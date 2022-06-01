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Київська область (3131) комендантська година (178) Кулеба Олексій (136)

Влада Київщини посилює контроль над дотриманням комендантської години, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба,олексій

У Києві та області посилюють контроль за дотриманням комендантської години, бо в регіоні працюють ворожі диверсійні групи. Правоохоронці ретельніше перевірятимуть людей на вулиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі заявив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Ми посилюємо контроль за дотриманням комендантської години. Правоохоронні органи ще рительніше стежитемуть, аби на вулицях не знаходилися люди без спеціальних перепусток. Це пов'язанао з вашою безпекою. В області діють диверсійні групи, загрози провокацій нікуди не зникли", - сказав керівник Київської ОВА.

Він нагадав, що в області діє комендантська година - з 23 вечора до 5 ранку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порушникам комендантської години на Львівщини вручають повістки

Автор: Роман Свиридович
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❗️На Львівщині дійсно пролунали вибухи.
У Стрийському районі.

Залишайтеся в укриттях.
Щойно можна буде, повідомлю більше.
https://t.me/spravdi/9714
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01.06.2022 23:00 Відповісти
А оці орки диверсійні й неміряні за кількістю все пісеньку свою навіяну душевну співають на треренах України: "нас багато - нас не подолати!..". Чи як-то, шановні силовики - ви вже всіх клятих тарганів відловили? Най щастить у щирому полюванні!
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02.06.2022 00:14 Відповісти
вражеские диверсионные группы только ночью. днём спят и не работают. Да они три года без отдыха и сна диверсиями, предательством и сдачей страны занимаются
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02.06.2022 08:37 Відповісти
ДРГ постоянно показывают по телевизору - 95 квартал называется
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02.06.2022 09:41 Відповісти
 
 