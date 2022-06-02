Альтернативы "Газпрому" нет, - Венгрия
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Венгрия пока не видит альтернативы "Газпрому" в поставках газа.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"85% потребляемого газа в Венгрии приходится на российский. Это связано с инфраструктурой и наличием газа. Поэтому мы к этому вопросу подходим прагматично", – сказал Сиярто во время Бакинского энергетического форума в четверг.
Министр подчеркнул, что пока не будет расширена пропускная способность газопровода TANAP (проходит из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, мощность - 16 млрд кубометров в год. - Ред.), об альтернативе говорить не приходится.
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"Пока не будет увеличена пропускная способность трубопровода ТANAP и не вложены инвестиции, альтернативные источники поставки для нас кажутся нереальными", - добавил он.
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Правий Борис Джонсон: "Угорщина, це хвора і капризна дитина ЄС"
Альтернативы Кириллу теж нема!!!!
Таким образом, Орбан выступает на подтанцовке более скрытным putinfershten-ам Шольц&Макронам- что у "тусовки" putinfershten-ов на уме, то в Орбана на языке и в действиях.
Лучше это лайно держать при себе, чем отдать русским.
Це не прагматизм а підлість . На чаші терезів тисячі
людських життів українців ,та Угорщині на це наплювати .
На сегодня рабZee разрешено продавать нефть только трубопроводную...танкеры бороздят просторы мирового океана без продажи...хмыри мавзолейные теряют миллиарды...американских рублей...
І альтернатива знайдеться.
щоб їм так само всі хотіли допомагати в разі біди
и никуда ж Украине не деться с этого материка...
Туркменістан 4-ий в світі по запасам газу. У нього газа стільки як в катара.