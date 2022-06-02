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У Києві посилять контроль за дотриманням комендантської години, - КМДА
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Це стосується, зокрема, нічних клубів і закладів громадського харчування, робота яких під час комендантської години заборонена.
Про це у Telegram повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Нагадуємо, під час комендантської години містом може пересуватися тільки транспорт зі спецперепустками. Виходити на вулицю можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі сигналу повітряної тривоги", - йдеться в повідомлені.
У Києві та Київській області комендантська година триває щоночі із 23:00 до 05:00. Громадський транспорт працює: метрополітен - із 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт - із 06:00 до 22:30.
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Сподіваюсь це ніяк не пов'язано з гавкотом дерьмакової ОПи на Порошенка, і з намаганням навісити на нього провини за плісняві про@би?
https://youtu.be/DqIF2U4g7H8?t=712
Там ще сірожа лєщенко тусується. Щоб ви розуміли, це відео знято під час облоги Києва.
Диверсанты вместе с ковидом днём не работают?