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Украина де-факто уже стала частью Евросоюза, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина сотрудничает с Люксембургом как на двустороннем, так и на уровне ЕС.
Об этом он заявил, выступая в парламенте Люксембурга, передает Цензор.НЕТ.
"Украина де-факто уже стала частью Европейского Союза. Мы уже сотрудничаем как на двустороннем уровне, так и на уровне ЕС в масштабе, соответствующем полноправному членству. Что может доказать это лучше, чем то, что мы защищаем друг друга?" – отметил президент.
Зеленский выразил надежду, что Люксембург поддержит предоставление Украине в июне официального статуса кандидата на вступление в ЕС.
Также глава государства пригласил главу правительства Люксмебурга приехать в Украину.
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+20 jklpqrs
показать весь комментарий02.06.2022 13:42
+14 barrakud2 12499ce3
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+10 Бенина Мама
показать весь комментарий02.06.2022 13:57
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Порошенко у Роттердамі: Продовжуємо тиснути на партнерів, щоб Україна отримала статус кандидата в ЄС на найближчому саміті Джерело: https://censor.net/ua/n3345472
Глєб Жеглов і Володя Шарапов косят бабки --- хотят- не хотят.
2. Порушення принципу верховенства права (звільнення омбулдсмена під час військового часу заборонено конституцією)
3. Політичне переслідування оппозиції
Як би не хотілось стаси чстиною Европи, але з такими справами.... Мабуть, не на часі.
Ця історія це просто один з прикладів. Я вже мовчу про історії з "ремонтом доріг" коли перекривають і ремонтують ділянку 6-7 років. А про хабарі в десятки тис євро. А про "демократію і свободу слова" - коли так, я можу казати що я лгбтк, я жінка з рівними правами, або я кольоровий і мене "утискають" і т.д . ХА . Але коли я хочу сказати те, що я думаю насправді, що зараз просто якесь свято некомпететних людей в багатьох сферах. що все це зашквар, що мені похер на все це, ******* як хочете - ой, чиїсь почуття одразу будуть ображені, прям мрак. Все, позов до суду з компенсацією. Так шо якшо тобі не подобається, те що пхають зараз під виглядом свободи - краще мовчи і роби вигляд шо все ок. Система не може працювати на людей.
Може воно вам не треба ?
Ви б бачили як у німців очі аж горять, коли вони говорять про землі та ресурси України))
Я взагалі не про те, подобається чи ні. А про те, що лайно є повсюди. Просто воно трохи відрізняється одне від одного. І казати, що Україну не приймають через коррупцію - пфффф сміхота. Водять за чуба нашого брата зі своїм "дамо,не дамо,примемо,не можемо,не зараз,але скоро,точно дамо,тримайтеся,ой хтось проти"
Надо, чтобы вы - чиновники - тоже соответствовали этим обещаниям)
Якось так це виглядає....