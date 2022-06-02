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Новини Війна в Україні
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Німеччина (4527) перемога (460) Росія (47196) Анналена Бербок (325) Шольц Олаф (719)

Україна має перемогти, - глава МЗС Німеччини Бербок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок чітко заявила, що хотіла б перемоги України у війні, яку проти неї веде Росія.

Про це вона сказала під час ефіру ZDF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Бербок запитали про більш обережне формулювання канцлера Олафа Шольца про те, що Росія не повинна виграти війну. "Я кажу, що те, що каже канцлер, правда", — сказала вона.

"Звичайно, Росія повинна не виграти цю війну, а стратегічно її програти. Росія порушує міжнародне право. Вони хочуть зруйнувати мир в Україні. Тому Україна ні за яких умов не повинна програти – це означає: Україна має перемогти", - зазначила вона.

Як зазначається, під час дебатів Шольц знову висловив обережність щодо зовнішньополітичних цілей Німеччини у війні. Мета федерального уряду полягає в тому, щоб президент Росії "не виграв" загарбницьку війну, яку він розпочав проти України, сказав він.

"Наша мета – щоб Україна змогла захиститися та була успішною", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путін не переможе. Ми разом з вами, ми об‘єднані", - Шольц під час марафону "Save Ukraine" в центрі Берліну

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Так припиніть лише патякати та почніть нарешті шось для цього робити...
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02.06.2022 09:30
+7
Між "президент Росії "не виграв" загарбницьку війну, яку він розпочав проти України" та "Україна має перемогти" все ж таки дуже велика різниця
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02.06.2022 09:34
+5
Україна переможе всупереч прагненям зелених кремлівських гнид !!!)))
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02.06.2022 09:42
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Так припиніть лише патякати та почніть нарешті шось для цього робити...
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02.06.2022 09:30 Відповісти
Україна переможе всупереч прагненям зелених кремлівських гнид !!!)))
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02.06.2022 09:42 Відповісти
Что мешало Зе улететь в феврале в Лондон и в марте подписать Минск-3 , бдительньій вьі наш ?
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02.06.2022 11:10 Відповісти
О!оцэ гут!
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02.06.2022 09:30 Відповісти
Мы глубоко озабочены словами Германии 😆
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02.06.2022 09:32 Відповісти
Да мы и без немцев об этом знаем, ты это скажи нашему хфиделю кастру, а то этого поца все тянет на переговоры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.06.2022 09:34 Відповісти
Між "президент Росії "не виграв" загарбницьку війну, яку він розпочав проти України" та "Україна має перемогти" все ж таки дуже велика різниця
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02.06.2022 09:34 Відповісти
Суцільні лозунги чутно з Ірманії.
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02.06.2022 09:34 Відповісти
Що посієш,тей пожнеш!!))
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02.06.2022 09:45 Відповісти
*** а шож делать с лицом туПина.... уже не нужно его сохранить....?......
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02.06.2022 09:37 Відповісти
Та что-то на перемогу не очень то похоже . Распиарили ленд лиз и посудину на 62 000 тонн , а дали 4 аналога града местного значения .
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02.06.2022 09:45 Відповісти
Цілком адекватна відповідь на локшину про безліч рехворм та ніщивну боротьбу з корупцією! Україна буде на асфальті красти,а решта світа має для України зброю клепати !!!))
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02.06.2022 09:56 Відповісти
Cкорее смерча но да дали только 4 .Да и не дали ещё ,а только проаннонсировали передачу .
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02.06.2022 09:57 Відповісти
Ну вона не буде лідером, і основна причина втрата 20% ВВП через нафтогазове ембарго.
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02.06.2022 09:51 Відповісти
Оуенное спасибо нашим немецким друзьям и партнерам за своевременную поставку обещанніх тяжеліх вооружений. Я смотрел по утвержденному графику так июнь 2024 года у нас полностью забит поставками из Германии. Раздавим рашистско-фашистскую гадину вместе!
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02.06.2022 09:54 Відповісти
Добре, що хоть санкції підтримують.
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02.06.2022 09:56 Відповісти
"Великих слов велика сила" (с)
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02.06.2022 10:03 Відповісти
Анналена это вам не Шмеркельша...крыcы мавзолейные... на
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02.06.2022 10:03 Відповісти
А навіщо нам новини для внутрішньно-німецького споживання? Хай своїм виборцям локшину на вуха вішає.
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02.06.2022 10:48 Відповісти
Оце вже краще, ніж то безхребетне "Хууйло не має перемогти"!
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02.06.2022 11:23 Відповісти
Страшно выкормышам рашкованским. Рашке капут, где ж вы столоваться то будете. И ваши лягушатные и макаронные друзья
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02.06.2022 11:55 Відповісти
Германия мне иногда напоминает Белоруссию в умении петлять: то Шольц говорит, что Германия поставит Украине такие-то системы, танки и т.п., потом глава МИД или Минобороны Германии говорят, что поставят, но это будет нескоро.
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02.06.2022 11:55 Відповісти
К Бербок сейчас претензий быть не может - политику определяет не она.
Но Шольцу надо мыть кости с жёсткой рассудительной периодичностью, рассказывать немецким СМИ, что и когда обещал Шольц и как он на самом деле бойкотирует все инициативы, и главное - иллюстрации, во что это выливается - разрушения, ранения, смерти, и это надо показывать на фотографиях и видео, интервью брать, рассказывать истории пострадавших, чтобы обычные немцы понимали, насколько же большой кусок говна их Шольц. А уж на общественное мнение на Западе никому не положить.
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02.06.2022 12:40 Відповісти
 
 