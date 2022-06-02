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Продолжается переоснащение отдельных подразделений ВС Беларуси современными образцами вооружения и военной техники, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по населенным пунктам Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"На Волынском и Полесском направлениях идет переоснащение отдельных подразделений вооруженных сил республики Беларусь современными образцами вооружения и военной техники. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны", - отметили в Генштабе ВСУ.
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+12 Яр Холодний
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года.
Вот если проводить аналоги со ІІ-й мировой войной, то кацапскую орду ( с большой натяжкой конечно) но можно сравнить с Вермахтом, а бульбенфюрер єто тогда кто Антонеску или Муссолини
А то вчора кажуть, що в рашки майже не залишилось ******** техніки, тому вони розконсервовують застарілі Т-62, а сьогодні - що білорашка переоснащується ********* зразками техніки. Зрозуміло, що в білорашці ВПК немає, то ці ******* зразки їм дає рашка.
В людей з хоча б мінімальною присутністю логічного мислення виникає когнитивний диссонанс.
Це підриває довіру суспільства до тієї інформації, що дають офіційні джерела, спричиняє появу чуток, пліток, домислів.