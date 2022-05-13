Японія забороняє експорт до РФ високотехнологічних товарів

Мова йде про заборону Японського уряду на експорт в РФ 3D-принтерів, квантових комп'ютерів та електронних мікроскопів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства економіки Японії.

Кабмін Японії затвердив введення заборона на експорт найсучасніших високотехнологічних товарів (квантових комп’ютерів, 3D-принтерів тощо), призначених для Росії відповідно до Закону № 228.



Зокрема, у переліку є квантові комп’ютери, необхідні запчастини до них, електронні мікроскопи, обладнання для виробництва органічних світлодіодів, органічних польових транзисторів, органічних сонячних елементів.

А також - обладнання для виробництва палива з водню та сонячних елементів з високою ефективністю перетворення, вакуумні насоси та вакуумметри, охолоджуюче обладнання, призначене для надзвичайно низьких температур та інші групи високотехнологічного обладнання.



Постанова набуде чинності 20 травня.