Саудівська Аравія погодилася видобувати більше нафти замість Росії, - FT
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Якщо обсяги видобутку нафти в РФ впадуть через санкції, Саудівська Аравія готова збільшити видобуток, щоб не допустити дефіциту. Раніше королівство відмовлялося викачувати більше нафти.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН, яке посилається на 5 джерел Financial Times.
Видання зазначає, що раніше королівство чинило опір закликам Білого дому прискорити збільшення видобутку, попри те, що ціни на нафту торгуються вже близько 120 доларів за барель. Саудівська Аравія вважає, що їй необхідно тримати вільні виробничі потужності в резерві.
Побоювання щодо нестачі поставок посилилися після того, як Євросоюз ухвалив черговий пакет санкцій проти Москви, що передбачає заборону на імпорт морської нафти з Росії.
"Саудівська Аравія усвідомлює ризики і те, що втрата контролю над цінами на нафту не в їхніх інтересах", - сказав один зі співрозмовників.
На думку Саудівської Аравії, хоча ринок нафти, безсумнівно, перевантажено, що сприяло зростанню цін, справжнього дефіциту поки немає, кажуть дипломати та джерела в галузі. Однак ситуація може змінитися, оскільки відновлення світової економіки після COVID-19, зокрема відкриття великих міст в Китаї, підвищує попит, а ймовірність істотного скорочення видобутку нафти в Росії зросла. До вторгнення в Україну Росія виробляла понад 10% світової нафти.
Саудівська Аравія при цьому неодноразово відкидала заклики Білого дому і Групи семи збільшити видобуток. Однак, за словами джерела, кілька візитів в останні тижні високопоставленої американської делегації, в тому числі координатора Білого дому з близькосхідної політики Бретта Макгерка і посланника Білого дому з енергетичних питань Амоса Хохштейна, допомогли поліпшити відносини.
"Саудівська Аравія погодилася змінити тон, щоб спробувати заспокоїти ціни в межах зближення з адміністрацією Джо Байдена. Джерело також запевнило, що зрештою вона відреагує збільшенням видобутку, якщо на ринку нафти виникне криза пропозиції", - пише видання.
Крім того, збільшення виробництва, заплановане на вересень, може бути перенесено на липень і серпень, хоча це все ще вимагає схвалення ОПЕК.
Будь ласка, зачекайте...
2.Тепер ***** буде старатись підпалить там війну
Saudi Arabia ready to pump more oil if Russian output sinks under ban
А ти, кацапе, іди *****.
А!
Осторожный оптимизм.
28 мая в 15:18
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США обсуждает тайную нефтяную сделку с Саудовской Аравией. Россия может повторить судьбу СССР
Власти США возвращаются к рецептам 1980-х, чтобы лишить Россию сырьевых доходов, которые продолжают бить рекорды, пока дипломаты ЕС не могут договориться о нефтяном эмбарго.
Белый дом начал тайные переговоры с Саудовской Аравией, убеждая королевскую семью аль-Саудов в необходимости увеличить добычу нефти, сообщает Axios со ссылкой на чиновников администрации Байдена.
По словам источников издания, на переговоры в Эр-Рияд были отправлены двое старших советников Байдена, которым поручено добиться от саудитов как можно больше баррелей, чтобы снизить цены на бензин в США и помочь Западу ввести широкие санкции против России.
Возможные договоренности предполагается закрепить в ходе визита в Саудовскую Аравия президента США Джо Байдена. Он может состояться в июне, говорят источники Axios.
Прежде Саудовская Аравия отвечала отказом на просьбы США качать больше нефти и строго придерживалась сделки ОПЕК+, в рамках которой крупнейшие нефтедобытчики мира резко сократили поставки в пандемию, а теперь лишь постепенно восстанавливают производство.
Чтобы саудиты передумали, США предлагают им широкую сделку, которая включает нормализацию отношений с Египтом и Израилем. В рамках этого соглашения Саудовская Аравия может получить два острова в Красном море, Тиран и Санафир, которые сейчас контролирует Египет.
Эр-Рияд обладает самыми крупными свободными мощностями по добыче нефти в мире: качая 10,3 млн баррелей в сутки, государственная компания королевства Saudi Aramcо может быстро довести добычу до 12 млн баррелей в день, а ранее анонсировала планы поднять предельную планку до 13 млн.
Эти объемы могут заменить половину нефти, которую Россия продает на мировом рынке (около 5 млн баррелей в день), и ликвидировать дефицит, из-за которого цены закрепились выше 100 долларов за баррель, а власти США вынуждены распродавать стратегический резерв.
Сделка Вашингтон - Эр-Рияд, если состоится, станет для Кремля дежавю ситуации 1985 года. Тогда Саудовская Аравия резко увеличила добычу и обвалила цены на нефть втрое - с рекордных на тот момент 30 долларов за баррель до 10 долларов.
Лишившись валютных доходов, дряхлая советская экономика погрузилась в тяжелый кризис. Руководство КПСС обратилось за кредитами в западные банки и увеличило внешний долг вдвое за три года.
К 1989-му, когда обслуживать его стало невозможно, СССР начал закладывать золотой запас (через операции своп), обратился за кредитами к правительствам Запада, сдавая ракетные базы и страны Восточной Европы. Но это не помогло: в 1991 году Советский союз обанкротился и канул в лету.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр