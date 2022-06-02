Саудівська Аравія погодилася видобувати більше нафти замість Росії, - FT

Якщо обсяги видобутку нафти в РФ впадуть через санкції, Саудівська Аравія готова збільшити видобуток, щоб не допустити дефіциту. Раніше королівство відмовлялося викачувати більше нафти.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН, яке посилається на 5 джерел Financial Times.

Видання зазначає, що раніше королівство чинило опір закликам Білого дому прискорити збільшення видобутку, попри те, що ціни на нафту торгуються вже близько 120 доларів за барель. Саудівська Аравія вважає, що їй необхідно тримати вільні виробничі потужності в резерві.

Читайте: ОПЕК може виключити Росію з угоди щодо видобутку нафти, - WSJ

Побоювання щодо нестачі поставок посилилися після того, як Євросоюз ухвалив черговий пакет санкцій проти Москви, що передбачає заборону на імпорт морської нафти з Росії.

"Саудівська Аравія усвідомлює ризики і те, що втрата контролю над цінами на нафту не в їхніх інтересах", - сказав один зі співрозмовників.

На думку Саудівської Аравії, хоча ринок нафти, безсумнівно, перевантажено, що сприяло зростанню цін, справжнього дефіциту поки немає, кажуть дипломати та джерела в галузі. Однак ситуація може змінитися, оскільки відновлення світової економіки після COVID-19, зокрема відкриття великих міст в Китаї, підвищує попит, а ймовірність істотного скорочення видобутку нафти в Росії зросла. До вторгнення в Україну Росія виробляла понад 10% світової нафти.

Також читайте: Євросоюз до кінця року припиняє імпорт 90% російської нафти, - Макрон

Саудівська Аравія при цьому неодноразово відкидала заклики Білого дому і Групи семи збільшити видобуток. Однак, за словами джерела, кілька візитів в останні тижні високопоставленої американської делегації, в тому числі координатора Білого дому з близькосхідної політики Бретта Макгерка і посланника Білого дому з енергетичних питань Амоса Хохштейна, допомогли поліпшити відносини.

"Саудівська Аравія погодилася змінити тон, щоб спробувати заспокоїти ціни в межах зближення з адміністрацією Джо Байдена. Джерело також запевнило, що зрештою вона відреагує збільшенням видобутку, якщо на ринку нафти виникне криза пропозиції", - пише видання.

Крім того, збільшення виробництва, заплановане на вересень, може бути перенесено на липень і серпень, хоча це все ще вимагає схвалення ОПЕК.