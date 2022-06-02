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Продолжается переоснащение отдельных подразделений ВС Беларуси современными образцами вооружения и военной техники, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по населенным пунктам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях идет переоснащение отдельных подразделений вооруженных сил республики Беларусь современными образцами вооружения и военной техники. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны", - отметили в Генштабе ВСУ.

Также читайте: В Беларуси снимают с баз хранения танки и БМП, - Генштаб ВСУ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
Бояться що за "лютнево-березневу "заподлянку" навішаємо "піздюлєй"? Правильно бояться Ми не злопам"ятні - просто розізлені та маємо пам"ять хорошу!
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02.06.2022 07:29
+5
Україна пообіцяла США, що не буде наносити ракетні удари по території Росії з нової ракетної зброї. А Білорусь, це не Росія.
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02.06.2022 07:30
+4
Зразу з підводним човном.
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02.06.2022 07:31
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Потрібні «томогавки».
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02.06.2022 07:27 Ответить
Зразу з підводним човном.
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02.06.2022 07:31 Ответить
Бояться що за "лютнево-березневу "заподлянку" навішаємо "піздюлєй"? Правильно бояться Ми не злопам"ятні - просто розізлені та маємо пам"ять хорошу!
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02.06.2022 07:29 Ответить
Україна пообіцяла США, що не буде наносити ракетні удари по території Росії з нової ракетної зброї. А Білорусь, це не Росія.
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02.06.2022 07:30 Ответить
Молюсь, чтобы добро победило - демократический мир чтобы победил двух фашиствующих субъектов 🙏
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02.06.2022 07:32 Ответить
Хіба шо бацька вип"є йаду і скаже " А іпітєсь ви трахтором,сябри"
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02.06.2022 07:48 Ответить
і де вони беруть ******* техніку ?
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02.06.2022 07:56 Ответить
Яке переоснащення ? Хто розповсюджує цю малограмотну муть ?
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02.06.2022 08:06 Ответить
Написано же вверху - Генштаб.
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02.06.2022 08:11 Ответить
Окуенный рывок в белорусском перевооружении, по приказу бульбенфюрера картофельные войска модернизируются с сапог "кирзачей" на модерновые деревянные "берцы" образца 1992!
года.
Вот если проводить аналоги со ІІ-й мировой войной, то кацапскую орду ( с большой натяжкой конечно) но можно сравнить с Вермахтом, а бульбенфюрер єто тогда кто Антонеску или Муссолини
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02.06.2022 09:00 Ответить
Генштабу та МО треба визначити одного речника, який буде озвучувати офіційну інформацію.
А то вчора кажуть, що в рашки майже не залишилось ******** техніки, тому вони розконсервовують застарілі Т-62, а сьогодні - що білорашка переоснащується ********* зразками техніки. Зрозуміло, що в білорашці ВПК немає, то ці ******* зразки їм дає рашка.
В людей з хоча б мінімальною присутністю логічного мислення виникає когнитивний диссонанс.
Це підриває довіру суспільства до тієї інформації, що дають офіційні джерела, спричиняє появу чуток, пліток, домислів.
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02.06.2022 09:27 Ответить
*********? Хімарси закупили?
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02.06.2022 10:52 Ответить
 
 