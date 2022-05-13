Япония запрещает экспорт в РФ высокотехнологичных товаров

Речь идет о запрете Японского правительства на экспорт в РФ 3D-принтеров, квантовых компьютеров и электронных микроскопов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства экономики Японии.

Кабмин Японии утвердил введение запрета на экспорт самых современных высокотехнологичных товаров (квантовых компьютеров, 3D-принтеров и т.п.), предназначенных для России в соответствии с Законом № 228.

В частности, в перечне следующие товары: квантовые компьютеры, запчасти к ним, электронные микроскопы, оборудование для производства органических светодиодов, органических полевых транзисторов; органических солнечных элементов.

А также - оборудование для производства топлива из водорода и солнечных элементов с высокой эффективностью преобразования, вакуумные насосы и вакуумметры, охлаждающее оборудование для чрезвычайно низких температур и другие группы высокотехнологичного оборудования.

Постановление вступит в силу 20 мая.