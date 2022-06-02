РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11349 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
3 010 24
Германия (6012) победа (565) Россия (91250) Анналена Бербок (228) Шольц Олаф (546)

Украина должна победить, - глава МИД Германии Бербок

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок ясно заявила, что хотела бы победы Украины в войне, которую против нее ведет Россия.

Об этом она сказала во время эфира ZDF, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Бербок спросили о более осторожной формулировке канцлера Олафа Шольца о том, что Россия не должна выиграть войну. "Я говорю, что то, что говорит канцлер, правда", - сказала она.

"Конечно, Россия должна не выиграть эту войну, а стратегически ее проиграть. Россия нарушает международное право. Они хотят разрушить мир в Украине. Поэтому Украина ни при каких условиях не должна проиграть – это значит, что Украина должна победить", - отметила она.

Как отмечается, во время дебатов Шольц вновь выразил осторожность по поводу внешнеполитических целей Германии в войне. Цель федерального правительства состоит в том, чтобы президент России "не выиграл" захватническую войну, которую он начал против Украины, сказал он.

"Наша цель – чтобы Украина смогла защититься и была успешной", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путин не победит. Мы - вместе с вами, мы едины", - Шольц во время марафона "Save Ukraine" в центре Берлина
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Так припиніть лише патякати та почніть нарешті шось для цього робити...
показать весь комментарий
02.06.2022 09:30
+7
Між "президент Росії "не виграв" загарбницьку війну, яку він розпочав проти України" та "Україна має перемогти" все ж таки дуже велика різниця
показать весь комментарий
02.06.2022 09:34
+5
Україна переможе всупереч прагненям зелених кремлівських гнид !!!)))
показать весь комментарий
02.06.2022 09:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так припиніть лише патякати та почніть нарешті шось для цього робити...
показать весь комментарий
02.06.2022 09:30 Ответить
Україна переможе всупереч прагненям зелених кремлівських гнид !!!)))
показать весь комментарий
02.06.2022 09:42 Ответить
Что мешало Зе улететь в феврале в Лондон и в марте подписать Минск-3 , бдительньій вьі наш ?
показать весь комментарий
02.06.2022 11:10 Ответить
О!оцэ гут!
показать весь комментарий
02.06.2022 09:30 Ответить
Мы глубоко озабочены словами Германии 😆
показать весь комментарий
02.06.2022 09:32 Ответить
Да мы и без немцев об этом знаем, ты это скажи нашему хфиделю кастру, а то этого поца все тянет на переговоры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
02.06.2022 09:34 Ответить
Між "президент Росії "не виграв" загарбницьку війну, яку він розпочав проти України" та "Україна має перемогти" все ж таки дуже велика різниця
показать весь комментарий
02.06.2022 09:34 Ответить
Суцільні лозунги чутно з Ірманії.
показать весь комментарий
02.06.2022 09:34 Ответить
Що посієш,тей пожнеш!!))
показать весь комментарий
02.06.2022 09:45 Ответить
*** а шож делать с лицом туПина.... уже не нужно его сохранить....?......
показать весь комментарий
02.06.2022 09:37 Ответить
Та что-то на перемогу не очень то похоже . Распиарили ленд лиз и посудину на 62 000 тонн , а дали 4 аналога града местного значения .
показать весь комментарий
02.06.2022 09:45 Ответить
Цілком адекватна відповідь на локшину про безліч рехворм та ніщивну боротьбу з корупцією! Україна буде на асфальті красти,а решта світа має для України зброю клепати !!!))
показать весь комментарий
02.06.2022 09:56 Ответить
Cкорее смерча но да дали только 4 .Да и не дали ещё ,а только проаннонсировали передачу .
показать весь комментарий
02.06.2022 09:57 Ответить
Ну вона не буде лідером, і основна причина втрата 20% ВВП через нафтогазове ембарго.
показать весь комментарий
02.06.2022 09:51 Ответить
Оуенное спасибо нашим немецким друзьям и партнерам за своевременную поставку обещанніх тяжеліх вооружений. Я смотрел по утвержденному графику так июнь 2024 года у нас полностью забит поставками из Германии. Раздавим рашистско-фашистскую гадину вместе!
показать весь комментарий
02.06.2022 09:54 Ответить
Добре, що хоть санкції підтримують.
показать весь комментарий
02.06.2022 09:56 Ответить
"Великих слов велика сила" (с)
показать весь комментарий
02.06.2022 10:03 Ответить
Анналена это вам не Шмеркельша...крыcы мавзолейные... на
показать весь комментарий
02.06.2022 10:03 Ответить
А навіщо нам новини для внутрішньно-німецького споживання? Хай своїм виборцям локшину на вуха вішає.
показать весь комментарий
02.06.2022 10:48 Ответить
Оце вже краще, ніж то безхребетне "Хууйло не має перемогти"!
показать весь комментарий
02.06.2022 11:23 Ответить
Страшно выкормышам рашкованским. Рашке капут, где ж вы столоваться то будете. И ваши лягушатные и макаронные друзья
показать весь комментарий
02.06.2022 11:55 Ответить
Германия мне иногда напоминает Белоруссию в умении петлять: то Шольц говорит, что Германия поставит Украине такие-то системы, танки и т.п., потом глава МИД или Минобороны Германии говорят, что поставят, но это будет нескоро.
показать весь комментарий
02.06.2022 11:55 Ответить
К Бербок сейчас претензий быть не может - политику определяет не она.
Но Шольцу надо мыть кости с жёсткой рассудительной периодичностью, рассказывать немецким СМИ, что и когда обещал Шольц и как он на самом деле бойкотирует все инициативы, и главное - иллюстрации, во что это выливается - разрушения, ранения, смерти, и это надо показывать на фотографиях и видео, интервью брать, рассказывать истории пострадавших, чтобы обычные немцы понимали, насколько же большой кусок говна их Шольц. А уж на общественное мнение на Западе никому не положить.
показать весь комментарий
02.06.2022 12:40 Ответить
 
 