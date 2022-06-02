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Альтернативи "Газпрому" немає, - Угорщина

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

газпром

Угорщина поки що не бачить альтернативи "Газпрому" у постачанні газу.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"85% споживаного газу в Угорщині припадає на російський. Це пов'язано з інфраструктурою та наявністю газу. Тому ми до цього питання підходимо прагматично", - сказав Сіярто під час Бакинського енергетичного форуму у четвер.

Міністр наголосив, що доки не буде розширено пропускну спроможність газопроводу TANAP (йде з Азербайджану через Грузію й Туреччину до грецького кордону, потужність 16 млрд кубометрів на рік. - Ред.), про альтернативу говорити не доводиться.

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"Доки не буде збільшено пропускну спроможність трубопроводу ТANAP і не вкладено інвестиції, альтернативні джерела постачання для нас видаються  нереальними", - додав він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+38
Альтернативи є, але срана угорщина просто не хоче їх бачити, ******..
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02.06.2022 10:08
+27
Та й кирилу теж, альтернативи у них немає. Хоч там віруючих рпц, мабуть, теж немає...
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02.06.2022 10:08
+21
ще одне дурне своїми руками руйнує свою державу
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02.06.2022 10:08
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А ви шукайте.
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02.06.2022 10:07 Відповісти
Воно знає, поки Ху...о при владі, то і віно на троні. Знайти альтернативу це втратити корито, повне кривавих грошей.
Правий Борис Джонсон: "Угорщина, це хвора і капризна дитина ЄС"
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02.06.2022 12:53 Відповісти
Наркомани
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02.06.2022 10:07 Відповісти
Альтернативи є, але срана угорщина просто не хоче їх бачити, ******..
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02.06.2022 10:08 Відповісти
якби ЄС не був таким болотом, то могли б пошукати альтернативу і самій Угорщині...
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02.06.2022 10:34 Відповісти
нет алтернативы - нет газпрома!
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02.06.2022 10:08 Відповісти
ще одне дурне своїми руками руйнує свою державу
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02.06.2022 10:08 Відповісти
Та й кирилу теж, альтернативи у них немає. Хоч там віруючих рпц, мабуть, теж немає...
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02.06.2022 10:08 Відповісти
а мадьярам алтернатива є?
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02.06.2022 10:10 Відповісти
t iovbiki pustj dyshat gazpromom - oni vse ravno pogody nedelajut - kogda ostalnye strani otkazhutsa - mozhna bude iovbikov NAKAZATJ za "vse haroshee"
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02.06.2022 10:12 Відповісти
Альтернативи "Газпрому" немає, ...

Альтернативы Кириллу теж нема!!!!
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02.06.2022 10:17 Відповісти
А якщо закрити газопровід та нафтопровід з макшанії, знайдеться альтернатива чи будуть сидіти ждати коли знову трубу відкриють?
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02.06.2022 10:17 Відповісти
А Вы знаете, что если предложить закрыть транзит газа через Украину - бан на Цензоре гарантирован !!!
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02.06.2022 10:45 Відповісти
Але рашисти теж можуть розбомбити.
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02.06.2022 10:54 Відповісти
Рашисты не бомбят, потому что это их доход.
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02.06.2022 10:55 Відповісти
От підари
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02.06.2022 10:17 Відповісти
Орбану по отношению к Украине отведена роль такой себе Бабы Яги, которая должна быть всегда против решений которые могут причинить "неудобства" Кремлю/Путину - происходит циничное злоупотребление КОНСЕНСУНС-альностью при принятии решений в институциях т.н. Единой Европы - ЕС.

Таким образом, Орбан выступает на подтанцовке более скрытным putinfershten-ам Шольц&Макронам- что у "тусовки" putinfershten-ов на уме, то в Орбана на языке и в действиях.
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02.06.2022 10:18 Відповісти
Зато есть альтернатива ЕС,например Тайожный Союз.******* уйоббуйте из ЕСа со своими хотелками
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02.06.2022 10:19 Відповісти
они никогда не будут искать никакой альтернативы, это такие же беспринципные мерзавцы и негодяи как и русня, у которой они на подсосе, может даже и хуже..., я так и представляю, как орбан роется в карманах окровавленной жертвы в поисках денег, ей они уже не пригодятся, а ему нужны, он выжил..., тьфу, мразота...
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02.06.2022 10:19 Відповісти
Цікаво , навіщо це мадярське лайно терплять в ЄС , який сенс ? Цікаве питання . Можливо , Британія тому й покинула ЄС , щоб не нюхати цей сморід і не узалежнювати свою політику від дібілів . Думаю , пропозиція Джонсона : УПА+Туреччина і країни Балтії - набагато краща альтернатива ЄС .
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02.06.2022 10:24 Відповісти
Все очень просто.

Лучше это лайно держать при себе, чем отдать русским.
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02.06.2022 10:57 Відповісти
"...підходимо прагматично "
Це не прагматизм а підлість . На чаші терезів тисячі
людських життів українців ,та Угорщині на це наплювати .
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02.06.2022 10:29 Відповісти
Що каZZапофіли роблять в ЄС?
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02.06.2022 10:30 Відповісти
Израильские месторождения газа..а также турецкие..обламают рабZeю по полному тарифу...
На сегодня рабZee разрешено продавать нефть только трубопроводную...танкеры бороздят просторы мирового океана без продажи...хмыри мавзолейные теряют миллиарды...американских рублей...
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02.06.2022 10:32 Відповісти
В конце мая в гавани Нью-Йорка и Нью-Джерси вошло два танкера росийських с нефтью. Вот Вам и тема на размышление о санкциях.
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02.06.2022 11:08 Відповісти
Пора російському снаряду попасти в нафтопровід! Випадково
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02.06.2022 16:27 Відповісти
Ну раз все залежить від нафто- та газо-гонів то Україна має вимкнути Дружбу.
І альтернатива знайдеться.
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02.06.2022 10:38 Відповісти
Ну і хто, в притомному глузді, в Україні на те піде? Це ж порушення домовленостей та саботаж буде з нашого боку, а чим тоді ми кращі за кацапстан будемо?
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02.06.2022 10:43 Відповісти
А снаряди російські літають по "непредсказуемой траектории"
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02.06.2022 16:28 Відповісти
От э такі люди, які ніх@я не люди...
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02.06.2022 10:38 Відповісти
.....на чужому горбу хотять.... В житті за все прийдеться платити!
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02.06.2022 10:40 Відповісти
Альтернатива есть,это гороховый суп.😁
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02.06.2022 10:40 Відповісти
другими словами без газпрома нет венгрии, ну что ж! мы будем скучать, но скорей всего не долго
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02.06.2022 10:40 Відповісти
ага прагматично сидять на жопі і пальцем не хочуть ворухнути,
щоб їм так само всі хотіли допомагати в разі біди
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02.06.2022 10:41 Відповісти
****** мадьярские! Топите кизяком! Это единственная для вас альтернатива в скором времени. А то ведь ваш пуйловый вождь того и гляди разбомбит нефтегазопроводы.
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02.06.2022 10:44 Відповісти
Насэлэние Венгрии и белорашки 10 млн...вместе 20 млн... крутые поцы...Бойся Байден...
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02.06.2022 10:44 Відповісти
Помилкове твердження. Як і твердження, що немає альтернативи Орбану з його ********. Декілька місяців строгого посту без європейських ніштяків - і альтернатив з'явиться безліч.
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02.06.2022 10:55 Відповісти
Головне щоб впливові країни знайшли альтернативу. Угорщині пропоную просто закрити вентиль і відправити орбана слідом за російським кораблем.
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02.06.2022 10:56 Відповісти
Венгрия это кусочек РФ
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02.06.2022 10:58 Відповісти
И тут Остапа понесло...
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02.06.2022 11:07 Відповісти
даааа...... не со всеми соседями нам повезло!! вот тут с альтернативой похуже...
и никуда ж Украине не деться с этого материка...
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02.06.2022 11:09 Відповісти
Зато є альтернатива мадярії у ЄС та НАТО...
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02.06.2022 11:16 Відповісти
Зато вам, мадьяры, будет замена и в ЕС и в НАТО
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02.06.2022 11:32 Відповісти
Сраные козлы...
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02.06.2022 11:35 Відповісти
Альтернативи ліквідації влади Угорщини і цих підприємств немає.
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02.06.2022 11:42 Відповісти
Мадярів постійно мучить фантом про Велику Мадярщину котра розвалилася в 1918році
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02.06.2022 12:00 Відповісти
Мадярів постійно мучить фантом про Велику Мадярщину котра розвалилася в 1918році
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02.06.2022 12:00 Відповісти
Это точно, такие уроды одни, алтернативы нет.
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02.06.2022 12:05 Відповісти
ГАЗПРОМ ОТСТЕГИВАЕТ ДЕБИЛАМ НАВЕРНОЕ ЗА ПОКУПКУ. ЧТО ВЕНГРЫ БУДУТ ДЕЛАТЬ КОГДА УКРАИНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАД АГРЕССОРОМ ПЕРЕКРОИТ ТРУБЫ ИДУЩИЕ К ВЕНГРАМ. ВЕНГРЫ НЕ ПОНИМАЮТ ЧТО ГАЗПРОМУ СКОРО ХАНА. СЛАВА УКРАИНЕ!
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02.06.2022 12:11 Відповісти
Мадяри, шукайте альтернативу. Газогін "Дружба" не вічний.
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02.06.2022 12:51 Відповісти
Угорці , йдіть на@ хій разом із газпромом !!
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02.06.2022 13:36 Відповісти
Це їхні проблеми. Думки мадяр ніхто не питав. Повезло із сусідями ну... з права кацапи, зліва цигани та якісь теж прокацаплені. Схоже ситуація дійде до конфлікту з угорцями. Відгрібуть, заспокояться.
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02.06.2022 13:42 Відповісти
Якщо у Бога була альтернатива для Гітлера.Сраліла.Членіна.Садама.Фіделя.і всяких інших виродків.то знайдеться альтернатива і на рашистського куйла з його угорськими членососами ,та грязьпромом.
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02.06.2022 13:52 Відповісти
Сиярто соображает..Нравились раньше венгерские консервы..Хохлы,а вам?
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02.06.2022 16:15 Відповісти
ЗА ЧТО КОРРУПЦИОНЕРУ ОРБАНУ ЕГО ВЛАДЕЛЕЦ ПУТИН ЗАПЛАТИЛ - ТО ОН И БУДЕТ ГОВОРИТЬ!
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02.06.2022 20:57 Відповісти
До ТАНАПа ще можна Туркменістан підключити.

Туркменістан 4-ий в світі по запасам газу. У нього газа стільки як в катара.

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02.06.2022 21:13 Відповісти
You fucked people! Гандони…
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02.06.2022 21:56 Відповісти
 
 