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Саудівська Аравія погодилася видобувати більше нафти замість Росії, - FT

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

нафта,ембарго

Якщо обсяги видобутку нафти в РФ впадуть через санкції, Саудівська Аравія готова збільшити видобуток, щоб не допустити дефіциту. Раніше королівство відмовлялося викачувати більше нафти.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН, яке посилається на 5 джерел Financial Times.

Видання зазначає, що раніше королівство чинило опір закликам Білого дому прискорити збільшення видобутку, попри те, що ціни на нафту торгуються вже близько 120 доларів за барель. Саудівська Аравія вважає, що їй необхідно тримати вільні виробничі потужності в резерві.

Читайте: ОПЕК може виключити Росію з угоди щодо видобутку нафти, - WSJ

Побоювання щодо нестачі поставок посилилися після того, як Євросоюз ухвалив черговий пакет санкцій проти Москви, що передбачає заборону на імпорт морської нафти з Росії.

"Саудівська Аравія усвідомлює ризики і те, що втрата контролю над цінами на нафту не в їхніх інтересах", - сказав один зі співрозмовників.

На думку Саудівської Аравії, хоча ринок нафти, безсумнівно, перевантажено, що сприяло зростанню цін, справжнього дефіциту поки немає, кажуть дипломати та джерела в галузі. Однак ситуація може змінитися, оскільки відновлення світової економіки після COVID-19, зокрема відкриття великих міст в Китаї, підвищує попит, а ймовірність істотного скорочення видобутку нафти в Росії зросла. До вторгнення в Україну Росія виробляла понад 10% світової нафти.

Також читайте: Євросоюз до кінця року припиняє імпорт 90% російської нафти, - Макрон

Саудівська Аравія при цьому неодноразово відкидала заклики Білого дому і Групи семи збільшити видобуток. Однак, за словами джерела, кілька візитів в останні тижні високопоставленої американської делегації, в тому числі координатора Білого дому з близькосхідної політики Бретта Макгерка і посланника Білого дому з енергетичних питань Амоса Хохштейна, допомогли поліпшити відносини.

"Саудівська Аравія погодилася змінити тон, щоб спробувати заспокоїти ціни в межах зближення з адміністрацією Джо Байдена. Джерело також запевнило, що зрештою вона відреагує збільшенням видобутку, якщо на ринку нафти виникне криза пропозиції", - пише видання.

Крім того, збільшення виробництва, заплановане на вересень, може бути перенесено на липень і серпень, хоча це все ще вимагає схвалення ОПЕК.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
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02.06.2022 09:48
+22
Прекрасная новость, скабейкина узнав об этом в студии родит!!!!!
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02.06.2022 09:35
+15
хорошая новость, Рашкостан свою нефть консервировть будут в 3 литровые банки
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02.06.2022 09:36
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Прекрасная новость, скабейкина узнав об этом в студии родит!!!!!
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02.06.2022 09:35 Відповісти
Чтобы родить, нужно сначала зачать, а столько водки не выпьет ни один мужик.
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02.06.2022 11:12 Відповісти
хорошая новость, Рашкостан свою нефть консервировть будут в 3 литровые банки
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02.06.2022 09:36 Відповісти
Вони в трилітрові банки закатують шті.
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02.06.2022 09:42 Відповісти
Що це за помиї? 🤮
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02.06.2022 09:52 Відповісти
То "щі, хоть куй полощі"...
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02.06.2022 10:26 Відповісти
Гидота.
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02.06.2022 09:52 Відповісти
Меня уже тошнит.
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02.06.2022 12:38 Відповісти
1.Це добре.
2.Тепер ***** буде старатись підпалить там війну
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02.06.2022 09:38 Відповісти
Она там и так идет
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02.06.2022 09:41 Відповісти
В саудитов вооружение из последних образцов.Не зря там постоянно проходят выставки в Абу Даби.Хрен кто против саудитов сунется
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02.06.2022 09:46 Відповісти
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02.06.2022 10:14 Відповісти
не сладко будет приполярному китайскому сьірьевому придатку.....
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02.06.2022 09:40 Відповісти
"Пушистый северный зверёк очень долго ждал своего часа. Наконец он выпрямился, стал на задние лапки и с распростёртыми объятиями побежал в сторону кремля."
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02.06.2022 09:43 Відповісти
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02.06.2022 09:48 Відповісти
Еще не согласилась, хочу напомнить некоторым гонщикам за хайпом про МиГи, мардеры, леопарды, гепарды, блюспир (голубое копье ), хаймарсы на 300км, дроны ну и т.д.
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02.06.2022 09:49 Відповісти
Посилання на джерело

Saudi Arabia ready to pump more oil if Russian output sinks under ban

А ти, кацапе, іди *****.
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02.06.2022 10:08 Відповісти
Свято место пусто не бывает)
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02.06.2022 10:01 Відповісти
а мені цікаво, чому вони не погоджувалися наростити видобуток раніше? теж прагнули отримувати надприбутки від високих цін? виторговували собі щось у США?
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02.06.2022 10:13 Відповісти
Штати дуже не гарно вели себе з їх принцем...
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02.06.2022 12:38 Відповісти
я таке наче читала, що сша з са завжди зливалися в екстазі і тільки ізраїль зрідка заважав цій ідилії.
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02.06.2022 19:20 Відповісти
Как, млять, это называетсмя?
А!
Осторожный оптимизм.
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02.06.2022 10:25 Відповісти
Та що та Аравія... Ось де "клондайк": Венесуела може збільшити видобуток нафти на 400 тисяч барелів на добу
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02.06.2022 10:35 Відповісти
Мачете в спіну?
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02.06.2022 10:38 Відповісти
це теж. але я чула, що у Венесуелі якраз потрібен час на розконсервацію. а Сауди можуть моментально накачати.
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02.06.2022 10:46 Відповісти
это за дебилов
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02.06.2022 12:05 Відповісти
Опять под хвост ввели свинособакам ватным. Без смазки и раскачки.
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02.06.2022 12:41 Відповісти
Дуже гарна новина , для нас , а для кацапів - геморой
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02.06.2022 13:33 Відповісти
США обсуждает тайную нефтяную сделку с Саудовской Аравией. Россия может повторить судьбу СССР

28 мая в 15:18

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США обсуждает тайную нефтяную сделку с Саудовской Аравией. Россия может повторить судьбу СССР

Власти США возвращаются к рецептам 1980-х, чтобы лишить Россию сырьевых доходов, которые продолжают бить рекорды, пока дипломаты ЕС не могут договориться о нефтяном эмбарго.

Белый дом начал тайные переговоры с Саудовской Аравией, убеждая королевскую семью аль-Саудов в необходимости увеличить добычу нефти, сообщает Axios со ссылкой на чиновников администрации Байдена.

По словам источников издания, на переговоры в Эр-Рияд были отправлены двое старших советников Байдена, которым поручено добиться от саудитов как можно больше баррелей, чтобы снизить цены на бензин в США и помочь Западу ввести широкие санкции против России.

Возможные договоренности предполагается закрепить в ходе визита в Саудовскую Аравия президента США Джо Байдена. Он может состояться в июне, говорят источники Axios.

Прежде Саудовская Аравия отвечала отказом на просьбы США качать больше нефти и строго придерживалась сделки ОПЕК+, в рамках которой крупнейшие нефтедобытчики мира резко сократили поставки в пандемию, а теперь лишь постепенно восстанавливают производство.

Чтобы саудиты передумали, США предлагают им широкую сделку, которая включает нормализацию отношений с Египтом и Израилем. В рамках этого соглашения Саудовская Аравия может получить два острова в Красном море, Тиран и Санафир, которые сейчас контролирует Египет.

Эр-Рияд обладает самыми крупными свободными мощностями по добыче нефти в мире: качая 10,3 млн баррелей в сутки, государственная компания королевства Saudi Aramcо может быстро довести добычу до 12 млн баррелей в день, а ранее анонсировала планы поднять предельную планку до 13 млн.

Эти объемы могут заменить половину нефти, которую Россия продает на мировом рынке (около 5 млн баррелей в день), и ликвидировать дефицит, из-за которого цены закрепились выше 100 долларов за баррель, а власти США вынуждены распродавать стратегический резерв.

Сделка Вашингтон - Эр-Рияд, если состоится, станет для Кремля дежавю ситуации 1985 года. Тогда Саудовская Аравия резко увеличила добычу и обвалила цены на нефть втрое - с рекордных на тот момент 30 долларов за баррель до 10 долларов.

Лишившись валютных доходов, дряхлая советская экономика погрузилась в тяжелый кризис. Руководство КПСС обратилось за кредитами в западные банки и увеличило внешний долг вдвое за три года.

К 1989-му, когда обслуживать его стало невозможно, СССР начал закладывать золотой запас (через операции своп), обратился за кредитами к правительствам Запада, сдавая ракетные базы и страны Восточной Европы. Но это не помогло: в 1991 году Советский союз обанкротился и канул в лету.



Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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02.06.2022 14:28 Відповісти
Потрiбна конкуренцiя мiж усiма виробниками нафти, щоб цiна впала до 10$ i раша платила за то щоб ми купляли ii нафту.
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02.06.2022 15:18 Відповісти
тоб США не договорились с саудитами, та нунах. Арабы просто традиционно повы.... лись. Это они любят но ещё больше они любят американское оружие и западные технологии. Они в отличии от плешивого хорошо понимают с кем нужно дружить чтобы нефть продавать.
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02.06.2022 23:11 Відповісти
 
 