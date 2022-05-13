РУС
Новости Санкции против России
2 054 11

Япония запрещает экспорт в РФ высокотехнологичных товаров

санкції

Речь идет о запрете Японского правительства на экспорт в РФ 3D-принтеров, квантовых компьютеров и электронных микроскопов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства экономики Японии.

Кабмин Японии утвердил введение запрета на экспорт самых современных высокотехнологичных товаров (квантовых компьютеров, 3D-принтеров и т.п.), предназначенных для России в соответствии с Законом № 228.

В частности, в перечне следующие товары: квантовые компьютеры, запчасти к ним, электронные микроскопы, оборудование для производства органических светодиодов, органических полевых транзисторов; органических солнечных элементов.

Читайте также: Япония и Вьетнам осудили удары армии РФ по мирному населению в Украине

А также - оборудование для производства топлива из водорода и солнечных элементов с высокой эффективностью преобразования, вакуумные насосы и вакуумметры, охлаждающее оборудование для чрезвычайно низких температур и другие группы высокотехнологичного оборудования.

Постановление вступит в силу 20 мая.

Автор: 

россия (97281) санкции (11871) технологии (688) Япония (1321) оборудование (92)
Топ комментарии
+6
Территории, которая существует на говне и палках это не нужно. А ламповых телевизоров для быдла наделают сами.
показать весь комментарий
13.05.2022 10:24 Ответить
+5
Мікроскопів не буде,***,чим тепер горіхи колоти!!!)))
показать весь комментарий
13.05.2022 10:32 Ответить
+3
показать весь комментарий
13.05.2022 10:31 Ответить
они не знают что это так что это для них не велика потеря, особенно смешно за квантовый компьютер. И кто бы в рашке его купил? пукин? что бы просчитывать победу пхахха. Вот если бы у них нарушилось производство ковров вот это да потеря.
показать весь комментарий
13.05.2022 10:25 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 11:18 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 10:25 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 10:31 Ответить
Тепер і без Тетрісів ...
показать весь комментарий
13.05.2022 10:32 Ответить
На виробництво Бояри це жодним чином не вплине !!!)))
показать весь комментарий
13.05.2022 10:38 Ответить
Я дуже сумніваюся, що обладнання для виробництва спирту у них своє. Тож і на бояру вплине. Перейдуть на самогон
показать весь комментарий
13.05.2022 10:45 Ответить
Так це тепер у них навіть палки рівні закінчаться...
показать весь комментарий
13.05.2022 11:18 Ответить
Действительно,нах все это стране где треть населения живёт без газа? Они микроскопами будут что ли гвозди забивать? А, постойте, гвозди они тоже не умеют производить.
показать весь комментарий
13.05.2022 12:07 Ответить
 
 