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Тайвань заборонив експорт чипів до РФ та Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

чип

Міністерство економіки Тайваню обмежує продажі процесорів на частоту менше 25 МГц до Росії та Білорусі через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Taiwan News.

"Цього тижня Міністерство економіки Тайваню  опублікувало список стратегічних високотехнологічних товарів, які заборонено експортувати до Росії та Білорусі.У міністерстві заявили, що експорт цих високотехнологічних товарів також заборонений з Білорусі, оскільки це може допомогти Росії обійти санкції.

Фірмам з цих двох країн тепер заборонено купувати мікропроцесори або мікросхеми тайваньського виробництва, які мають будь-які з наступних характеристик: швидкість продуктивності 5 гігафлопс або вище, тактова частота понад 25 МГц, зовнішнє з'єднання зі швидкістю передачі даних 2,5 МБ/с або більше, більше 144 контактів або основний час затримки поширення менше 0,4 наносекунд", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Японія забороняє експорт до РФ високотехнологічних товарів

Крім того, Тайвань більше не продаватиме обладнання для виробництва чипів цим країнам. Це включає обладнання для вирівнювання та експонування для виробництва пластин, сканери та скануючі електронні мікроскопи.
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Топ коментарі
+9
Абізяни накрали пральних машин та іншої побутової техніки. Повидирають чіпи звідти.
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02.06.2022 10:53
+7
Украинская дипломатия должна серьезно работать с азиатским регионом, т к кацапы с ними торгуют и в усне дуют от санкций ЕС.
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02.06.2022 10:59
+6
У Китаї немає власних чіпів.
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02.06.2022 11:06
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Абізяни накрали пральних машин та іншої побутової техніки. Повидирають чіпи звідти.
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02.06.2022 10:53 Відповісти
Там чіпи як раз до 25 МГц. Але за них платити не треба.
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02.06.2022 11:07 Відповісти
Однократно прошиваемые.
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02.06.2022 13:30 Відповісти
Там обычное бытовое гавно , как и на персональных пк. А вот для военки и ништяки прикрыли, это да
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02.06.2022 14:07 Відповісти
Так вже ж два чи три місяці як... дивно...
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02.06.2022 10:57 Відповісти
У Китаї немає власних чіпів.
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02.06.2022 11:06 Відповісти
Усі високопродуктивні і технологічні чіпи які виробляє Китай, використовують технології, або обладнання США для їх виробництва й автоматом попадають під санкції США
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02.06.2022 15:12 Відповісти
Украинская дипломатия должна серьезно работать с азиатским регионом, т к кацапы с ними торгуют и в усне дуют от санкций ЕС.
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02.06.2022 10:59 Відповісти
З Тайванню і Японією все ок. Решта азійських країн не виробляє високотехнологічну продукцію.
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02.06.2022 11:08 Відповісти
Во. ****** и эльбрус. Или как его там)
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02.06.2022 11:52 Відповісти
А ще "була" в кацапів "власна" операційна система BolgenOS: Репортаж о BolgenOS. Телекон-ТВ, «Время новостей» З якою вони, певна річ, обісралися, як і зі всім іншим, що робиться руками та головою (діти, газ та нафта в них, справді, гарні)...
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02.06.2022 13:51 Відповісти
Валька полстакана типа МАТвиегео..унизила рабZeю...мы не производим даже гвозди...что уж о космосе гутарить...
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02.06.2022 12:15 Відповісти
ахаха,терь по старинке всё бут у орков
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02.06.2022 12:59 Відповісти
Тот самый, железный. Тоже, небось, краденый на Западе.
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02.06.2022 13:33 Відповісти
 
 