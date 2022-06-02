Саудовская Аравия согласилась добывать больше нефти вместо России, - FT

Если объемы добычи нефти в РФ упадут из-за санкций, Саудовская Аравия готова увеличить добычу, чтобы не допустить дефицита. Ранее королевство отказывалось скачивать больше нефти.

Об этом пишет со ссылкой на 5 источников Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Издание отмечает, что ранее королевство сопротивлялось призывам Белого дома ускорить увеличение добычи, несмотря на то, что цены на нефть торгуются уже около 120 долларов за баррель. Саудовская Аравия считает, что ей необходимо держать свободные производственные мощности в резерве.

Опасения по поводу прямой нехватки поставок усилились после того, как Евросоюз принял очередной пакет санкций против Москвы, включающий запрет на импорт морской нефти из России.

"Саудовская Аравия осознает риски и то, что потеря контроля над ценами на нефть не в их интересах", - сказал один из собеседников.

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По мнению Саудовской Аравии, хотя рынок нефти, несомненно, перегружен, что способствовало росту цен, настоящего дефицита пока нет, говорят дипломаты и источники в отрасли. Однако ситуация может измениться, поскольку восстановление мировой экономики после COVID-19, в том числе открытие крупных городов в Китае, повышает спрос, а вероятность существенного сокращения добычи нефти в России возросла. До вторжения в Украину Россия производила более 10% мировой нефти.

Саудовская Аравия при этом неоднократно отвергала призывы Белого дома и Группы семи увеличить добычу. Однако, по словам источника, несколько визитов в последние недели высокопоставленной американской делегации, в том числе координатора Белого дома по ближневосточной политике Бретта Макгерка и посланника Белого дома по энергетическим вопросам Амоса Хохштейна, помогли улучшить отношения.

"Саудовская Аравия согласилась сменить тон, чтобы попытаться успокоить цены в рамках сближения с администрацией Джо Байдена. Источник также заверил, что в конечном итоге она отреагирует увеличением добычи, если на рынке нефти возникнет кризис предложения", - пишет издание.

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Кроме того, увеличение производства, запланированное на сентябрь, может быть перенесено на июль и август, хотя это все еще требует одобрение ОПЭК.