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Окупанти обстріляли із артилерії Зеленодольську та Апостолівську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпропетровщина

Війська РФ обстріляли із артилерії Зеленодольську та Апостолівську громади на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривалі тривоги вночі. Ворог знову стріляв на межі з Херсонщиною. Кілька разів ударив із артилерії по Зеленодольській та Апостолівській громадах. Людей не зачепило. Зараз в області все нормально", - зазначив він.

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Автор: Ірина Дашківська
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А мы можем обстреливать о Змеиный с арты? Он в 30 км от нашего берега
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02.06.2022 07:48 Відповісти
одна высота одна и та же позиция практически одно время обстрела и....?
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02.06.2022 08:36 Відповісти
Та ******* вы ***** наблюдатели херовы! Каждый день одно и тоже.везде хоть какой-то движ,а тут два месяца считают прилеты
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02.06.2022 09:10 Відповісти
 
 