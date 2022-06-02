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Норвегия примет на лечение украинских воинов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,поранення,втрати

Норвегия будет принимать раненых бойцов из Украины для медицинской эвакуации и лечения в норвежских больницах.

Об этом сообщило правительство страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Норвегия делает один из самых больших вкладов в программу медицинской эвакуации мирного населения во время войны в Украине. Правительство приняло решение теперь также принимать раненых солдат", - сказала министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмили Энгер Мель.

Прием раненых солдат является частью вклада Норвегии через механизм гражданской защиты ЕС при чрезвычайных ситуациях (UCPM) в пределах ранее определенного приема 550 пациентов по схеме Medevac.

Норвегия имеет высокий уровень квалификации в лечении ожогов, травм и реабилитации в Helse Bergen, университетской больнице Осло и больнице Sunnaas. Высокий профессионализм Норвегии в этих областях особо отметил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Стортингом.

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Спасибі, "норге"!
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02.06.2022 10:43 Ответить
 
 