.2022 22:43 Відповісти
Та ви що?!
Значить терміново тре піднімати податки!!!
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01.06.2022 22:51 Відповісти
Народ краще розкажіть коли офіційний курс зрівняється з реальним. Набридло отримувати долари по 29.15, а купувати по 36.
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01.06.2022 23:06 Відповісти
де тобі набридло отримувати долари?
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01.06.2022 23:10 Відповісти
Отримуєш долари ще й купуєш?Олігарх.
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02.06.2022 02:13 Відповісти
та шо ві панімаєте про бізнєс...

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01.06.2022 23:09 Відповісти
Не могу уже больше 3х месяцев поехать в командировку в наш американский офис. Даже в айти, есть hardware часть, которую нужно делать onsite. Пришлось перейти на 50% ставки из-за этого. Если вы тут заперли внутри страны 20 млн человек не удивляйтесь почему уменьшился экспорт и приток валюты, и почему не развивается международная торговля.
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01.06.2022 23:14 Відповісти
Потому Вы на Цензоре зарегистрировались ? 🤣
Oleksii 2ba955ce

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 01.06.2022
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02.06.2022 00:03 Відповісти
Да, только что, чтобы оставить этот комент, не мог пройти мимо.
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02.06.2022 00:15 Відповісти
Нужно же когда-то начинать)
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02.06.2022 00:17 Відповісти
Не звертайте увагу хто коли зареєстрований, у мене особисто вже п'ятий нікмейк, блокують.
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02.06.2022 07:03 Відповісти
Шашликів наївся в має.Так іди в Військомат і підписуй контракт. І все буде класно
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02.06.2022 12:52 Відповісти
Как можно вести бизнес,если могут мобилизовать в любой момент?Естественно,нужно сворачиваться.Бизнес сейчас только для 60+
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02.06.2022 10:00 Відповісти
Голосували за дилетантів, тому маємо те що маємо. Влада вміє тільки красти, а таке слово як планування їм не знайоме. В умовах такої війни важко всім і тому підтримка бізнесу має бути на першому місті...
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02.06.2022 11:02 Відповісти
17 % від вторгнення і 13% від діяльності Зелі та Гетьманцева. Усього 30%. Наслідки війни ми подолаємо, а наслідки керування их еконмістів ні.
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02.06.2022 11:05 Відповісти
При Порохе путен сцяв повномаштабно вторгатись в Україну, і всі бізнеси повноцінн працювали
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02.06.2022 12:49 Відповісти
 
 