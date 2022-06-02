Тайвань заборонив експорт чипів до РФ та Білорусі

Міністерство економіки Тайваню обмежує продажі процесорів на частоту менше 25 МГц до Росії та Білорусі через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Taiwan News.

"Цього тижня Міністерство економіки Тайваню опублікувало список стратегічних високотехнологічних товарів, які заборонено експортувати до Росії та Білорусі.У міністерстві заявили, що експорт цих високотехнологічних товарів також заборонений з Білорусі, оскільки це може допомогти Росії обійти санкції.

Фірмам з цих двох країн тепер заборонено купувати мікропроцесори або мікросхеми тайваньського виробництва, які мають будь-які з наступних характеристик: швидкість продуктивності 5 гігафлопс або вище, тактова частота понад 25 МГц, зовнішнє з'єднання зі швидкістю передачі даних 2,5 МБ/с або більше, більше 144 контактів або основний час затримки поширення менше 0,4 наносекунд", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, Тайвань більше не продаватиме обладнання для виробництва чипів цим країнам. Це включає обладнання для вирівнювання та експонування для виробництва пластин, сканери та скануючі електронні мікроскопи.