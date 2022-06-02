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Украина де-факто уже стала частью Евросоюза, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

евросоюз

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина сотрудничает с Люксембургом как на двустороннем, так и на уровне ЕС.

Об этом он заявил, выступая в парламенте Люксембурга, передает Цензор.НЕТ.

"Украина де-факто уже стала частью Европейского Союза. Мы уже сотрудничаем как на двустороннем уровне, так и на уровне ЕС в масштабе, соответствующем полноправному членству. Что может доказать это лучше, чем то, что мы защищаем друг друга?" – отметил президент.

Зеленский выразил надежду, что Люксембург поддержит предоставление Украине в июне официального статуса кандидата на вступление в ЕС.

Также глава государства пригласил главу правительства Люксмебурга приехать в Украину.

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Топ комментарии
+20
Дайте ему слабительного, тьфу, снотворного. Видимо от недосыпа у него пурга там, где по идее должна быть голова.
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02.06.2022 13:42
+14
Шо воно ліпить?
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02.06.2022 13:41
+10
Асфальт, шашлыки на майские, ЕС без НАТО, москвашвея, абырвалг...
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02.06.2022 13:57
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Шо воно ліпить?
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02.06.2022 13:41 Ответить
Воно *******
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02.06.2022 13:54 Ответить
ти придурок, якби ти свій писок підтверджував паспортними даними, то не писав би херні, а так можна ховатись за гнилими словами. не несучи відповідальності
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02.06.2022 14:27 Ответить
щоб зрозуміти колір твого піська... і паспортних даних не потрібно.
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02.06.2022 14:59 Ответить
О ,зебил)сейчас я тебя обрадую -куратором финансов "Плана Маршалла" для Украины хотят назначить Гонтареву ...твоя зекрыса утопиться ))))
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02.06.2022 15:30 Ответить
iNepyzdy!
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02.06.2022 13:42 Ответить
Дайте ему слабительного, тьфу, снотворного. Видимо от недосыпа у него пурга там, где по идее должна быть голова.
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02.06.2022 13:42 Ответить
В своей голове он уже в ЕС.
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02.06.2022 13:44 Ответить
А
Порошенко у Роттердамі: Продовжуємо тиснути на партнерів, щоб Україна отримала статус кандидата в ЄС на найближчому саміті Джерело: https://censor.net/ua/n3345472
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02.06.2022 13:46 Ответить
Зазвичай після таких фраз трапляється великий обсер
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02.06.2022 13:45 Ответить
Ага, особливо вся воровська кодла на Банковій. Вже в Євросозі, бо мають по кілька паспортів, та маєтки в Іспаніі, Франції..
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02.06.2022 13:46 Ответить
Глєб Жеглов і Володя Шарапов за столами уже не сидят,
Глєб Жеглов і Володя Шарапов косят бабки --- хотят- не хотят.
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02.06.2022 14:28 Ответить
Де-факто, при ze-лених виродках, Україні ніколи не світить повноцінне членство в ЄС і НАТО. Бо в ці структури не беруть країни в яких преZEдент - головний мародер і зрадник.
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02.06.2022 13:47 Ответить
Глашатая понесло. Мабуть нюхнув зранку.
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02.06.2022 13:48 Ответить
Угу, вже в своїй голові приєднав Україну до ЄС.
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02.06.2022 13:49 Ответить
1. Свобода слова (виключення з Т2 оппозиційних проукраїнських каналів)
2. Порушення принципу верховенства права (звільнення омбулдсмена під час військового часу заборонено конституцією)
3. Політичне переслідування оппозиції

Як би не хотілось стаси чстиною Европи, але з такими справами.... Мабуть, не на часі.
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02.06.2022 13:50 Ответить
Дуже ти потрібен там з переслідуванням опозиції.
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02.06.2022 13:51 Ответить
Так и частью НАТО походу , о чем тревожится? Пора возвращаться в клуб 95-квартала!
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02.06.2022 13:54 Ответить
Україна - захисниця ЕС
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02.06.2022 13:55 Ответить
Кацапи на гімно ізходять при одній лише згадці про Президента України Зеленського . Значить все він робить правильно . Слава Україні ! 🇺🇦😎👍
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02.06.2022 13:56 Ответить
дякую мелоЗе!мане, гра обрізаниморганом -припреприпіЗе!дентила тебе конкретно???
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02.06.2022 15:04 Ответить
Хочеш і ти ізходити ,як кацапи ?куратором виплат по "плану Маршалла" для України імовірно назначать Гонтареву ...ось вона вже вас отхренячить за "горіла хата" та за іншу зелену муйню )))
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02.06.2022 15:46 Ответить
О, вот и поставки кокса наладились. Это был колумбийский или костариканский?
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02.06.2022 13:56 Ответить
костромской
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02.06.2022 14:08 Ответить
Асфальт, шашлыки на майские, ЕС без НАТО, москвашвея, абырвалг...
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02.06.2022 13:57 Ответить
"У моїй голові ми вже в ЄС" - Зеленський 🤡🤢🤮
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02.06.2022 14:00 Ответить
Зеленский, у тебя Шкарлет, до сих пор в министрах , не смотря на плагиат о чем ты какая Европа. Татаров не уволен, Ермак работает, ты вообще о чём
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02.06.2022 14:02 Ответить
......тот момент когда еармак сходил за посылкой из али-колумбии🇪🇨
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02.06.2022 14:03 Ответить
ЗЕлений бовдуре, Україна завжди була частиною Європи та європейської цивілізації, а частиною Євросоюзу ми де-факто стали, отримавши безвіз та підписавши Угоду про асоціацію з ЄС ще 16 вересня 2014 р. при Порошенку.
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02.06.2022 14:08 Ответить
А воно взагалі треба? Європа вже давно не та. Смішно, як вони кажуть про коррупцію наприклад. Адже в них така сама коррупція,тільки в набагато більших обсягах. Чого тільки коштує історія з Брандербурзьким аеропортом. Інфа з вікі: "Строительство воздушной гавани началось в 2006 году. Первоначально аэропорт планировалось открыть в октябре 2011 года, через пять лет после начала строительных работ. Дата открытия откладывалась в общей сложности пять раз из-за ошибок менеджмента, коррупции, отсутствия строительного надзора и найденных значительных технических дефектов.Задержки со строительством, связанные с многочисленными причинами, включая коррупцию, привели к откладыванию пуска аэропорта в эксплуатацию на неопределенный срок."
Ця історія це просто один з прикладів. Я вже мовчу про історії з "ремонтом доріг" коли перекривають і ремонтують ділянку 6-7 років. А про хабарі в десятки тис євро. А про "демократію і свободу слова" - коли так, я можу казати що я лгбтк, я жінка з рівними правами, або я кольоровий і мене "утискають" і т.д . ХА . Але коли я хочу сказати те, що я думаю насправді, що зараз просто якесь свято некомпететних людей в багатьох сферах. що все це зашквар, що мені похер на все це, ******* як хочете - ой, чиїсь почуття одразу будуть ображені, прям мрак. Все, позов до суду з компенсацією. Так шо якшо тобі не подобається, те що пхають зараз під виглядом свободи - краще мовчи і роби вигляд шо все ок. Система не може працювати на людей.
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02.06.2022 14:11 Ответить
І чому воно не треба ?
Може воно вам не треба ?
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02.06.2022 14:14 Ответить
Якщо дуже приваблює лицемірство - будь ласка
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02.06.2022 17:29 Ответить
що воно несе?
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02.06.2022 14:15 Ответить
Поки ти будеш ні про що триндіти цілими днями від України де - факто мало що залишиться! Шукайте снаряди!
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02.06.2022 14:24 Ответить
Ніяк не пропхне своє корумповане шобло в цивілізований світ. Хрен вам зелений. Спочатку реформи. Нахрен кому в ЄС потрібна корумпована країна керована олігархічними інтересами. До речі панам олігархам теж закони ЄС нахрен не потрібні. Тому це ширма. Дайте гроші, а ми самі тут їх порозділяємо.
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02.06.2022 15:13 Ответить
Buriy Vedmid , чушь не несите , если не , та то, шо вы там тогда делаете, возвращайтесь в Украину , мне это нравится, живёт в Европе и говорит, что не та
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02.06.2022 16:15 Ответить
У всіх різні обставини. Я просто кажу, що це смішно, всі ці розмови про коррупцію та свободу слова. У всіх країнах є коррупція. Ох, а як тут поліція вміє давити непотрібні протести. Значит якийсь протест, який потрібен владі проводять, а як не потрібен - бігом поліція всіх розігнала і з побиттями і з собаками і т.д(великий скандал з масками,коли відкрилось,що закон лобіював депутат у якого сестра чи сестра жінки займається виробництвом тих масок) Хіба це не лицемірство.
Ви б бачили як у німців очі аж горять, коли вони говорять про землі та ресурси України))
Я взагалі не про те, подобається чи ні. А про те, що лайно є повсюди. Просто воно трохи відрізняється одне від одного. І казати, що Україну не приймають через коррупцію - пфффф сміхота. Водять за чуба нашого брата зі своїм "дамо,не дамо,примемо,не можемо,не зараз,але скоро,точно дамо,тримайтеся,ой хтось проти"
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02.06.2022 20:35 Ответить
Так и есть, Зеля! Нам обещают огромные фонды на восстановление, нашим людям, миллионам наших людей дали убежище в ЕС, нам дают оружие, пусть со скрипом и саботажем, но таки обещают дать, нам помогают санкциями, несмотря на риски инфляции, есть политики в ЕС, как Урсула, которые буквально обнимают нас)
Надо, чтобы вы - чиновники - тоже соответствовали этим обещаниям)
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02.06.2022 16:37 Ответить
А шо вы не заметили- мы уже и в НАТО
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02.06.2022 17:09 Ответить
Ой і всьо!
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02.06.2022 17:14 Ответить
"а можно и мне в вашу пацанячую компанию?, - Официально нет, но будеш дефакто. - Это как? - Ну как как, мы тебе слово даем, как бы, ты и с нами и сам по себе.."
Якось так це виглядає....
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02.06.2022 17:27 Ответить
 
 