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Киевская область (3537) комендантский час (143) Кулеба Алексей (97)

Власти Киевщины ужесточают контроль за соблюдением комендантского часа, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба,олексій

В Киеве и области усиливают контроль за соблюдением комендантского часа, потому что в регионе работают вражеские диверсионные группы. Правоохранители будут тщательнее проверять людей на улице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Мы усиливаем контроль за соблюдением комендантского часа. Правоохранительные органы еще более тщательно следят, чтобы на улицах не находились люди без специальных пропусков. Это связано с вашей безопасностью. В области действуют диверсионные группы, угрозы провокаций никуда не исчезли", - сказал руководитель Киевской ОВА.

Он напомнил, что в области действует комендантский час – с 23:00 до 5:00.

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❗️На Львівщині дійсно пролунали вибухи.
У Стрийському районі.

Залишайтеся в укриттях.
Щойно можна буде, повідомлю більше.
https://t.me/spravdi/9714
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01.06.2022 23:00 Ответить
А оці орки диверсійні й неміряні за кількістю все пісеньку свою навіяну душевну співають на треренах України: "нас багато - нас не подолати!..". Чи як-то, шановні силовики - ви вже всіх клятих тарганів відловили? Най щастить у щирому полюванні!
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02.06.2022 00:14 Ответить
вражеские диверсионные группы только ночью. днём спят и не работают. Да они три года без отдыха и сна диверсиями, предательством и сдачей страны занимаются
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02.06.2022 08:37 Ответить
ДРГ постоянно показывают по телевизору - 95 квартал называется
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02.06.2022 09:41 Ответить
 
 