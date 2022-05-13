Японія забороняє експорт до РФ високотехнологічних товарів
Мова йде про заборону Японського уряду на експорт в РФ 3D-принтерів, квантових комп'ютерів та електронних мікроскопів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства економіки Японії.
Кабмін Японії затвердив введення заборона на експорт найсучасніших високотехнологічних товарів (квантових комп’ютерів, 3D-принтерів тощо), призначених для Росії відповідно до Закону № 228.
Зокрема, у переліку є квантові комп’ютери, необхідні запчастини до них, електронні мікроскопи, обладнання для виробництва органічних світлодіодів, органічних польових транзисторів, органічних сонячних елементів.
А також - обладнання для виробництва палива з водню та сонячних елементів з високою ефективністю перетворення, вакуумні насоси та вакуумметри, охолоджуюче обладнання, призначене для надзвичайно низьких температур та інші групи високотехнологічного обладнання.
Постанова набуде чинності 20 травня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль