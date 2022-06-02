УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4628 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 772 6
війна (56389) КМДА (1461) Київ (13832) комендантська година (178)

У Києві посилять контроль за дотриманням комендантської години, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київ

Це стосується, зокрема, нічних клубів і закладів громадського харчування, робота яких під час комендантської години заборонена.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Нагадуємо, під час комендантської години містом може пересуватися тільки транспорт зі спецперепустками. Виходити на вулицю можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі сигналу повітряної тривоги", - йдеться в повідомлені.

У Києві та Київській області комендантська година триває щоночі із 23:00 до 05:00. Громадський транспорт працює: метрополітен - із 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт - із 06:00 до 22:30.

Також читайте: У Києві дозволено продаж алкоголю в магазинах із 11:00 до 19:00, - КМДА

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як треба то треба.
Сподіваюсь це ніяк не пов'язано з гавкотом дерьмакової ОПи на Порошенка, і з намаганням навісити на нього провини за плісняві про@би?
показати весь коментар
02.06.2022 14:02 Відповісти
Про які "нічні клуби" може йти мова під час війни? Комусь весело?
показати весь коментар
02.06.2022 14:04 Відповісти
коле можна,то ДРУГОЕ
показати весь коментар
02.06.2022 14:08 Відповісти
Наприклад, цим тварюкам:

https://youtu.be/DqIF2U4g7H8?t=712

Там ще сірожа лєщенко тусується. Щоб ви розуміли, це відео знято під час облоги Києва.
показати весь коментар
02.06.2022 16:22 Відповісти
Неужели снова ОБОЛОНСКИЙ КОЛЯ - "КОТЛЕТА"?
показати весь коментар
02.06.2022 14:53 Відповісти
С одной стороны мне кагбе пофегу и в такое время я дома сижу, но вот нафига а? Чтобы что?
Диверсанты вместе с ковидом днём не работают?
показати весь коментар
02.06.2022 15:07 Відповісти
 
 