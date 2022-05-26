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Новини Війна
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Збільшення податків в Україні не передбачається, - міністр фінансів Марченко

сергей,марченко

Наразі в Україні не планується збільшення податків, але розглядається повернення ставок ПДВ на імпорт та ввізних мит.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не передбачаємо збільшення податків, не передбачаємо жорстких умов їх сплати. Ми хочемо відновити нормально працюючу податкову систему, митну систему з тим, щоб мати можливість збалансувати бюджет", - сказав Марченко.

За його словами, на першому етапі йдеться про повернення ставок ПДВ на імпорт та ввізних мит. Марченко вважає, що це допоможе підтримати український бізнес.

Водночас, зауважив міністр, у разі затяжної війни потрібно буде повернутися до системи оподаткування, яка діяла до 24 лютого. "Це є рішення вимушене", - додав він.

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Марченко підкреслив, що інших варіантів фінансування армії, крім сплати податків, у держави немає. Україна не може постійно позичати кошти для утримання війська.

Автор: 

Мінфін (3626) податки (3805) Марченко Сергій (574)


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Топ коментарі
+7
Ну не могут без ндс, воровать же надо продолжать. А между прочим с 2% с оборота без ндс, государство больше получило налогов. Но этим не выгодно, воровать тяжелее.
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26.05.2022 23:13
+7
Марченко відмовився від реструктурізації зовнішнього боргу, щоб не списувати внутрішній борг. Бо беня і його зелена шобла не планують втратити прибутки, через, якусь там війну.
Нарід сплатить всі борги і зовнішні, і внутрішні.
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26.05.2022 23:30
+4
БМП. Без малейшего понимания. В транслейте. Этот субьект не имеет малейшего понимания физики процесов в обласи налогооблажения.
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26.05.2022 23:22
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Що стосовно реструктурізації зовнішнього та внутрішнього боргів???
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26.05.2022 23:12 Відповісти
Марченко відмовився від реструктурізації зовнішнього боргу, щоб не списувати внутрішній борг. Бо беня і його зелена шобла не планують втратити прибутки, через, якусь там війну.
Нарід сплатить всі борги і зовнішні, і внутрішні.
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26.05.2022 23:30 Відповісти
*******.
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26.05.2022 23:12 Відповісти
ничего подобного.

очень даже грамотные,

просто они не за нас, а против нас
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27.05.2022 00:30 Відповісти
Ну не могут без ндс, воровать же надо продолжать. А между прочим с 2% с оборота без ндс, государство больше получило налогов. Но этим не выгодно, воровать тяжелее.
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26.05.2022 23:13 Відповісти
Податки, хоч теоретично, але чітко визначені, куди йдуть. А от куди йде курсова різниця - це питання. Тому їм вигідніше мутну водичку розводити
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26.05.2022 23:16 Відповісти
Виродки !!!
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26.05.2022 23:21 Відповісти
БМП. Без малейшего понимания. В транслейте. Этот субьект не имеет малейшего понимания физики процесов в обласи налогооблажения.
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26.05.2022 23:22 Відповісти
Он отлично понимает, что надо делать, чтобы убить остатки экономики
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27.05.2022 00:32 Відповісти
Так так, тобто тепер "скубати гуску" будемо прАвильно
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26.05.2022 23:23 Відповісти
Марченко - враг народа , Гнать в шею ‼️С такими кадрами , как Марченко и гетьманцев -Верховную Раду разгонят быстрее, чем предыдущую
РЕКОМЕНДУЮ
Государственники это бедность! Часть 3 ( Геннадий Балашов)

https://youtu.be/H7E-1VEOyNY
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26.05.2022 23:24 Відповісти
от тільки шахрая Балашова не треба цитувати, це ще той урод
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27.05.2022 07:30 Відповісти
Вы не правы - он воюет за уменьшение налогов и он прав.
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27.05.2022 09:02 Відповісти
Наверно надавали этому агенту ФСБ по мозгам - хотел очередной податковый Майдан устроить
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26.05.2022 23:40 Відповісти
А уменьшение ?
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27.05.2022 01:01 Відповісти
Закройте ему уже рот
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27.05.2022 06:45 Відповісти
Придурок, на фронт скотина
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27.05.2022 07:11 Відповісти
До вас, долбаних пісюнів кму, просто руки не доходять. Поки що. гєтьманцьі ку@вьі.
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27.05.2022 07:23 Відповісти
И ни слова про сокращение расходов,правительственные здания в центре Киева битком забиты бездельниками на бешенных зарплатах,которых можно и нужно скинуть с шеи налогоплательщиков.
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27.05.2022 07:41 Відповісти
 
 