Украина должна победить, - глава МИД Германии Бербок
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Глава МИД Германии Анналена Бербок ясно заявила, что хотела бы победы Украины в войне, которую против нее ведет Россия.
Об этом она сказала во время эфира ZDF, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Бербок спросили о более осторожной формулировке канцлера Олафа Шольца о том, что Россия не должна выиграть войну. "Я говорю, что то, что говорит канцлер, правда", - сказала она.
"Конечно, Россия должна не выиграть эту войну, а стратегически ее проиграть. Россия нарушает международное право. Они хотят разрушить мир в Украине. Поэтому Украина ни при каких условиях не должна проиграть – это значит, что Украина должна победить", - отметила она.
Как отмечается, во время дебатов Шольц вновь выразил осторожность по поводу внешнеполитических целей Германии в войне. Цель федерального правительства состоит в том, чтобы президент России "не выиграл" захватническую войну, которую он начал против Украины, сказал он.
"Наша цель – чтобы Украина смогла защититься и была успешной", – добавил он.
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Но Шольцу надо мыть кости с жёсткой рассудительной периодичностью, рассказывать немецким СМИ, что и когда обещал Шольц и как он на самом деле бойкотирует все инициативы, и главное - иллюстрации, во что это выливается - разрушения, ранения, смерти, и это надо показывать на фотографиях и видео, интервью брать, рассказывать истории пострадавших, чтобы обычные немцы понимали, насколько же большой кусок говна их Шольц. А уж на общественное мнение на Западе никому не положить.