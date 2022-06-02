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Оккупанты обстреляли из артиллерии Зеленодольскую и Апостоловскую громады на Днепропетровщине, - Резниченко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ обстреляли из артиллерии Зеленодольскую и Апостоловскую громады в Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Длительные тревоги ночью. Враг снова стрелял на границе с Херсонщиной. Несколько раз ударил из артиллерии по Зеленодольской и Апостоловской громадам. Людей не зацепило. Сейчас в области все нормально", - отметил он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину из РСЗО "Торнадо", - ОВА
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