Влада Київщини посилює контроль над дотриманням комендантської години, - Кулеба

У Києві та області посилюють контроль за дотриманням комендантської години, бо в регіоні працюють ворожі диверсійні групи. Правоохоронці ретельніше перевірятимуть людей на вулиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі заявив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Ми посилюємо контроль за дотриманням комендантської години. Правоохоронні органи ще рительніше стежитемуть, аби на вулицях не знаходилися люди без спеціальних перепусток. Це пов'язанао з вашою безпекою. В області діють диверсійні групи, загрози провокацій нікуди не зникли", - сказав керівник Київської ОВА.

Він нагадав, що в області діє комендантська година - з 23 вечора до 5 ранку.

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