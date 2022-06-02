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Оккупанты обстреляли из артиллерии Зеленодольскую и Апостоловскую громады на Днепропетровщине, - Резниченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпропетровщина

Войска РФ обстреляли из артиллерии Зеленодольскую и Апостоловскую громады в Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Длительные тревоги ночью. Враг снова стрелял на границе с Херсонщиной. Несколько раз ударил из артиллерии по Зеленодольской и Апостоловской громадам. Людей не зацепило. Сейчас в области все нормально", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину из РСЗО "Торнадо", - ОВА
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А мы можем обстреливать о Змеиный с арты? Он в 30 км от нашего берега
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02.06.2022 07:48 Ответить
одна высота одна и та же позиция практически одно время обстрела и....?
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02.06.2022 08:36 Ответить
Та ******* вы ***** наблюдатели херовы! Каждый день одно и тоже.везде хоть какой-то движ,а тут два месяца считают прилеты
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02.06.2022 09:10 Ответить
 
 