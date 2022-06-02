В Киеве усилят контроль за соблюдением комендантского часа, - КГГА

Это касается, в частности, ночных клубов и заведений общепита, работа которых во время комендантского часа запрещена.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"Напоминаем, во время комендантского часа по городу может передвигаться только транспорт со спецпропусками. Выходить на улицу можно, чтобы дойти до ближайшего укрытия в случае сигнала воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области комендантский час длится каждую ночь с 23:00 до 05:00.

Общественный транспорт работает: метрополитен – с 06:00 до 22:00, наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.

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