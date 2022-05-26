Увеличение налогов в Украине не предусматривается, - министр финансов Марченко

Пока в Украине не планируется увеличение налогов, но рассматривается возврат ставок НДС на импорт и ввозных пошлин.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не предусматриваем увеличение налогов, не предусматриваем жестких условий их уплаты. Мы хотим восстановить нормально работающую налоговую систему, таможенную систему с тем, чтобы иметь возможность сбалансировать бюджет", - сказал Марченко.

По его словам, на первом этапе речь идет о возврате ставок НДС на импорт и ввозных пошлин. Марченко считает, что это поможет поддержать украинский бизнес.

В то же время, отметил министр, в случае затяжной войны нужно будет вернуться к системе налогообложения, которая действовала до 24 февраля.

"Это решение вынужденное", - добавил он.

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Марченко подчеркнул, что других вариантов финансирования армии, кроме уплаты налогов, у государства нет. Украина не может постоянно занимать средства для содержания войска.