Україна має перемогти, - глава МЗС Німеччини Бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок чітко заявила, що хотіла б перемоги України у війні, яку проти неї веде Росія.

Про це вона сказала під час ефіру ZDF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Бербок запитали про більш обережне формулювання канцлера Олафа Шольца про те, що Росія не повинна виграти війну. "Я кажу, що те, що каже канцлер, правда", — сказала вона.

"Звичайно, Росія повинна не виграти цю війну, а стратегічно її програти. Росія порушує міжнародне право. Вони хочуть зруйнувати мир в Україні. Тому Україна ні за яких умов не повинна програти – це означає: Україна має перемогти", - зазначила вона.

Як зазначається, під час дебатів Шольц знову висловив обережність щодо зовнішньополітичних цілей Німеччини у війні. Мета федерального уряду полягає в тому, щоб президент Росії "не виграв" загарбницьку війну, яку він розпочав проти України, сказав він.

"Наша мета – щоб Україна змогла захиститися та була успішною", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путін не переможе. Ми разом з вами, ми об‘єднані", - Шольц під час марафону "Save Ukraine" в центрі Берліну