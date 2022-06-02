У Києві посилять контроль за дотриманням комендантської години, - КМДА

Це стосується, зокрема, нічних клубів і закладів громадського харчування, робота яких під час комендантської години заборонена.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Нагадуємо, під час комендантської години містом може пересуватися тільки транспорт зі спецперепустками. Виходити на вулицю можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі сигналу повітряної тривоги", - йдеться в повідомлені.

У Києві та Київській області комендантська година триває щоночі із 23:00 до 05:00. Громадський транспорт працює: метрополітен - із 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт - із 06:00 до 22:30.

Також читайте: У Києві дозволено продаж алкоголю в магазинах із 11:00 до 19:00, - КМДА