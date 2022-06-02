Альтернативи "Газпрому" немає, - Угорщина

Угорщина поки що не бачить альтернативи "Газпрому" у постачанні газу.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"85% споживаного газу в Угорщині припадає на російський. Це пов'язано з інфраструктурою та наявністю газу. Тому ми до цього питання підходимо прагматично", - сказав Сіярто під час Бакинського енергетичного форуму у четвер.

Міністр наголосив, що доки не буде розширено пропускну спроможність газопроводу TANAP (йде з Азербайджану через Грузію й Туреччину до грецького кордону, потужність 16 млрд кубометрів на рік. - Ред.), про альтернативу говорити не доводиться.

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"Доки не буде збільшено пропускну спроможність трубопроводу ТANAP і не вкладено інвестиції, альтернативні джерела постачання для нас видаються нереальними", - додав він.