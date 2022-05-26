Збільшення податків в Україні не передбачається, - міністр фінансів Марченко
Наразі в Україні не планується збільшення податків, але розглядається повернення ставок ПДВ на імпорт та ввізних мит.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми не передбачаємо збільшення податків, не передбачаємо жорстких умов їх сплати. Ми хочемо відновити нормально працюючу податкову систему, митну систему з тим, щоб мати можливість збалансувати бюджет", - сказав Марченко.
За його словами, на першому етапі йдеться про повернення ставок ПДВ на імпорт та ввізних мит. Марченко вважає, що це допоможе підтримати український бізнес.
Водночас, зауважив міністр, у разі затяжної війни потрібно буде повернутися до системи оподаткування, яка діяла до 24 лютого. "Це є рішення вимушене", - додав він.
Марченко підкреслив, що інших варіантів фінансування армії, крім сплати податків, у держави немає. Україна не може постійно позичати кошти для утримання війська.
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