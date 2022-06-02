Саудовская Аравия согласилась добывать больше нефти вместо России, - FT
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Если объемы добычи нефти в РФ упадут из-за санкций, Саудовская Аравия готова увеличить добычу, чтобы не допустить дефицита. Ранее королевство отказывалось скачивать больше нефти.
Об этом пишет со ссылкой на 5 источников Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Издание отмечает, что ранее королевство сопротивлялось призывам Белого дома ускорить увеличение добычи, несмотря на то, что цены на нефть торгуются уже около 120 долларов за баррель. Саудовская Аравия считает, что ей необходимо держать свободные производственные мощности в резерве.
Опасения по поводу прямой нехватки поставок усилились после того, как Евросоюз принял очередной пакет санкций против Москвы, включающий запрет на импорт морской нефти из России.
"Саудовская Аравия осознает риски и то, что потеря контроля над ценами на нефть не в их интересах", - сказал один из собеседников.
По мнению Саудовской Аравии, хотя рынок нефти, несомненно, перегружен, что способствовало росту цен, настоящего дефицита пока нет, говорят дипломаты и источники в отрасли. Однако ситуация может измениться, поскольку восстановление мировой экономики после COVID-19, в том числе открытие крупных городов в Китае, повышает спрос, а вероятность существенного сокращения добычи нефти в России возросла. До вторжения в Украину Россия производила более 10% мировой нефти.
Саудовская Аравия при этом неоднократно отвергала призывы Белого дома и Группы семи увеличить добычу. Однако, по словам источника, несколько визитов в последние недели высокопоставленной американской делегации, в том числе координатора Белого дома по ближневосточной политике Бретта Макгерка и посланника Белого дома по энергетическим вопросам Амоса Хохштейна, помогли улучшить отношения.
"Саудовская Аравия согласилась сменить тон, чтобы попытаться успокоить цены в рамках сближения с администрацией Джо Байдена. Источник также заверил, что в конечном итоге она отреагирует увеличением добычи, если на рынке нефти возникнет кризис предложения", - пишет издание.
Кроме того, увеличение производства, запланированное на сентябрь, может быть перенесено на июль и август, хотя это все еще требует одобрение ОПЭК.
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2.Тепер ***** буде старатись підпалить там війну
Saudi Arabia ready to pump more oil if Russian output sinks under ban
А ти, кацапе, іди *****.
А!
Осторожный оптимизм.
28 мая в 15:18
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США обсуждает тайную нефтяную сделку с Саудовской Аравией. Россия может повторить судьбу СССР
Власти США возвращаются к рецептам 1980-х, чтобы лишить Россию сырьевых доходов, которые продолжают бить рекорды, пока дипломаты ЕС не могут договориться о нефтяном эмбарго.
Белый дом начал тайные переговоры с Саудовской Аравией, убеждая королевскую семью аль-Саудов в необходимости увеличить добычу нефти, сообщает Axios со ссылкой на чиновников администрации Байдена.
По словам источников издания, на переговоры в Эр-Рияд были отправлены двое старших советников Байдена, которым поручено добиться от саудитов как можно больше баррелей, чтобы снизить цены на бензин в США и помочь Западу ввести широкие санкции против России.
Возможные договоренности предполагается закрепить в ходе визита в Саудовскую Аравия президента США Джо Байдена. Он может состояться в июне, говорят источники Axios.
Прежде Саудовская Аравия отвечала отказом на просьбы США качать больше нефти и строго придерживалась сделки ОПЕК+, в рамках которой крупнейшие нефтедобытчики мира резко сократили поставки в пандемию, а теперь лишь постепенно восстанавливают производство.
Чтобы саудиты передумали, США предлагают им широкую сделку, которая включает нормализацию отношений с Египтом и Израилем. В рамках этого соглашения Саудовская Аравия может получить два острова в Красном море, Тиран и Санафир, которые сейчас контролирует Египет.
Эр-Рияд обладает самыми крупными свободными мощностями по добыче нефти в мире: качая 10,3 млн баррелей в сутки, государственная компания королевства Saudi Aramcо может быстро довести добычу до 12 млн баррелей в день, а ранее анонсировала планы поднять предельную планку до 13 млн.
Эти объемы могут заменить половину нефти, которую Россия продает на мировом рынке (около 5 млн баррелей в день), и ликвидировать дефицит, из-за которого цены закрепились выше 100 долларов за баррель, а власти США вынуждены распродавать стратегический резерв.
Сделка Вашингтон - Эр-Рияд, если состоится, станет для Кремля дежавю ситуации 1985 года. Тогда Саудовская Аравия резко увеличила добычу и обвалила цены на нефть втрое - с рекордных на тот момент 30 долларов за баррель до 10 долларов.
Лишившись валютных доходов, дряхлая советская экономика погрузилась в тяжелый кризис. Руководство КПСС обратилось за кредитами в западные банки и увеличило внешний долг вдвое за три года.
К 1989-му, когда обслуживать его стало невозможно, СССР начал закладывать золотой запас (через операции своп), обратился за кредитами к правительствам Запада, сдавая ракетные базы и страны Восточной Европы. Но это не помогло: в 1991 году Советский союз обанкротился и канул в лету.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр