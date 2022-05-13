УКР
Японія забороняє експорт до РФ високотехнологічних товарів

Мова йде про заборону Японського уряду на експорт в РФ 3D-принтерів, квантових комп'ютерів та електронних мікроскопів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства економіки Японії.

Кабмін Японії затвердив введення заборона на експорт найсучасніших високотехнологічних товарів (квантових комп’ютерів, 3D-принтерів тощо), призначених для Росії відповідно до Закону № 228.

Зокрема, у переліку є квантові комп’ютери, необхідні запчастини до них, електронні мікроскопи, обладнання для виробництва органічних світлодіодів, органічних польових транзисторів, органічних сонячних елементів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Японія запровадила нові санкції проти Росії через війну в Україні: у списку понад 130 осіб та 70 компаній

А також - обладнання для виробництва палива з водню та сонячних елементів з високою ефективністю перетворення, вакуумні насоси та вакуумметри, охолоджуюче обладнання, призначене для надзвичайно низьких температур та інші групи високотехнологічного обладнання.

Постанова набуде чинності 20 травня.

Топ коментарі
+6
Территории, которая существует на говне и палках это не нужно. А ламповых телевизоров для быдла наделают сами.
13.05.2022 10:24 Відповісти
+5
Мікроскопів не буде,***,чим тепер горіхи колоти!!!)))
13.05.2022 10:32 Відповісти
+3
13.05.2022 10:31 Відповісти
они не знают что это так что это для них не велика потеря, особенно смешно за квантовый компьютер. И кто бы в рашке его купил? пукин? что бы просчитывать победу пхахха. Вот если бы у них нарушилось производство ковров вот это да потеря.
13.05.2022 10:25 Відповісти
13.05.2022 11:18 Відповісти
13.05.2022 10:25 Відповісти
13.05.2022 10:31 Відповісти
Тепер і без Тетрісів ...
13.05.2022 10:32 Відповісти
На виробництво Бояри це жодним чином не вплине !!!)))
13.05.2022 10:38 Відповісти
Я дуже сумніваюся, що обладнання для виробництва спирту у них своє. Тож і на бояру вплине. Перейдуть на самогон
13.05.2022 10:45 Відповісти
Так це тепер у них навіть палки рівні закінчаться...
13.05.2022 11:18 Відповісти
Действительно,нах все это стране где треть населения живёт без газа? Они микроскопами будут что ли гвозди забивать? А, постойте, гвозди они тоже не умеют производить.
13.05.2022 12:07 Відповісти
 
 