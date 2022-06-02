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Норвегія прийме на лікування українських воїнів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,поранення,втрати

Норвегія прийматиме поранених бійців із України для медичної евакуації та лікування в норвезьких лікарнях.

Про це повідомив уряд країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Норвегія робить один із найбільших вкладів у програму медичної евакуації мирного населення під час війни в Україні. Уряд ухвалив рішення тепер також приймати поранених солдатів", - сказала міністр юстиції та надзвичайних ситуацій Норвегії Емілі Енгер Мель.

Прийняття поранених солдатів є частиною вкладу Норвегії через механізм цивільного захисту ЄС при надзвичайних ситуаціях (UCPM) у межах раніше визначеного прийому 550 пацієнтів за схемою Medevac.

Як зазначається, Норвегія має високий рівень кваліфікації у лікуванні опіків, травм та реабілітації в Helse Bergen, університетській лікарні Осло та лікарні Sunnaas. Високий професіоналізм Норвегії в цих сферах особливо відзначив президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед стортингом.

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Автор: Ірина Дашківська
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Спасибі, "норге"!
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02.06.2022 10:43 Відповісти
 
 