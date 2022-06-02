РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3272 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
2 772 6
война (46746) КГГА (2931) Киев (24534) комендантский час (143)

В Киеве усилят контроль за соблюдением комендантского часа, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

київ

Это касается, в частности, ночных клубов и заведений общепита, работа которых во время комендантского часа запрещена.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"Напоминаем, во время комендантского часа по городу может передвигаться только транспорт со спецпропусками. Выходить на улицу можно, чтобы дойти до ближайшего укрытия в случае сигнала воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области комендантский час длится каждую ночь с 23:00 до 05:00.

Общественный транспорт работает: метрополитен – с 06:00 до 22:00, наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве разрешена продажа алкоголя в магазинах с 11:00 до 19:00, - КГГА
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як треба то треба.
Сподіваюсь це ніяк не пов'язано з гавкотом дерьмакової ОПи на Порошенка, і з намаганням навісити на нього провини за плісняві про@би?
показать весь комментарий
02.06.2022 14:02 Ответить
Про які "нічні клуби" може йти мова під час війни? Комусь весело?
показать весь комментарий
02.06.2022 14:04 Ответить
коле можна,то ДРУГОЕ
показать весь комментарий
02.06.2022 14:08 Ответить
Наприклад, цим тварюкам:

https://youtu.be/DqIF2U4g7H8?t=712

Там ще сірожа лєщенко тусується. Щоб ви розуміли, це відео знято під час облоги Києва.
показать весь комментарий
02.06.2022 16:22 Ответить
Неужели снова ОБОЛОНСКИЙ КОЛЯ - "КОТЛЕТА"?
показать весь комментарий
02.06.2022 14:53 Ответить
С одной стороны мне кагбе пофегу и в такое время я дома сижу, но вот нафига а? Чтобы что?
Диверсанты вместе с ковидом днём не работают?
показать весь комментарий
02.06.2022 15:07 Ответить
 
 