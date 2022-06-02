Норвегия примет на лечение украинских воинов

Норвегия будет принимать раненых бойцов из Украины для медицинской эвакуации и лечения в норвежских больницах.

Об этом сообщило правительство страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Норвегия делает один из самых больших вкладов в программу медицинской эвакуации мирного населения во время войны в Украине. Правительство приняло решение теперь также принимать раненых солдат", - сказала министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмили Энгер Мель.

Прием раненых солдат является частью вклада Норвегии через механизм гражданской защиты ЕС при чрезвычайных ситуациях (UCPM) в пределах ранее определенного приема 550 пациентов по схеме Medevac.

Норвегия имеет высокий уровень квалификации в лечении ожогов, травм и реабилитации в Helse Bergen, университетской больнице Осло и больнице Sunnaas. Высокий профессионализм Норвегии в этих областях особо отметил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Стортингом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва примет на реабилитацию украинских солдат, - Минобороны