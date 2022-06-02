Альтернативи "Газпрому" немає, - Угорщина
Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном
Угорщина поки що не бачить альтернативи "Газпрому" у постачанні газу.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"85% споживаного газу в Угорщині припадає на російський. Це пов'язано з інфраструктурою та наявністю газу. Тому ми до цього питання підходимо прагматично", - сказав Сіярто під час Бакинського енергетичного форуму у четвер.
Міністр наголосив, що доки не буде розширено пропускну спроможність газопроводу TANAP (йде з Азербайджану через Грузію й Туреччину до грецького кордону, потужність 16 млрд кубометрів на рік. - Ред.), про альтернативу говорити не доводиться.
"Доки не буде збільшено пропускну спроможність трубопроводу ТANAP і не вкладено інвестиції, альтернативні джерела постачання для нас видаються нереальними", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Правий Борис Джонсон: "Угорщина, це хвора і капризна дитина ЄС"
Альтернативы Кириллу теж нема!!!!
Таким образом, Орбан выступает на подтанцовке более скрытным putinfershten-ам Шольц&Макронам- что у "тусовки" putinfershten-ов на уме, то в Орбана на языке и в действиях.
Лучше это лайно держать при себе, чем отдать русским.
Це не прагматизм а підлість . На чаші терезів тисячі
людських життів українців ,та Угорщині на це наплювати .
На сегодня рабZee разрешено продавать нефть только трубопроводную...танкеры бороздят просторы мирового океана без продажи...хмыри мавзолейные теряют миллиарды...американских рублей...
І альтернатива знайдеться.
щоб їм так само всі хотіли допомагати в разі біди
и никуда ж Украине не деться с этого материка...
Туркменістан 4-ий в світі по запасам газу. У нього газа стільки як в катара.