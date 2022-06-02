РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10293 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
4 329 16
Беларусь (7524) Россия (91250) санкции (10615) Тайвань (81) технологии (621)

Тайвань запретил экспорт чипов в РФ и Беларусь

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

чип

Министерство экономики Тайваня ограничивает продажи процессоров на частоту менее 25 МГц в Россию и Беларусь в ответ на вторжение в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Taiwan News.

"На этой неделе Министерство экономики Тайваня опубликовало список стратегических высокотехнологичных товаров, запрещенных к экспорту в Россию и Беларусь. В министерстве заявили, что экспорт этих высокотехнологичных товаров также будет запрещен в Беларусь, поскольку она может помочь России обойти санкции.

Компаниям из двух стран теперь запрещено покупать микропроцессоры или микросхемы тайваньского производства, которые имеют какие-либо из следующих характеристик: скорость производительности 5 гигафлопс или выше; тактовая частота электронного компонента более 25 МГц; один или более портов и интерфейсов обеспечивает скорость передачи данных между компонентами 2,5 МБ/с или более; более 144 контактов, или если основное время задержки распространения сигнала при переключении менее 0,4 наносекунд", - говорится в сообщении.

Читайте также: Япония запрещает экспорт в РФ высокотехнологичных товаров

Кроме того, Тайвань больше не будет продавать оборудование для производства чипов этим странам. Это включает в себя оборудование для выравнивания и экспонирования для производства пластин, сканеры и сканирующие электронные микроскопы.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+9
Абізяни накрали пральних машин та іншої побутової техніки. Повидирають чіпи звідти.
показать весь комментарий
02.06.2022 10:53
+7
Украинская дипломатия должна серьезно работать с азиатским регионом, т к кацапы с ними торгуют и в усне дуют от санкций ЕС.
показать весь комментарий
02.06.2022 10:59
+6
У Китаї немає власних чіпів.
показать весь комментарий
02.06.2022 11:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Абізяни накрали пральних машин та іншої побутової техніки. Повидирають чіпи звідти.
показать весь комментарий
02.06.2022 10:53 Ответить
Там чіпи як раз до 25 МГц. Але за них платити не треба.
показать весь комментарий
02.06.2022 11:07 Ответить
Однократно прошиваемые.
показать весь комментарий
02.06.2022 13:30 Ответить
Там обычное бытовое гавно , как и на персональных пк. А вот для военки и ништяки прикрыли, это да
показать весь комментарий
02.06.2022 14:07 Ответить
Так вже ж два чи три місяці як... дивно...
показать весь комментарий
02.06.2022 10:57 Ответить
У Китаї немає власних чіпів.
показать весь комментарий
02.06.2022 11:06 Ответить
Усі високопродуктивні і технологічні чіпи які виробляє Китай, використовують технології, або обладнання США для їх виробництва й автоматом попадають під санкції США
показать весь комментарий
02.06.2022 15:12 Ответить
Украинская дипломатия должна серьезно работать с азиатским регионом, т к кацапы с ними торгуют и в усне дуют от санкций ЕС.
показать весь комментарий
02.06.2022 10:59 Ответить
З Тайванню і Японією все ок. Решта азійських країн не виробляє високотехнологічну продукцію.
показать весь комментарий
02.06.2022 11:08 Ответить
Во. ****** и эльбрус. Или как его там)
показать весь комментарий
02.06.2022 11:52 Ответить
А ще "була" в кацапів "власна" операційна система BolgenOS: Репортаж о BolgenOS. Телекон-ТВ, «Время новостей» З якою вони, певна річ, обісралися, як і зі всім іншим, що робиться руками та головою (діти, газ та нафта в них, справді, гарні)...
показать весь комментарий
02.06.2022 13:51 Ответить
Валька полстакана типа МАТвиегео..унизила рабZeю...мы не производим даже гвозди...что уж о космосе гутарить...
показать весь комментарий
02.06.2022 12:15 Ответить
ахаха,терь по старинке всё бут у орков
показать весь комментарий
02.06.2022 12:59 Ответить
Тот самый, железный. Тоже, небось, краденый на Западе.
показать весь комментарий
02.06.2022 13:33 Ответить
 
 