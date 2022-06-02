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нефть (1807) Россия (91250) санкции (10615) Саудовская Аравия (229) эмбарго (220)

Саудовская Аравия согласилась добывать больше нефти вместо России, - FT

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

нафта,ембарго

Если объемы добычи нефти в РФ упадут из-за санкций, Саудовская Аравия готова увеличить добычу, чтобы не допустить дефицита. Ранее королевство отказывалось скачивать больше нефти.

Об этом пишет со ссылкой на 5 источников Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Издание отмечает, что ранее королевство сопротивлялось призывам Белого дома ускорить увеличение добычи, несмотря на то, что цены на нефть торгуются уже около 120 долларов за баррель. Саудовская Аравия считает, что ей необходимо держать свободные производственные мощности в резерве.

Опасения по поводу прямой нехватки поставок усилились после того, как Евросоюз принял очередной пакет санкций против Москвы, включающий запрет на импорт морской нефти из России.

"Саудовская Аравия осознает риски и то, что потеря контроля над ценами на нефть не в их интересах", - сказал один из собеседников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОПЕК может исключить Россию из соглашения по добыче нефти, - WSJ

По мнению Саудовской Аравии, хотя рынок нефти, несомненно, перегружен, что способствовало росту цен, настоящего дефицита пока нет, говорят дипломаты и источники в отрасли. Однако ситуация может измениться, поскольку восстановление мировой экономики после COVID-19, в том числе открытие крупных городов в Китае, повышает спрос, а вероятность существенного сокращения добычи нефти в России возросла. До вторжения в Украину Россия производила более 10% мировой нефти.

Саудовская Аравия при этом неоднократно отвергала призывы Белого дома и Группы семи увеличить добычу. Однако, по словам источника, несколько визитов в последние недели высокопоставленной американской делегации, в том числе координатора Белого дома по ближневосточной политике Бретта Макгерка и посланника Белого дома по энергетическим вопросам Амоса Хохштейна, помогли улучшить отношения.

"Саудовская Аравия согласилась сменить тон, чтобы попытаться успокоить цены в рамках сближения с администрацией Джо Байдена. Источник также заверил, что в конечном итоге она отреагирует увеличением добычи, если на рынке нефти возникнет кризис предложения", - пишет издание.

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Кроме того, увеличение производства, запланированное на сентябрь, может быть перенесено на июль и август, хотя это все еще требует одобрение ОПЭК.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
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02.06.2022 09:48
+22
Прекрасная новость, скабейкина узнав об этом в студии родит!!!!!
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02.06.2022 09:35
+15
хорошая новость, Рашкостан свою нефть консервировть будут в 3 литровые банки
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02.06.2022 09:36
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Прекрасная новость, скабейкина узнав об этом в студии родит!!!!!
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02.06.2022 09:35 Ответить
Чтобы родить, нужно сначала зачать, а столько водки не выпьет ни один мужик.
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02.06.2022 11:12 Ответить
хорошая новость, Рашкостан свою нефть консервировть будут в 3 литровые банки
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02.06.2022 09:36 Ответить
Вони в трилітрові банки закатують шті.
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02.06.2022 09:42 Ответить
Що це за помиї? 🤮
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02.06.2022 09:52 Ответить
То "щі, хоть куй полощі"...
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02.06.2022 10:26 Ответить
Гидота.
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02.06.2022 09:52 Ответить
Меня уже тошнит.
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02.06.2022 12:38 Ответить
1.Це добре.
2.Тепер ***** буде старатись підпалить там війну
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02.06.2022 09:38 Ответить
Она там и так идет
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02.06.2022 09:41 Ответить
В саудитов вооружение из последних образцов.Не зря там постоянно проходят выставки в Абу Даби.Хрен кто против саудитов сунется
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02.06.2022 09:46 Ответить
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02.06.2022 10:14 Ответить
не сладко будет приполярному китайскому сьірьевому придатку.....
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02.06.2022 09:40 Ответить
"Пушистый северный зверёк очень долго ждал своего часа. Наконец он выпрямился, стал на задние лапки и с распростёртыми объятиями побежал в сторону кремля."
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02.06.2022 09:43 Ответить
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02.06.2022 09:48 Ответить
Еще не согласилась, хочу напомнить некоторым гонщикам за хайпом про МиГи, мардеры, леопарды, гепарды, блюспир (голубое копье ), хаймарсы на 300км, дроны ну и т.д.
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02.06.2022 09:49 Ответить
Посилання на джерело

Saudi Arabia ready to pump more oil if Russian output sinks under ban

А ти, кацапе, іди *****.
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02.06.2022 10:08 Ответить
Свято место пусто не бывает)
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02.06.2022 10:01 Ответить
а мені цікаво, чому вони не погоджувалися наростити видобуток раніше? теж прагнули отримувати надприбутки від високих цін? виторговували собі щось у США?
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02.06.2022 10:13 Ответить
Штати дуже не гарно вели себе з їх принцем...
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02.06.2022 12:38 Ответить
я таке наче читала, що сша з са завжди зливалися в екстазі і тільки ізраїль зрідка заважав цій ідилії.
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02.06.2022 19:20 Ответить
Как, млять, это называетсмя?
А!
Осторожный оптимизм.
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02.06.2022 10:25 Ответить
Та що та Аравія... Ось де "клондайк": Венесуела може збільшити видобуток нафти на 400 тисяч барелів на добу
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02.06.2022 10:35 Ответить
Мачете в спіну?
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02.06.2022 10:38 Ответить
це теж. але я чула, що у Венесуелі якраз потрібен час на розконсервацію. а Сауди можуть моментально накачати.
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02.06.2022 10:46 Ответить
это за дебилов
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02.06.2022 12:05 Ответить
Опять под хвост ввели свинособакам ватным. Без смазки и раскачки.
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02.06.2022 12:41 Ответить
Дуже гарна новина , для нас , а для кацапів - геморой
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02.06.2022 13:33 Ответить
США обсуждает тайную нефтяную сделку с Саудовской Аравией. Россия может повторить судьбу СССР

28 мая в 15:18

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США обсуждает тайную нефтяную сделку с Саудовской Аравией. Россия может повторить судьбу СССР

Власти США возвращаются к рецептам 1980-х, чтобы лишить Россию сырьевых доходов, которые продолжают бить рекорды, пока дипломаты ЕС не могут договориться о нефтяном эмбарго.

Белый дом начал тайные переговоры с Саудовской Аравией, убеждая королевскую семью аль-Саудов в необходимости увеличить добычу нефти, сообщает Axios со ссылкой на чиновников администрации Байдена.

По словам источников издания, на переговоры в Эр-Рияд были отправлены двое старших советников Байдена, которым поручено добиться от саудитов как можно больше баррелей, чтобы снизить цены на бензин в США и помочь Западу ввести широкие санкции против России.

Возможные договоренности предполагается закрепить в ходе визита в Саудовскую Аравия президента США Джо Байдена. Он может состояться в июне, говорят источники Axios.

Прежде Саудовская Аравия отвечала отказом на просьбы США качать больше нефти и строго придерживалась сделки ОПЕК+, в рамках которой крупнейшие нефтедобытчики мира резко сократили поставки в пандемию, а теперь лишь постепенно восстанавливают производство.

Чтобы саудиты передумали, США предлагают им широкую сделку, которая включает нормализацию отношений с Египтом и Израилем. В рамках этого соглашения Саудовская Аравия может получить два острова в Красном море, Тиран и Санафир, которые сейчас контролирует Египет.

Эр-Рияд обладает самыми крупными свободными мощностями по добыче нефти в мире: качая 10,3 млн баррелей в сутки, государственная компания королевства Saudi Aramcо может быстро довести добычу до 12 млн баррелей в день, а ранее анонсировала планы поднять предельную планку до 13 млн.

Эти объемы могут заменить половину нефти, которую Россия продает на мировом рынке (около 5 млн баррелей в день), и ликвидировать дефицит, из-за которого цены закрепились выше 100 долларов за баррель, а власти США вынуждены распродавать стратегический резерв.

Сделка Вашингтон - Эр-Рияд, если состоится, станет для Кремля дежавю ситуации 1985 года. Тогда Саудовская Аравия резко увеличила добычу и обвалила цены на нефть втрое - с рекордных на тот момент 30 долларов за баррель до 10 долларов.

Лишившись валютных доходов, дряхлая советская экономика погрузилась в тяжелый кризис. Руководство КПСС обратилось за кредитами в западные банки и увеличило внешний долг вдвое за три года.

К 1989-му, когда обслуживать его стало невозможно, СССР начал закладывать золотой запас (через операции своп), обратился за кредитами к правительствам Запада, сдавая ракетные базы и страны Восточной Европы. Но это не помогло: в 1991 году Советский союз обанкротился и канул в лету.



Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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02.06.2022 14:28 Ответить
Потрiбна конкуренцiя мiж усiма виробниками нафти, щоб цiна впала до 10$ i раша платила за то щоб ми купляли ii нафту.
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02.06.2022 15:18 Ответить
тоб США не договорились с саудитами, та нунах. Арабы просто традиционно повы.... лись. Это они любят но ещё больше они любят американское оружие и западные технологии. Они в отличии от плешивого хорошо понимают с кем нужно дружить чтобы нефть продавать.
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02.06.2022 23:11 Ответить
 
 