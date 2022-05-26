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Новости Война
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Увеличение налогов в Украине не предусматривается, - министр финансов Марченко

сергей,марченко

Пока в Украине не планируется увеличение налогов, но рассматривается возврат ставок НДС на импорт и ввозных пошлин.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не предусматриваем увеличение налогов, не предусматриваем жестких условий их уплаты. Мы хотим восстановить нормально работающую налоговую систему, таможенную систему с тем, чтобы иметь возможность сбалансировать бюджет", - сказал Марченко.

По его словам, на первом этапе речь идет о возврате ставок НДС на импорт и ввозных пошлин. Марченко считает, что это поможет поддержать украинский бизнес.

В то же время, отметил министр, в случае затяжной войны нужно будет вернуться к системе налогообложения, которая действовала до 24 февраля.

"Это решение вынужденное", - добавил он.

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Марченко подчеркнул, что других вариантов финансирования армии, кроме уплаты налогов, у государства нет. Украина не может постоянно занимать средства для содержания войска.

Автор: 

Минфин (1555) налоги (3238) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+7
Ну не могут без ндс, воровать же надо продолжать. А между прочим с 2% с оборота без ндс, государство больше получило налогов. Но этим не выгодно, воровать тяжелее.
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26.05.2022 23:13
+7
Марченко відмовився від реструктурізації зовнішнього боргу, щоб не списувати внутрішній борг. Бо беня і його зелена шобла не планують втратити прибутки, через, якусь там війну.
Нарід сплатить всі борги і зовнішні, і внутрішні.
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26.05.2022 23:30
+4
БМП. Без малейшего понимания. В транслейте. Этот субьект не имеет малейшего понимания физики процесов в обласи налогооблажения.
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26.05.2022 23:22
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Правила форума Совет форумчан
Що стосовно реструктурізації зовнішнього та внутрішнього боргів???
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26.05.2022 23:12 Ответить
Марченко відмовився від реструктурізації зовнішнього боргу, щоб не списувати внутрішній борг. Бо беня і його зелена шобла не планують втратити прибутки, через, якусь там війну.
Нарід сплатить всі борги і зовнішні, і внутрішні.
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26.05.2022 23:30 Ответить
*******.
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26.05.2022 23:12 Ответить
ничего подобного.

очень даже грамотные,

просто они не за нас, а против нас
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27.05.2022 00:30 Ответить
Ну не могут без ндс, воровать же надо продолжать. А между прочим с 2% с оборота без ндс, государство больше получило налогов. Но этим не выгодно, воровать тяжелее.
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26.05.2022 23:13 Ответить
Податки, хоч теоретично, але чітко визначені, куди йдуть. А от куди йде курсова різниця - це питання. Тому їм вигідніше мутну водичку розводити
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26.05.2022 23:16 Ответить
Виродки !!!
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26.05.2022 23:21 Ответить
БМП. Без малейшего понимания. В транслейте. Этот субьект не имеет малейшего понимания физики процесов в обласи налогооблажения.
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26.05.2022 23:22 Ответить
Он отлично понимает, что надо делать, чтобы убить остатки экономики
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27.05.2022 00:32 Ответить
Так так, тобто тепер "скубати гуску" будемо прАвильно
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26.05.2022 23:23 Ответить
Марченко - враг народа , Гнать в шею ‼️С такими кадрами , как Марченко и гетьманцев -Верховную Раду разгонят быстрее, чем предыдущую
РЕКОМЕНДУЮ
Государственники это бедность! Часть 3 ( Геннадий Балашов)

https://youtu.be/H7E-1VEOyNY
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26.05.2022 23:24 Ответить
от тільки шахрая Балашова не треба цитувати, це ще той урод
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27.05.2022 07:30 Ответить
Вы не правы - он воюет за уменьшение налогов и он прав.
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27.05.2022 09:02 Ответить
Наверно надавали этому агенту ФСБ по мозгам - хотел очередной податковый Майдан устроить
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26.05.2022 23:40 Ответить
А уменьшение ?
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27.05.2022 01:01 Ответить
Закройте ему уже рот
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27.05.2022 06:45 Ответить
Придурок, на фронт скотина
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27.05.2022 07:11 Ответить
До вас, долбаних пісюнів кму, просто руки не доходять. Поки що. гєтьманцьі ку@вьі.
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27.05.2022 07:23 Ответить
И ни слова про сокращение расходов,правительственные здания в центре Киева битком забиты бездельниками на бешенных зарплатах,которых можно и нужно скинуть с шеи налогоплательщиков.
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27.05.2022 07:41 Ответить
 
 